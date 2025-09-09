Begoña Gómez recurre para impedir que la UCO analice sus correos: qué pide y por qué

¡N¡ una más!

Nada como un buen cruce de recursos para animar la rentrée política en la capital. El caso Begoña Gómez, que ya venía generando titulares por su mezcla de política, favores y la siempre omnipresente sombra del PSOE, da un nuevo giro.

La defensa de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid con el objetivo de frenar el acceso de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a todos sus correos electrónicos oficiales desde julio de 2018, fecha del nombramiento de su asesora Cristina Álvarez.

El movimiento de la defensa no es menor: busca anular la orden dictada por el juez Juan Carlos Peinado, que había exigido a Moncloa la entrega de estos emails para analizarlos en el marco de una investigación por presunta malversación en la contratación de la propia asesora.

La providencia judicial que motiva el recurso ha sido tildada de “carente de cualquier motivación” por el letrado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, quien considera que la medida no cumple con las garantías legales mínimas para una actuación de tal calado.

Los argumentos de la defensa: proporcionalidad y derechos fundamentales

En el escrito dirigido a la Audiencia, la defensa de Gómez subraya dos ejes principales:

La providencia no justifica de forma razonada la necesidad de acceder a siete años de correspondencia electrónica, ni detalla los indicios que motivan tal decisión.

La medida afecta gravemente a derechos fundamentales, como el secreto de las comunicaciones y la intimidad, y por tanto debería haberse acordado mediante un auto motivado, no una simple providencia administrativa.

El abogado de Gómez sostiene que el juez Peinado “obvia todo tipo de fundamentación jurídica” y prescinde de los requisitos esenciales que establece la ley para este tipo de diligencias. El recurso subraya que, en un caso tan mediático y con tan alto perfil político, las garantías legales no pueden relajarse ni un ápice, especialmente cuando se trata de investigar a la esposa del presidente del Gobierno.

Qué pide el recurso y por qué ahora

El recurso presentado por la defensa solicita expresamente a la Audiencia Provincial de Madrid que:

Anule la providencia del juez Peinado que ordena la entrega y análisis de los correos electrónicos.

la providencia del juez Peinado que ordena la entrega y análisis de los correos electrónicos. Impida que la UCO acceda a cualquier email enviado o recibido desde la cuenta oficial de Gómez en Moncloa desde julio de 2018.

Exija que cualquier medida similar, en caso de considerarse, se adopte con las máximas garantías y una motivación explícita, detallando los indicios y la proporcionalidad de la medida.

Esta acción tiene un efecto inmediato en la instrucción: Begoña Gómez ha comunicado que se negará a declarar en su próxima citación judicial hasta que la Audiencia resuelva sobre el recurso. Un gesto que, más allá del plano judicial, añade presión política y mediática al proceso.

Antecedentes: una investigación enredada entre política y tribunales

La investigación sobre Begoña Gómez arranca en abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias, que la acusa de aprovechar su posición para recomendar empresarios en licitaciones públicas. El caso se amplía después con denuncias de HazteOir y Vox, sumando nuevas líneas de investigación sobre supuesta malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Todo ello mientras el nombre de Gómez se convierte en munición política en el Congreso y en los medios.

En paralelo, el juez Peinado ha solicitado a las defensas de los principales investigados —además de Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés— que comuniquen su disponibilidad para declarar en los próximos meses, tras varios aplazamientos por conflictos de agenda.

La defensa de Cristina Álvarez, por su parte, también ha presentado recurso solicitando que se anule su imputación por malversación, al considerar que enviar correos como asesora no puede constituir delito alguno, y reprocha al juez Peinado la falta de precisión en la motivación de las diligencias.

Debate de fondo: ¿garantías legales o cortapisa a la investigación?

El choque de trenes es evidente. Por un lado, la instrucción judicial que, impulsada por la presión de las acusaciones populares, busca esclarecer si hubo uso irregular de recursos públicos o favores en la contratación de personal en Moncloa. Por otro, la defensa que alerta sobre el riesgo de convertir la investigación en una “expedición de pesca” indiscriminada, sin delimitar indicios ni justificar la necesidad de invadir la correspondencia privada de una figura pública.

No es la primera vez que la proporcionalidad y la motivación de diligencias de investigación digital generan controversia en la justicia española. De hecho, el acceso masivo a correos electrónicos de altos cargos ha sido objeto de debate y jurisprudencia reciente, donde el Tribunal Supremo ha recordado la necesidad de motivar de forma específica cualquier medida que afecte a derechos fundamentales y de limitar al máximo la extensión temporal y material de la información incautada.

En este contexto, la defensa de Gómez advierte del “efecto devastador” que podría tener para la privacidad y las garantías de cualquier investigado permitir el acceso a siete años de emails oficiales sin una justificación concreta.

Consecuencias políticas y judiciales inmediatas

A día de hoy, 9 de septiembre de 2025, el caso mantiene en vilo tanto a la Moncloa como a los principales partidos de la oposición, que reclaman explicaciones públicas y transparencia total sobre la gestión de personal y recursos en la Presidencia del Gobierno. El PSOE, por su parte, denuncia una campaña de acoso judicial y mediático, mientras los socios de investidura observan con recelo la evolución del caso, temiendo nuevas turbulencias en la legislatura.

En el plano judicial, la Audiencia Provincial de Madrid deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre la validez y proporcionalidad de la providencia del juez Peinado. Si el recurso prospera, la UCO quedaría sin acceso a los correos de Gómez y la investigación perdería una de sus principales vías de indagación. Si, por el contrario, la Audiencia avala la decisión del juez, el caso podría escalar en intensidad y consecuencias.

Curiosidades y datos

La orden judicial afecta a unos siete años de correspondencia electrónica , un volumen de información que, según expertos en privacidad, equivaldría a varios millones de mensajes archivados.

, un volumen de información que, según expertos en privacidad, equivaldría a varios millones de mensajes archivados. El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, fue ministro del Interior con José Luis Rodríguez Zapatero, lo que añade un punto de ironía política a la defensa de la esposa del actual presidente.

El caso ha generado tal expectación que la búsqueda de “Begoña Gómez correos UCO” ha batido récords de consultas en los principales agregadores de noticias del país.

Mientras la Audiencia decide, el caso sigue alimentando tertulias y memes en redes, y nadie descarta que antes de que termine el otoño, algún email perdido aparezca en un lugar inesperado.