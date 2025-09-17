¡Sánchez quiere prohibir el Mundial 2026 para España pero no se atreve a embargar a Israel!

En La Retaguardia de este miércoles 17 de septiembre, Eurico Campano analiza con Juanma Cepeda y Daniel Lacalle el siguiente paso en el postureo de Pedro Sánchez contra Israel: apartar a los deportistas israelíes de las competiciones deportivas internacionales.

Y es que el Ejecutivo socialista estudia impedir que la Selección Española participe en el próximo Mundial de Fútbol si Israel logra clasificarse. La propuesta, todavía en fase de debate interno, se ha convertido en el epicentro de un terremoto político y deportivo que amenaza con dividir aún más a la opinión pública y a los propios partidos del Congreso.

Según fuentes gubernamentales consultadas por medios digitales en las últimas horas, la medida responde a motivos políticos ligados al conflicto en Oriente Medio. El argumento oficial sostiene que permitir la presencia de Israel en la competición mundialista sería “incompatible” con los valores internacionales que España desea proyectar. Sin embargo, esta jugada diplomática está lejos de ser un simple gesto simbólico: podría tener consecuencias directas para los aficionados, para la Real Federación Española de Fútbol y, sobre todo, para el propio Gobierno de Sánchez.

Reacciones cruzadas: del respaldo ideológico al rechazo deportivo

La propuesta ha encontrado eco en sectores del PSOE y sus socios parlamentarios, quienes ven en ella una muestra activa de compromiso con los derechos humanos y una forma de presionar a Israel por su política en Palestina. No obstante, los partidos de oposición –PP y Vox– han criticado la iniciativa calificándola como “absurda” y “contraria al espíritu deportivo”, acusando al Ejecutivo de mezclar política y deporte con fines partidistas.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no ha tardado en mostrar su inquietud: advierte que una decisión unilateral podría acarrear sanciones severas por parte de la FIFA, incluida la exclusión de España no solo del Mundial 2026 sino también de futuras competiciones internacionales. Un golpe duro para una selección que presume de palmarés mundialista y que cuenta con millones de seguidores dentro y fuera del país.

Entre los aficionados y comentaristas deportivos, las críticas tampoco han escaseado. Muchos consideran que el fútbol debe mantenerse ajeno a las disputas geopolíticas y temen que una eventual retirada afecte no solo al prestigio internacional sino también al ánimo colectivo, tan necesitado de éxitos deportivos tras años convulsos.

El doble rasero: ¿por qué no embargar a Israel?

Mientras se plantea este veto deportivo inédito, el Gobierno español evita aplicar sanciones económicas o diplomáticas directas contra Israel. El motivo parece claro: los intereses comerciales y estratégicos pesan mucho más que las consignas ideológicas en los despachos oficiales. Empresas españolas mantienen vínculos relevantes con firmas israelíes y las relaciones bilaterales siguen su curso habitual en sectores como tecnología o defensa.

Este doble rasero no ha pasado inadvertido entre analistas políticos y columnistas. Se señala que Sánchez utiliza el fútbol –y también Eurovisión– como plataforma para gestos simbólicos sin arriesgarse a medidas que puedan dañar la economía nacional o enfrentarle directamente con Bruselas o Washington. Así, mientras se calientan los banquillos en los despachos ministeriales, nadie se atreve a embargar cuentas ni cortar suministros: solo se amenaza con dejar fuera del Mundial a la Roja.

¿Qué puede pasar si España no va al Mundial?

Las consecuencias potenciales son variadas y dignas del mejor thriller político-deportivo: sanciones internacionales por parte de FIFA, pérdida millonaria en derechos televisivos y patrocinadores, daño reputacional irreparable para una generación dorada del fútbol español y movilización social contra lo que muchos ven como una “interferencia partidista”.

Por otro lado, desde ámbitos cercanos al Ejecutivo se asegura que antes de tomar cualquier decisión definitiva se consultará “a todas las partes implicadas”, aunque nadie especifica si eso incluye realmente a jugadores o entrenadores.

Además, España solo ha faltado dos veces al Mundial desde 1978. Un veto por razones políticas sería inédito. A eso se añade que la FIFA considera ilegales las sanciones políticas sobre selecciones nacionales por motivos ajenos al deporte.

Este despropósito ha provocado que en redes sociales hayan proliferado memes comparando el posible veto con otros gestos simbólicos recientes como el boicot a Eurovisión, algunos pidiendo directamente “más goles y menos política”.

El postureo de Pedro Sánchez con su uso de temas internacionales para tapar su corrupción tiene consecuencias deportivas graves. Y es que España podría quedar fuera no solo del Mundial sino también de futuras Eurocopas o Juegos Olímpicos.