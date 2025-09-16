Ester Muñoz, denuncia los graves insultos y amenazas que recibe a diario por activistas de izquierda: «Yo sé lo que haría contigo»

La obsesión por silenciar en redes sociales a las cuentas discrepantes de los postulados izquierdistas está más que extendida y aceptada entre los adeptos a esta ideología, eso sí, con la buenista excusa de acabar con el odio.

Pretenden silenciar a quien discrepa y, sin embargo, poco les importa los auténticos actos de odio en redes sociales como insultar y amenazar, eso sí, siempre que se insulte y amenace a los discrepantes del pensamiento único. Es el caso de Esther Muñoz. La portavoz del PP en el Congreso ha hecho públicos los mensajes hirientes y amenazantes que recibe en sus redes sociales por el mero hecho de defender sus ideas.

Muñoz ha hecho público uno de los mensajes más inquietantes que le han llegado: “Puta nazi. Yo sé lo que haría contigo”.

Este es sólo uno de los mensajes que me suelen llegar por parte de la izquierda tolerante y constructiva. El tal José Vélez primero me llama Nazi y luego me dice que “sabe lo que haría conmigo”. Se normaliza el odio y la deshumanización al discrepante desde altavoces públicos… pic.twitter.com/Hi0GiiwoIc — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) September 15, 2025

No se trata de una excepción, sino de una rutina lamentable, según reconoce la propia Muñoz, que acompaña la denuncia con una reflexión demoledora: “Este es solo uno de los mensajes que me suelen llegar por parte de la izquierda tolerante y constructiva. Se normaliza el odio y la deshumanización al discrepante desde altavoces públicos y luego pasan estas cosas”.

La escalada del odio digital

El caso de Esther Muñoz no es aislado. La agresividad verbal y el discurso de odio en redes sociales se han convertido en un fenómeno transversal que afecta a representantes de todas las ideologías. Sin embargo, la situación cobra especial relevancia cuando quien denuncia es la cara visible de la oposición parlamentaria, con proyección mediática y una agenda marcada por el enfrentamiento directo con el Gobierno. Muñoz, abogada de formación y con una trayectoria ascendente en el Partido Popular, ha hecho de la disciplina partidaria y el tono combativo sus señas de identidad. Su estilo directo la ha situado en el centro de la polémica en más de una ocasión, lo que ha incrementado la atención —y la virulencia— de sus detractores en el entorno digital.

En este clima, la polarización política se traduce en una pérdida de límites en el debate público, donde el anonimato ampara conductas que, fuera de la pantalla, serían difícilmente toleradas. El fenómeno del ciberbullying político, lejos de ser anecdótico, se ha instalado como uno de los grandes retos de la convivencia democrática.

El salto de Esther Muñoz al puesto de portavoz parlamentaria ha incrementado su visibilidad, pero también su exposición a la hostilidad. Su designación por parte de Alberto Núñez Feijóo se interpreta como una apuesta por un perfil que plante cara de forma valiente al Gobierno y que tenga la capacidad dialéctica de sacarle los colores al Gobierno, en un momento de máxima tensión institucional por la inédita situación política que atraviesa España, con un Gobierno en el poder sin haber ganado las elecciones pero en el cargo gracias a pactos con golpistas, el comando político de ETA y comunistas.

El anonimato como escudo y el reto pendiente de la política

El caso de Esther Muñoz pone sobre la mesa un debate ineludible: cómo acabar con los insultos y amenazas en redes sociales sin que ello reste libertad de expresión a los que sean críticos del pensamiento único y cuestionen dogmas de fé de la izquierda como los postulados woke o el cambio climático causado por el ser humano.

Según informes recientes, el 85% de los políticos españoles reconoce haber recibido amenazas o insultos en redes sociales en el último año. El 62% de las víctimas considera que el acoso digital ha aumentado tras alcanzar cargos de mayor relevancia. Las mujeres políticas denuncian un 30% más de ataques personales, especialmente de contenido sexual o misógino.

En el mensaje amenazante que Muñoz compartió, el remitente utilizó una identidad fácilmente rastreable, lo que ha abierto el debate sobre la efectividad de las herramientas de denuncia y rastreo policial en la red. El término “izquierda tolerante y constructiva”, utilizado de forma irónica por Muñoz, se ha viralizado como etiqueta entre simpatizantes del Partido Popular para denunciar el doble rasero en la condena del odio digital. Pese a la gravedad de los hechos, la portavoz popular ha optado por no abandonar su actividad en redes sociales, alegando que “callarse sería ceder ante quienes buscan intimidar y silenciar el debate público”.