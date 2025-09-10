¡Begoña y «Alvarone» enfilan ya el camino del «hotel rejas»!

En La Retaguardia de este miércoles 10 de septiembre, Eurico Campano, analiza con Carmen Obregón, Eduardo García Serrano y Coto Matamoros la insostenible situación del Gobierno de Pedro Sánchez con su fiscal general del Estado procesado por un delito de revelación de secretos y su propia esposa teniendo que declarar por uno de los cinco delitos por los que se la está investigando.

Así no es de extrañar que el ambiente en la Moncloa se haya vuelto irrespirable. A día de hoy, 10 de septiembre de 2025, la sombra de la investigación judicial planea con fuerza sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y sobre Koldo García, alias “Alvarone”, exasesor de Transportes y figura clave en las llamadas “cloacas del poder”. Ambos afrontan un otoño judicial que podría desembocar en el temido “hotel rejas”, término coloquial con el que se alude a una posible entrada en prisión preventiva.

El caso de Begoña Gómez ha experimentado una escalada notable: la esposa del presidente ha sido citada por cuarta vez a declarar, esta vez en calidad de investigada por malversación de dinero público por las labores que realizaba su asistente contratada por Moncloa y pagada con un sueldo público. Según las últimas informaciones, la causa pivota en torno a posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, relacionados con la adjudicación de contratos públicos a empresas vinculadas a su entorno profesional. No es menor el hecho de que la Fiscalía haya mostrado reticencias a la hora de cerrar filas en su defensa, señalando que la imparcialidad debe prevalecer sobre el interés político.

El caso ha puesto en jaque la estabilidad del Ejecutivo. No solo porque toca de lleno a la familia del presidente, sino porque destapa las conexiones entre poder político, adjudicaciones públicas y el sector privado. Los medios digitales no han dejado de seguir la pista a cada movimiento judicial y político, alimentando un debate público sobre la integridad y la ética en las instituciones.

Impacto en el PSOE : El partido ha optado por el silencio estratégico, mientras en los pasillos del Congreso se especula con posibles dimisiones en caso de que la situación se agrave.

: El partido ha optado por el silencio estratégico, mientras en los pasillos del Congreso se especula con posibles dimisiones en caso de que la situación se agrave. Oposición al ataque : El Partido Popular y Vox han pedido explicaciones inmediatas, exigiendo la comparecencia de Pedro Sánchez y la transparencia absoluta sobre los contratos investigados.

: El Partido Popular y Vox han pedido explicaciones inmediatas, exigiendo la comparecencia de Pedro Sánchez y la transparencia absoluta sobre los contratos investigados. Ciudadanía dividida: Las redes sociales hierven entre partidarios que ven en la investigación una “caza de brujas” y críticos que reclaman mano dura contra la corrupción.

La investigación ha revelado una serie de prácticas que, aunque no nuevas en la política española, sí resultan especialmente escandalosas por la cercanía al presidente. En las últimas 48 horas, los medios han destacado las declaraciones de antiguos colaboradores de Gómez y García, algunos de los cuales han optado por la colaboración con la justicia a cambio de rebajas en sus posibles condenas.

La cronología de un escándalo anunciado

Para entender la magnitud del caso, conviene repasar algunos hitos recientes:

Primera investigación: Surgió a raíz de una denuncia anónima sobre supuestos tratos de favor en la adjudicación de contratos de emergencia durante la pandemia. Citas judiciales: Begoña Gómez ha acudido ya cuatro veces a declarar. Reacción presidencial: Pedro Sánchez, hasta ahora hermético, ha optado por un perfil bajo y delega toda declaración en portavoces del Gobierno.