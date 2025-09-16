Vox conquista a la juventud: tradición, rebeldía y redes sociales marcan la diferencia

En un país donde la política parecía un asunto de adultos hastiados, Vox ha logrado lo impensable: ser la opción preferida de buena parte de los jóvenes, superando en intención de voto directa a PSOE y PP entre los menores de 35 años. El último barómetro de 40dB., publicado hace solo unos días, otorga a la formación un 17,4% de estimación de voto nacional, pero lo verdaderamente llamativo es la fuerza que muestra en los tramos de 18 a 34 años, donde ya es segunda fuerza y, en algunos segmentos, roza el liderazgo.

A día de hoy, 15 de septiembre de 2025, el paisaje político juvenil español está irreconocible respecto a las elecciones generales de 2023. Entonces, Vox mantenía un perfil juvenil modesto. Ahora, el partido de Santiago Abascal capitaliza el desencanto con la “vieja política” y se hace fuerte entre quienes buscan certezas en un entorno incierto y hostil para los jóvenes.

El fenómeno de la rebeldía identitaria

Lejos de la imagen de partido conservador clásico, Vox ha sabido venderse como una opción rebelde y antisistema entre los jóvenes. La clave, según analistas, reside en un discurso que desafía el consenso establecido y se apropia de la incorrección política, la crítica feroz a la “dictadura progre” y la defensa de valores nacionales y tradicionales frente a lo que perciben como imposiciones culturales: igualdad de género, memoria democrática o diversidad sexual.

Resulta paradójico que el partido que enarbola la bandera de la tradición y la patria haya encontrado eco precisamente entre quienes más suelen cuestionar el statu quo. Sin embargo, la “rebeldía” que encarna Vox es, en realidad, un rechazo frontal a los relatos progresistas predominantes, lo que convierte a sus votantes en “outsiders” frente al establishment político y mediático.

La tradición como refugio frente al desencanto

El atractivo de la tradición no es baladí. Vox conecta con jóvenes que sienten que su identidad nacional está amenazada y que desconfían de los discursos globalistas o multiculturalistas. El relato de “ellos contra nosotros”, el orgullo de pertenencia y la reivindicación de símbolos como la bandera o el himno funcionan como una respuesta emocional y poderosa al malestar generacional.

Esta defensa de lo “español” se traduce, además, en la promesa de restaurar un orden que muchos jóvenes sienten perdido: empleo estable, vivienda asequible y seguridad ciudadana. En un contexto de precariedad laboral y alquileres prohibitivos, Vox explota ese malestar con un mensaje claro y simple, alejado de la tecnocracia y el lenguaje edulcorado de PSOE y PP.

Redes sociales: el nuevo campo de batalla

Nada de esto sería posible sin una estrategia digital absolutamente milimetrada. Vox ha entendido antes que nadie que los jóvenes no ven debates parlamentarios ni leen editoriales, pero sí consumen vídeos cortos, memes y podcasts virales. Cada acto, cada intervención, cada polémica es pensada para su viralización en TikTok, Instagram o YouTube.

El partido convierte sus mensajes en píldoras emocionales y compartibles, alejadas del debate racional y adaptadas al lenguaje de internet. Incluso la escenificación en mítines multitudinarios —como el reciente de Vistalegre— se concibe tanto para los asistentes como para su difusión masiva en redes, generando un sentimiento de comunidad y pertenencia.

Encuestas y sondeos: la juventud vira a la derecha

Las cifras hablan solas:

Vox supera el 30% de intención de voto entre menores de 35 años, muy por encima del 16% entre los mayores de 50 y el 10% en mayores de 65.

Entre los hombres jóvenes, la cifra se dispara: el 40% de los menores de 35 que declaran voto elegirían a Vox.

El apoyo femenino, históricamente menor, ha crecido hasta siete puntos en solo un año. El 21% de mujeres de unos treinta años votaría a Vox, y entre las más jóvenes la cifra pasa del 7% al 20%.

Entre estudiantes, Vox obtiene el 27% de los votos estimados y entre jóvenes trabajadores ha pasado del 13% al 20% desde 2023.

El partido crece en todas las clases sociales, pero especialmente en las medias y medias-altas.

La tendencia no parece un simple repunte coyuntural, sino un cambio estructural en el mapa electoral juvenil. Los sondeos del CIS y encuestas privadas como la de 40dB. lo confirman mes tras mes, con una subida continuada y transversal.

PSOE y PP: desconexión y sangría de votos

En el otro extremo, PSOE y PP ven cómo su base juvenil se resquebraja. Los socialistas han perdido cinco puntos entre los jóvenes de 18 a 24 años en solo un año, y el PP no logra conectar con el electorado conservador joven, que encuentra en Vox un discurso más combativo y menos condicionado por pactos o moderaciones.

El desencanto con la gestión de las expectativas juveniles, la percepción de que “nadie escucha” y la falta de propuestas claras han dejado la puerta abierta a Vox para presentarse como alternativa a la “vieja política”, con mensajes emocionales que apelan más al sentimiento de frustración que al razonamiento detallado.

El toque internacional y el efecto contagio

La presencia de figuras internacionales de la ultraderecha europea en los mítines de Vox refuerza la idea de pertenencia a un movimiento global. Para los jóvenes, esto añade un plus de legitimidad y modernidad, muy alejado de la imagen rancia que tradicionalmente se asociaba a la extrema derecha.

Curiosidades sobre Vox y la juventud española

El fenómeno de la “memización” política: muchos jóvenes se inician en el discurso de Vox a través de memes virales, vídeos humorísticos y foros como ForoCoches o 4chan.

La brecha de género, aunque aún marcada, se reduce rápidamente, con cada vez más mujeres jóvenes identificándose con el mensaje de Abascal.

La asistencia a mítines de Vox se vive, para muchos jóvenes, como una experiencia comunitaria más que como un acto político tradicional.

El discurso rebelde y antisistema se ha convertido en “cool” para una parte de la juventud, que asocia la incorrección política con valentía y autenticidad.

Vox ha profesionalizado su maquinaria digital hasta convertir cada intervención en un espectáculo viral, pensada para el consumo rápido y emocional de las redes sociales.

El atractivo de la tradición y la patria se combina con una crítica feroz a las políticas de igualdad, lo que ha permitido a Vox captar a jóvenes desencantados con el feminismo institucional.

El partido es especialmente exitoso entre los estudiantes y jóvenes trabajadores, pero apenas cuenta con apoyos entre pensionistas.

En definitiva, la España joven ha dado un giro inesperado, y Vox se ha convertido —con o sin sorna— en el nuevo “partido rebelde”. Lo que antes era “rojo” ahora es “verde”, y el futuro político se adivina tan impredecible como los algoritmos de TikTok.