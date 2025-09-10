El juez deja abierta la puerta a más delitos en el caso García Ortiz: siete magistrados decidirán su futuro judicial

En el Tribunal Supremo no se recuerda un precedente similar: Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se sienta en el banquillo acusado de revelación de secretos.

El caso gira en torno a la filtración de un correo confidencial del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, remitido a la Fiscalía para negociar una investigación por presuntos delitos fiscales. El asunto ha desatado una tormenta política y jurídica que amenaza con dejar huella en la historia reciente del país.

El magistrado instructor, Ángel Hurtado, ha dado luz verde a la apertura del juicio oral, rechazando cualquier tipo de sobreseimiento y dejando claro que la imputación por revelación de secretos no excluye otros delitos. De hecho, Hurtado ha precisado que el proceso no implica “el sobreseimiento por otros delitos» como prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos públicos. Así, el horizonte penal para García Ortiz podría alcanzar hasta seis años de prisión y doce años de inhabilitación si prosperan las acusaciones populares.

Siete magistrados y una fianza envenenada

La Sala Penal donde se celebra la vista oral estará formada por siete magistrados, que tendrán la responsabilidad de juzgar a García Ortiz en un proceso sin precedentes. Entre las medidas cautelares impuestas destaca la exigencia de una fianza de 150.000 euros, que deberá abonar el propio fiscal general en cinco días para cubrir las posibles responsabilidades económicas derivadas del caso. Si no lo hace, se procederá al embargo de sus bienes.

Las acusaciones de tener ideología conservadora a los miembros del tribunal que juzgará a Ortiz añade una dosis extra de tensión al proceso, en un contexto donde se pretende consolidar el relato gubernamental de que los equilibrios ideológicos pesan tanto como los argumentos jurídicos. El Gobierno, por su parte, no ha dudado en cargar contra el Supremo por la imposición de la fianza, calificando la situación como “un atentado a la democracia” y mostrando su apoyo explícito al fiscal general, pese a las crecientes voces críticas que reclaman su suspensión inmediata.

Una filtración que pone en jaque al Ministerio Fiscal

El origen del escándalo se encuentra en un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado Carlos Neira —defensor de González Amador— al fiscal encargado del caso. En ese mensaje, se proponía pactar una condena que evitase la entrada en prisión del investigado. Es decir, lo mismo que se hace en los miles de contenciosos existentes entre contribuyentes y la Agencia Tributaria en los que Hacienda tira del apoyo de la Fiscalía para amedrentar aún más al contribuyente inspeccionado. La información sobre esa propuesta de pacto acabó filtrada a medios como ‘Cadena SER’, lo que supuso una vulneración clara del deber de “reserva y confidencialidad” que rige las relaciones entre letrados y fiscales.

Según el auto judicial, García Ortiz habría dado publicidad “a una información confidencial de la que tuvo conocimiento por razón de su cargo”, comprometiendo los principios de legalidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y poniendo en cuestión el prestigio institucional. El juez Hurtado recalca que divulgar datos sin autorización puede perjudicar gravemente la reputación y los derechos del interesado, además de menoscabar el derecho fundamental a la defensa.

Más allá de los secretos: prevaricación e infidelidad documental

Pero lo realmente explosivo es que el juez no descarta que García Ortiz haya cometido más delitos. Hurtado insiste en que abrir juicio oral por revelación de secretos no supone cerrar la puerta a otras infracciones penales como prevaricación administrativa —dictar resoluciones injustas a sabiendas— o infidelidad en la custodia documental —permitir o facilitar el acceso indebido a documentos del Estado—.

Las acusaciones populares han solicitado penas máximas para el fiscal general: hasta seis años tras las rejas y doce años sin poder ejercer cargo público. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) encabeza esta ofensiva jurídica, mientras que otras partes personadas reclaman testificales clave para esclarecer el alcance real del daño causado por la filtración.

El juicio promete ser breve —se estima que podría concluir antes del final del año— pero intenso. La lista de testigos incluye desde fiscales implicados hasta periodistas y responsables institucionales, todos citados para arrojar luz sobre los hechos y sus consecuencias. En paralelo, el Gobierno mantiene su respaldo a García Ortiz pese al clamor social y político que exige depuración inmediata de responsabilidades.

La permanencia del fiscal general en su puesto resulta especialmente polémica: un “vacío legal” permite que siga ejerciendo funciones pese a estar formalmente acusado ante el Supremo. Para muchos observadores —y no pocos ciudadanos— este hecho es una vergüenza nacional y un atentado directo contra los principios básicos democráticos.

Entre fianzas millonarias y debates constitucionales

El caso García Ortiz marca un hito delicado para las instituciones españolas. El debate sobre las garantías procesales choca frontalmente con las exigencias éticas propias del cargo más alto del Ministerio Fiscal. La imposición judicial de una fianza tan elevada ha sido interpretada por sectores gubernamentales como una maniobra política más que jurídica.

Mientras tanto, siete magistrados afinan argumentos entre papeles y protocolos. Los corrillos parlamentarios hierven; los titulares arden; las tertulias bullen entre incredulidad y sarcasmo.