Aragón se lanza al tablero de la Defensa: un hub militar con músculo empresarial propio

Zaragoza ha sido escenario de una puesta de largo que ha dado de qué hablar en círculos políticos y empresariales. Margarita Robles, ministra de Defensa, ha apadrinado la presentación del nuevo hub de Defensa de Aragón, un proyecto que ya congrega a 113 empresas del sector militar y tecnológico.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo directo del Gobierno central, busca posicionar a la comunidad como referente en la industria de Defensa en España y, por qué no, en Europa. “Invertir en paz” ha sido el eslogan elegido por Robles, dejando claro que la apuesta por el músculo industrial no está reñida con los valores democráticos y la estabilidad internacional.

El acto institucional, celebrado en la Sala de la Corona del Gobierno aragonés, ha sido todo menos discreto. Además de la ministra, han asistido representantes autonómicos, líderes empresariales y miembros de las Fuerzas Armadas. Todos han coincidido en destacar el potencial de Aragón, una región con tradición militar y una infraestructura difícil de igualar: la Academia General Militar, la Base Aérea de Zaragoza, el Hospital Militar —donde se han atendido heridos ucranianos— y el campo de maniobras de San Gregorio forman parte de un ecosistema que ya factura 168 millones de euros anuales y emplea a más de 700 personas.

Contexto y motivaciones: el rearme europeo y la oportunidad geoestratégica

El contexto internacional obliga a mirar la Defensa con otros ojos. El escenario geopolítico, marcado por la guerra en Ucrania y las tensiones crecientes con Rusia, ha llevado a la Unión Europea a impulsar un plan de rearme y a fomentar la autonomía estratégica en materia militar. España no quiere quedarse atrás y Aragón ha encontrado la ocasión perfecta para subirse a la ola, aprovechando su ubicación, experiencia y tejido empresarial especializado.

El hub nace con la intención de:

Atraer nuevas inversiones y talento tecnológico.

Facilitar la colaboración público-privada en el desarrollo de sistemas de defensa avanzados.

Convertirse en un polo de innovación que sirva de referencia para toda la península.

Impulsar la creación de empleo de calidad y el crecimiento económico local.

No es casualidad que empresas como Instalaza (especializada en munición y proyectiles) o Arpa (líder en equipos móviles de campaña) sean parte del núcleo duro del hub. El objetivo es combinar el know-how local con la capacidad de atraer proyectos internacionales, en línea con las exigencias de la OTAN y los nuevos estándares europeos.

Apoyo político y mensaje institucional

La ministra Robles ha aprovechado la ocasión para enviar un mensaje claro a los aliados y adversarios. Ha condenado la reciente vulneración del espacio aéreo polaco por parte de Rusia y ha reiterado el compromiso de España y la OTAN con el apoyo a Ucrania. Para Robles, la industria de Defensa no solo debe verse como un motor económico, sino como un garante de la libertad y la seguridad en el continente. “Aragón no se puede entender sin las fuerzas armadas y al revés”, ha recalcado, subrayando el papel estratégico de la región en la defensa nacional y europea.

En términos de recursos, Aragón cuenta con 15.000 efectivos del Ejército, solo por detrás de Madrid y Andalucía, y ha sido históricamente un territorio clave para la formación, la logística y la innovación militar. El lanzamiento del hub supone, además, un guiño a la colaboración interinstitucional y al potencial de las comunidades autónomas para liderar proyectos de envergadura nacional.

Impacto económico y social: ¿un antes y un después?

El impulso al sector de Defensa promete transformar el tejido productivo aragonés. Las cifras iniciales hablan por sí solas:

168 millones de euros anuales de facturación en Defensa.

Más de 700 empleos directos y cientos más en la cadena de valor.

113 empresas ya integradas, con perspectivas de crecimiento en el corto plazo.

El hub aspira a diversificar la economía regional, atrayendo ingenieros, investigadores y técnicos, y a consolidar Aragón como destino preferente para la inversión en defensa y seguridad. Además, se espera que la colaboración entre empresas y centros de formación genere nuevas oportunidades para los jóvenes y reduzca la tradicional fuga de talento.