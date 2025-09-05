En La Retaguardia de este viernes 5 de septiembre, Eurico Campano analiza con Carlos García, vicesecretario del PP del País Vasco y con el abogado Juanma Cepeda la desastrosa trayectoria política de Óscar Puente y su nefasta gestión como ministro de Transportes. Y es que bajo su mandato, la red ferroviaria y la red de carreteras del Estado han alcanzado niveles de deterioro nunca antes vistos en España. En vez de ponerse a trabajar duro para mantener ambas redes de transporte en perfectas condiciones, Puente parece más interesado en ser el esbirro de Sánchez tanto en redes sociales, como en entrevistas en medios de comunicación o en cualquier intervención pública donde a este hombre le pongan un micrófono y cámara.

El verano del caos ferroviario

Durante el verano de 2024, España vivió lo que algunos analistas ya denominan el “caos ferroviario”. La incorporación apresurada de los trenes AVRIL S-106 y las interminables obras en la estación madrileña de Chamartín provocaron retrasos históricos en Renfe, justo cuando se alcanzaba el récord absoluto de viajeros. Las críticas se multiplicaron desde todos los frentes parlamentarios, desembocando en la reprobación formal del ministro tanto en el Senado como en el Congreso. Pero lejos de asumir errores o proponer soluciones urgentes, Puente optó por minimizar el problema: “El tren vive en España el mejor momento de su historia”, declaró en pleno auge del descontento social.

Los informes de gestión que elabora anualmente Renfe señalan que los retrasos en se han duplicado en comparación con la etapa en que gobernaba Mariano Rajoy. En 2017, padecían retrasos el 6,5% de los trenes, mientras que en 2024, son el 12,5% los que no salen a la hora prevista. En términos generales, se contabiliza un empeoramiento de los retrasos tanto en los trenes AVE como en los regionales y media distancia.

Además, el Sindicato de Maquinistas (SEMAF) ha solicitado formalmente a ADIF la reducción de la velocidad en 50 km/h en las líneas del AVE a Sevilla, Málaga, Valencia y Barcelona. Los conductores de los trenes han alertado de reiterados problemas de vibraciones por acumulación de imperfecciones en las vías, hasta el punto de haber ido dando botes. Esas vibraciones pueden llegar a provocar la rotura de bogies -el bastidor que soporta las ruedas- o en las ruedas mismas de los ferrocarriles.

Las carreteras españolas: crónica de un deterioro anunciado

En paralelo al desaguisado ferroviario, las carreteras españolas han alcanzado cotas históricas de deterioro. Los últimos informes publicados por la Asociación Española de la Carretera (AEC) son demoledores:

El 52% de la red nacional presenta daños graves o muy graves .

. 34.000 kilómetros requieren reconstrucción urgente en menos de un año .

. El déficit acumulado supera los 13.400 millones de euros , un 43% más que hace apenas tres años.

, un 43% más que hace apenas tres años. El deterioro anual es del 8%, agravado por el aumento del precio de materiales y energía.

Las consecuencias económicas son tangibles: solo este verano los españoles pagarán 270 millones más en gasolina debido al mal estado viario. Además, conducir por Aragón, Galicia o Castilla-La Mancha se ha convertido casi en deporte extremo: estas regiones encabezan el ranking negativo con hasta el 68% de sus carreteras en estado crítico.

La situación no solo afecta al bolsillo; también repercute directamente en la seguridad vial y los tiempos de desplazamiento. Los camiones tardan un 12,5% más y los autobuses hasta un 25% adicional para completar sus rutas. La antigüedad media del parque automovilístico roza los quince años; un dato que tampoco ayuda a mejorar las estadísticas.

Retratos y retuits: política a golpe de tuit

Óscar Puente es conocido por su defensa acérrima del presidente Sánchez y su presencia activa (y a menudo polémica) en redes sociales. Su estilo directo y combativo ha merecido incluso estudios universitarios sobre comunicación política digital. En las reuniones semanales en La Moncloa sigue siendo uno de los pocos “pata negra” que apoya sin fisuras al líder socialista.

Sin embargo, ni su fidelidad ni su destreza retórica han logrado frenar la percepción pública sobre su gestión: tanto sus adversarios como parte de sus propios compañeros consideran que ha perdido el rumbo estratégico. El caos ferroviario y el abandono viario han dejado una huella difícilmente reversible.

Consecuencias políticas y curiosidades recientes

La reprobación parlamentaria doble no tiene precedentes inmediatos para un ministro socialista. La crisis abierta ha disparado las especulaciones sobre posibles relevos ministeriales antes del final del curso político.

Curiosamente, este año se ha popularizado una nueva señal vial advirtiendo del mal estado del firme: es ya habitual verla tanto en autovías como en carreteras convencionales. Además, por primera vez se ha empleado inteligencia artificial para mapear 100.000 kilómetros de carreteras españolas; los resultados han sido tan desoladores como cabría esperar.

A modo anecdótico: mientras Puente defendía “el mejor momento histórico” del tren español, miles de viajeros hacían cola para reclamar devoluciones por retrasos crónicos. Y todo ello mientras Aragón compite con Galicia por ostentar el dudoso honor de tener las carreteras peor conservadas del país.

La historia reciente demuestra que un cargo ministerial puede convertirse rápidamente en una prueba extrema… aunque algunos protagonistas insistan en ver solo oportunidades donde otros detectan claros síntomas de inutilidad política.