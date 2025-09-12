VOX estalla ante la negativa de la izquierda en el Parlamento Europeo a rendir un minuto de silencio por el asesinato de Charlie Kirk

El gesto es miserable a más no poder.

Y sobre todo porque deja bien a las claras que el Parlamento Europeo tiene una perfecta doble vara de medir y un fino olfato a la hora de elegir las causas que le interesan promocionar o dejar en la puerta de la calle.

Y es que lo que aconteció durante la sesión plenaria de la Eurocámara el 11 de septiembre de 2025 no tuvo un pase.

Al hilo del brutal asesinato de Charlie Kirk, periodista de cabecera de Donald Trump, mientras ofrecía una charla en la Universidad de Utah, Charlie Andreas Weimers, eurodiputado sueco, tomó la palabra para honrar la memoria del político asesinado:

El asesinato del activista político Charlie Kirk, un marido, buen padre y patriota, ha conmocionado al mundo. Debemos condenar enérgicamente la violencia política y la retórica que incita a la violencia. ¡Por favor, levántense conmigo en reflexión y oración en su honor. Cedo el resto de mi tiempo por un minuto de silencio.

Sin embargo, la izquierda, con los socialistas a la cabeza, no estaban por la labor de prestarse a ese homenaje.

En concreto fue Katarina Barley, del Partido Socialista en Alemania, la que se negó en rotundo a ese minuto de silencio, a pesar de las protestas más que evidentes en el europleno:

Señor Weimers, hemos acordado y usted lo sabe que se ha rechazado ese minuto de silencio, así que continuamos.

Sin embargo, en el año 2020, el Parlamento Europeo no tuvo problema alguno, por ejemplo, en rendirle homenaje a George Floyd, un afroestadounidense de 46 años, después de ser arrestado por la policía en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, por intentar pasar moneda falsificada y estar acusado de tráfico de drogas.

El Parlamento Europeo celebró un minuto de silencio y aprobó una resolución de condena por la muerte de George Floyd. Hoy le han negado ese minuto a Charlie Kirk y la resolución no está ni se la espera. Vivimos bajo una tiranía arbitraria que nos odia a muerte. pic.twitter.com/FSRUhlyRWY — Alonso 🇪🇸 (@alonso_dm) September 11, 2025

Desde VOX, el mensaje fue claro, que lo vivido en el Parlamento Europeo fue una auténtica vergüenza: