El pueblo navarro de Fitero inicia sus fiestas al ritmo del himno de España y al grito de ‘¡Sánchez hijo de p#t@!’

La canción del verano.

En la plaza de las Malvas, a mediodía, la espera era tensa y festiva. Los vecinos de Fitero, localidad navarra de la Ribera, ondeaban pañuelos blancos bajo un cielo cruzado por el cohete anunciador de las fiestas patronales en honor de la Virgen de la Barda.

Pero el momento álgido no llegó solo con la pólvora: la megafonía lanzó el himno de España y, acto seguido, la multitud, lejos de limitarse a un «viva San Fermín», optó por corear un sonoro y explícito “Pedro Sánchez, hijo de puta”, dirigido al presidente del Gobierno.

Una escena que ya es tendencia en varias localidades navarras, como Tudela o Cintruénigo, y que refleja el clima de hartazgo político que se cuela en las celebraciones populares.

La jornada siguió su curso entre gigantes, cabezudos, charangas y el tradicional “bolo” por las calles.

Pero el arranque festivo dejó claro que, en 2025, la política nacional se cuela hasta en las verbenas rurales.

No hay duda de que la plaza de Fitero se ha convertido en un pequeño foro de protesta, donde la crítica a las políticas socialistas y los recientes escándalos de corrupción del PSOE encuentran eco entre vecinos y forasteros.

Sánchez acosado por tierra, mar y aire: política exterior y ambiente local

El contexto nacional tampoco ayuda a rebajar tensiones. Mientras en Fitero resuena el grito contra el presidente, Pedro Sánchez lidia en Madrid con un frente internacional aún más incómodo: las críticas por su gestión del embargo de armas a Israel, anunciado en respuesta a la guerra de Gaza. El veto, presentado como un “bloqueo por tierra, mar y aire”, ha generado malestar en sectores aliados y en la oposición, que acusan al Gobierno de incoherencia y de utilizar el conflicto como cortina de humo ante los problemas internos.

En la calle, la percepción es de un presidente asediado “por tierra, mar y aire”, como si los problemas llegaran desde todas las direcciones: desde la política internacional hasta las pancartas locales, pasando por los memes y canciones virales. No es casualidad que la sátira y el humor político hayan encontrado un caldo de cultivo perfecto en las fiestas de pueblo, donde la música de charanga y los cánticos espontáneos rivalizan con las consignas políticas más creativas.

Carteles, canciones y la “canción del verano” política

En estos días, la crítica política se expresa con todos los recursos del folclore popular. Los carteles improvisados, con lemas ingeniosos y caricaturas del presidente, decoran balcones y bares, mientras las charangas adaptan letras de éxitos veraniegos para lanzar dardos satíricos. No faltan quienes comparan la consigna de Fitero con la auténtica “canción del verano” política: pegadiza, repetitiva y, sobre todo, viral.

Las redes sociales han amplificado estos mensajes, convirtiendo pequeños gestos locales en fenómenos nacionales. El grito contra Sánchez, lejos de ser un exabrupto aislado, se ha convertido en meme y en himno alternativo para quienes ven en las fiestas una oportunidad de canalizar el descontento. Es la política convertida en espectáculo, donde la frontera entre la protesta y el cachondeo es cada vez más difusa.

En la plaza, la charanga tocaba clásicos, pero el público pedía adaptaciones con guiños a la actualidad.

Los jóvenes, móviles en mano, grababan los cánticos para compartirlos en TikTok y WhatsApp, multiplicando el alcance del mensaje.

Los carteles, algunos con ironía fina y otros con trazo grueso, recordaban que la sátira política sigue viva en los pueblos.

Contexto y antecedentes: de la fiesta a la protesta

No es la primera vez que las fiestas patronales sirven de altavoz para el descontento político. Ya en años anteriores, localidades navarras como Tudela y Cintruénigo arrancaron sus celebraciones con gestos críticos hacia el Gobierno central. La diferencia, en 2025, es la intensidad y la viralidad del fenómeno. La combinación de política nacional crispada, redes sociales hiperactivas y una ciudadanía cansada de promesas incumplidas ha dado como resultado una explosión de creatividad y protesta en las fiestas de verano.

A día de hoy, 14 de septiembre de 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez afronta una de las etapas más complicadas de la legislatura. Los casos de corrupción que afectan al PSOE, las tensiones con sus socios de coalición y la presión internacional por su postura ante el conflicto de Gaza han erosionado la imagen presidencial. Este caldo de cultivo explica por qué hasta el más festivo de los eventos puede convertirse en escenario de protesta.

Consecuencias y lecturas políticas

La politización de las fiestas populares plantea preguntas incómodas para los partidos y para la sociedad:

¿Hasta qué punto la crispación política ha colonizado el espacio festivo y comunitario?

¿Es legítimo transformar las celebraciones en foros de protesta o se desvirtúa el sentido de la fiesta?

¿Qué papel juegan las redes sociales y los medios digitales en amplificar estos mensajes?

Lo cierto es que, más allá del ruido, estos episodios reflejan una desconexión creciente entre el poder político y una parte de la ciudadanía, que busca nuevas formas de expresión y desahogo. La frontera entre la reivindicación y el entretenimiento se difumina, y la política, como la canción del verano, se baila y se corea en la plaza del pueblo.

Curiosidades y datos llamativos

Fitero no es el único municipio donde el himno de España y los cánticos políticos conviven en la apertura de fiestas: Tudela y Cintruénigo han seguido caminos similares este verano.

En algunas localidades, la creatividad popular ha dado lugar a versiones alternativas de éxitos musicales, con letras dedicadas al presidente y a la actualidad política.

Los carteles improvisados en balcones y bares se han convertido en una suerte de mural efímero del sentir popular, con mensajes que van desde la crítica ácida hasta el humor más gamberro.

La expresión “Sánchez acosado por tierra, mar y aire” ha saltado del debate parlamentario a la conversación de bar, sirviendo de inspiración para memes, pancartas y hasta canciones de charanga.

En Fitero, como en tantos pueblos de España, la política y la fiesta bailan juntas, aunque no siempre al mismo compás.

Y si este año la “canción del verano” lleva nombre propio y un estribillo contundente, no será porque falte ingenio en las plazas.