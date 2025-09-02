Sánchez aprovecha la entrevista-masaje en RTVE para atacar a los jueces por imputar a su mujer y su hermano

Un masaje en toda regla.

Sin ‘final feliz‘, porque Pedro Sánchez no quiso, aunque la periodista Pepa Bueno estaba dispuesta a todo, por agradar a quien la colocado con un sueldo opíparo en RTVE.

Y un derroche de caradura y cinismo del entrevistado.

La política española ha arrancado septiembre a ritmo de escándalo y declaraciones incendiarias.

Sánchez, visiblemente irritado por las imputaciones que asedian a su esposa Begoña Gómez y a su hermano David Sánchez, ha optado por cargar con dureza contra la judicatura.

El escenario elegido no ha sido casual: el plató del Telediario de TVE, con Bueno al frente, se convirtió en el altavoz perfecto para un relato de autodefensa, victimismo y advertencias a todos los actores del tablero institucional.

Este lunes, 1 de septiembre de 2025, el presidente del Gobierno ha elevado el tono y ha dejado frases que dejan patenhte su nulo respeto a la separación de poderes y a las escencias de la democxracia: “Hay jueces haciendo política y hacen un daño terrible a la Justicia”.

Tras soltar su desbarre, ha intentado vestir el muñeco comentando que “afortunadamente son una minoría” y que la mayoría de jueces y fiscales cumplen con su deber.

Pero la referencia a la “pena del telediario” y su lamento de que su familia “paga” por su apellido han resonado como un grito de guerra y una amenaza a los que no se pliegan en España a su dictado. A los que no tragan con sus corrupciones y manjeos.

Septiembre 2025, Pedro Sánchez atacando al Poder Judicial en TVE. “Hay jueces haciendo política y están haciendo un daño terrible, un inmenso daño, a la Justicia Española” Sánchez ha perdido el norte. Está acabado. Esta barbaridad quedará en las hemerotecas. Tremendo!!! 🥳 pic.twitter.com/hcYKdIxsOn — Isabel Rábago🇪🇸 (@RABAGOISABEL) September 1, 2025

El “masaje” de Pepa Bueno y la victimización presidencial

La entrevista en TVE no ha pasado desapercibida por su tono amable. La propia conductora, Pepa Bueno, llegó a afirmar sin rubor: “Usted está siendo víctima de una campaña de deshumanización extraordinaria”, en un claro guiño empático al presidente.

Los internautas han bautizado el encuentro en X y Tik Tok como un “masaje mediático de vergüenza ajena”, al no abordarse preguntas incómodas sobre el suegro de Sánchez ni sobre otros escándalos del partido.

Entre las perlas del amo del PSOE, destaca la defensa cerrada de su entorno: “Defiendo la honestidad y la inocencia de mi hermano y mi esposa. Sé cómo viven, qué han hecho, cómo son”.

Y, para rematar, la frase que ha incendiado las redes: “Están pagando la pena del telediario”, sugiriendo que el verdadero castigo de sus allegados no es judicial, sino mediático.

Que dice Sánchez que particularmente la zona del Mediterráneo está afectada por el cambio climático y de ahí los incendios Pero si los grandes incendios han sido en la zona del Atlantico Este tío es un jeta redomado #PedroSanchezRTVE pic.twitter.com/mcqLm0Bnh9 — Renacido 🇪🇸 (@Renacidoaqui) September 1, 2025

Imputaciones, lawfare y la teoría de la conspiración

El presidente ha ido más allá del simple desahogo. No ha dudado en calificar de “denuncias falsas, recortes de prensa y organizaciones ultraderechistas” las causas que afectan a su familia.

Sánchez ha sugerido abiertamente la existencia de lawfare —la utilización política de la Justicia—, una tesis que ya había asomado en la política española pero que nunca hasta ahora había sido defendida con tanta claridad por un jefe del Ejecutivo en activo.

La imputación de Begoña Gómez acumula cinco delitos posibles: tráfico de influencias, corrupción privada, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. Sánchez, lejos de recular, ironizó sobre la cifra: “¡No sé cuántas llevamos!”, dejando caer una sonrisa incómoda en el plató.

El caso de su hermano, David Sánchez, también sigue su curso, y el presidente ha reiterado que los procesos judiciales abiertos carecen de la “independencia y el respeto a la presunción de inocencia” exigibles en democracia.

Sánchez, en #PedroSánchezRTVE: «No he tolerado en ningún momento la corrupción. He actuado con total contundencia, siendo implacable» Su hermano procesado, su mujer tetraimputada, su ex núm. 2 imputado, el sucesor en la cárcel, su FG procesado… Vaya rostro tiene el #CORRUPTO pic.twitter.com/UE18aXCHhJ — HazteOir.org (@hazteoir) September 1, 2025

La advertencia a la Cámara: Sánchez no se apea del sillón

En el terreno político, el mensaje de Sánchez al Congreso ha sido contundente: “Si la Cámara tumba los Presupuestos, seguiré con mi hoja de ruta. Unas elecciones paralizarían España”, dejando claro que ni la falta de apoyos ni el ruido judicial alterarán su agenda de gobierno.

“Advertencia” que no ha pasado desapercibida en los pasillos del Parlamento, donde la oposición la interpreta como una muestra de debilidad y arrogancia a partes iguales.

El propio presidente ha recordado que ya ha asumido “todas las responsabilidades políticas” por los casos que afectan a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y ha declarado “inocentes” al fiscal general del Estado, a su esposa y a su hermano.

Una autoabsolución que ha soliviantado a parte de la judicatura y a la oposición, que ve en este discurso una amenaza directa a la separación de poderes.

Reacciones: del cabreo del PP al silencio de la Fiscalía

La respuesta del Partido Popular ha sido inmediata.

Dirigentes como Miguel Tellado han hablado de un “ataque brutal a los jueces” y de un presidente “acorralado y políticamente sentenciado”, mientras que Ester Muñoz ha comparado a Sánchez con líderes populistas y ha acusado al Gobierno de “torpedear la separación de poderes”.

No ha faltado la crítica a RTVE por el tono de la entrevista y por eludir cuestiones espinosas.

Desde Podemos se le acusa de no ofrecer soluciones reales a los problemas del país y de limitarse a un discurso de resistencia vacía.

Por su parte, la judicatura mantiene un silencio institucional, aunque la inquietud es palpable entre los altos mandos, que ven en estas declaraciones un intento de deslegitimar su labor y de sembrar la duda sobre los procedimientos en marcha.

El contexto de fondo: PSOE, escándalos y el relato del mártir

El arranque de curso político no podía ser más convulso para el PSOE. Los casos de corrupción, desde Koldo hasta Cerdán y Ábalos, han minado la credibilidad del partido. Sánchez, sin embargo, insiste en que no existe corrupción estructural en el PSOE y que se ha actuado con “contundencia” y “proporcionalidad” cada vez que han surgido sospechas. La estrategia pasa por blindar a los suyos y mantener una narrativa de víctima frente a una supuesta “campaña de deshumanización”.

El presidente ha reconocido incluso que llegó a plantearse la dimisión tras el estallido del caso Cerdán, aunque finalmente ha optado por aferrarse al poder y reforzar su “compromiso” con el proyecto político socialista.

Curiosidades y datos llamativos

Cinco delitos : Las imputaciones que pesan sobre Begoña Gómez no son pocas y abarcan desde tráfico de influencias hasta malversación.

: Las imputaciones que pesan sobre Begoña Gómez no son pocas y abarcan desde tráfico de influencias hasta malversación. Masaje en TVE : La entrevista de Pepa Bueno será recordada por su tono complaciente y por la ya célebre frase de la presentadora sobre la “deshumanización” del presidente.

: La entrevista de Pepa Bueno será recordada por su tono complaciente y por la ya célebre frase de la presentadora sobre la “deshumanización” del presidente. Sánchez, el “mártir” : El jefe del Ejecutivo ha dado un paso más en su relato, presentándose como víctima de una operación judicial y mediática orquestada por la ultraderecha.

: El jefe del Ejecutivo ha dado un paso más en su relato, presentándose como víctima de una operación judicial y mediática orquestada por la ultraderecha. El “cabreo” presidencial : El malestar de Sánchez es tan visible que no ha dudado en ironizar sobre el número de imputaciones y en cargar contra jueces concretos, algo inédito en democracia.

: El malestar de Sánchez es tan visible que no ha dudado en ironizar sobre el número de imputaciones y en cargar contra jueces concretos, algo inédito en democracia. Advertencia a navegantes: Pese al ruido y la presión, Sánchez no contempla adelantar elecciones ni modificar su hoja de ruta, aunque el Congreso le niegue los Presupuestos.

En definitiva, la política española se adentra en un otoño caliente, con un presidente “cabreado como un mono”, una judicatura en pie de guerra y un país expectante ante el desenlace de una trama que mezcla poder, familia y juicios mediáticos.

Queda por ver si la “pena del telediario” pasar factura en las urnas… o solo en los memes.

Y para eso es imprescindible que vayamos a eleciones generales.