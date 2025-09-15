A Yolanda Díaz ya sólo le queda apuntarse al PSOE y que le den los socialistas algún chupetín

La política española no es ajena a los giros de guion, pero pocos han sido tan evidentes como el que protagoniza Yolanda Díaz. La que fuera gran esperanza de la izquierda alternativa, hoy se enfrenta a un escenario donde su futuro parece abocado a diluirse en las listas del PSOE, como vaticinan no pocos analistas políticos y viejos conocidos de los pasillos del Congreso. Lo que hace dos años era un proyecto ilusionante —Sumar—, llamado a renovar el espacio dejado por Podemos, ha devenido en una formación desdibujada, sin relato ni espacio propio, y con una estructura interna más propia de una agencia de recolocación que de un movimiento político de largo recorrido.

La caída en picado ha quedado certificada por la reciente derrota parlamentaria sobre la reducción de la jornada laboral, bandera identitaria de Sumar y último cartucho en la recámara para intentar marcar perfil propio dentro del Gobierno. El rechazo en el Congreso ha supuesto un golpe demoledor para la figura de Díaz, debilitando aún más su posición dentro del Ejecutivo y acelerando un proceso de desgaste personal y colectivo. Como reconocen incluso sus aliados, el aura que le dio la reforma laboral se ha disipado tras varios fracasos electorales encadenados en Galicia, País Vasco, Cataluña y las europeas.

Moncloa cambia el paso: de mimar a absorber

A día de hoy, 14 de septiembre del 2025, las tornas han cambiado radicalmente respecto al ciclo electoral anterior. Si entonces Pedro Sánchez necesitaba “engordar” a Díaz para contener el coste de la ruptura con Podemos y garantizar apoyos parlamentarios, ahora la consigna es clara: “abducir” a Sumar y absorber a sus principales dirigentes bajo el paraguas socialista. Un diputado del PSOE lo resume sin ambages: “El futuro de Díaz está más en el PSOE que en su propio partido”.

Esta operación inversa tiene su lógica: Moncloa no busca ya sostener a Sumar como contrapeso, sino borrar cualquier atisbo de rivalidad a su izquierda. La reunificación forzada responde tanto al deterioro demoscópico de Díaz como a la necesidad estratégica del PSOE de reagrupar bajo su control lo poco que queda del espacio alternativo. En palabras de un analista socialista: “Pedro Sánchez no quiere rivales a su izquierda, quiere satélites”. Los rumores sobre nombres como Ernest Urtasun —ministro de Cultura y mano derecha de Díaz— como puente hacia futuras candidaturas socialistas apuntan a una integración prácticamente inevitable.

Sumar: crisis interna y falta total de liderazgo

Mientras tanto, las tensiones dentro de Sumar se multiplican. Los alcaldes que antaño fueron presentados como motor municipalista han perdido confianza en el proyecto; los cuadros intermedios miran ya hacia Ferraz buscando refugio ante el naufragio colectivo. El diagnóstico es compartido: ya no hay proyecto político, solo supervivencia personal.

La falta de liderazgo se suma al vacío estratégico. Sin programa reconocible ni discurso social claro, Sumar ha perdido toda capacidad para marcar agenda o condicionar el rumbo legislativo. Ni siquiera temas emblemáticos como la reforma laboral o las políticas sociales logran ya movilizar apoyos internos o externos. Mientras tanto, los socialistas optan por evitar cualquier enfrentamiento directo con Díaz o con socios clave como Junts o Esquerra —cuyo respaldo sigue siendo imprescindible para garantizar la gobernabilidad—.

El efímero paréntesis progresista

El recorrido político de Yolanda Díaz al frente del espacio alternativo puede calificarse ya como un efímero paréntesis dentro del ecosistema progresista español. Su apuesta por un laborismo moderno encontró eco durante unos meses gracias al éxito inicial con sindicatos y parte del electorado joven. Sin embargo, los resultados electorales adversos y las disputas internas han dejado claro que este modelo no tiene recorrido más allá del corto plazo.

La estrategia actual pasa por rebajar el tono —especialmente tras los choques públicos con Junts— y evitar agrandar las brechas abiertas en las últimas semanas. Pero ni siquiera este giro táctico parece suficiente para revertir una tendencia inexorable: la absorción por parte del PSOE está cada vez más cerca.

¿Por qué necesita Pedro Sánchez fagocitar a Sumar?

El bloqueo legislativo hace inviable sostener dos espacios fragmentados a la izquierda.

Las encuestas otorgan pocas opciones al PSOE si no logra aglutinar todo ese voto disperso.

La experiencia con Unidas Podemos enseña que los proyectos alternativos tienden a diluirse si no cuentan con estructura sólida ni liderazgo fuerte.

En Ferraz se teme repetir escenarios como el vivido con Izquierda Unida: socios irrelevantes abocados al ostracismo político.

Curiosidades y datos llamativos

El CIS llegó a situar hace poco más de un año a Yolanda Díaz como la política mejor valorada; hoy apenas aparece en los sondeos relevantes.

Sumar nació como coalición multicolor integrada por hasta 20 partidos distintos tras el colapso definitivo de Unidas Podemos.

Ernest Urtasun, posible “puente” hacia Ferraz, fue uno de los grandes defensores internos del “laborismo moderno” promovido por Díaz.

Los alcaldes clave que sirvieron para vender músculo municipalista hoy buscan acomodo preferente en listas socialistas.

La expresión más repetida estos días entre antiguos aliados resume bien el momento: “Aquí ya no hay proyecto político; solo supervivencia personal”.

En política todo es efímero pero pocas veces se asiste a una evaporación tan rápida como la vivida por Yolanda Díaz y su entorno; quién sabe si algún día se recordará su periplo como un simple paréntesis antes del retorno definitivo al redil socialista.