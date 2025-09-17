Puigdemont obliga al claudicante Sánchez a imponer a las empresas de toda España que la atención al cliente sea también en catalán

A cuatro patas.

Así tienen los separatistas catalanes al socialista Pedro Sánchez.

Y se nota.

Imaginen llamar a su compañía eléctrica desde Barcelona y que, por primera vez, el operador no solo le entienda en catalán, sino que le responda en esa misma lengua, aunque la central esté en Madrid, Sevilla o Bilbao.

Este escenario, hasta hace poco impensable fuera de Cataluña, está a punto de convertirse en realidad gracias a un pacto entre el Gobierno Sánchez y Juntos por Cataluña que modifica sustancialmente la futura Ley de Atención al Cliente.

La reforma, aún en trámite parlamentario pero ya pactada con Carles Puigdemont, obliga a las grandes empresas —con más de 250 empleados o una facturación superior a 50 millones de euros anuales— a garantizar que sus servicios de atención al cliente puedan ofrecerse íntegramente en catalán, tanto de forma oral como escrita, si así lo solicita el consumidor. Y no solo eso: el personal deberá recibir formación obligatoria en la lengua cooficial catalana para cumplir con este nuevo requisito.

El ámbito de aplicación es amplio: bancos, aseguradoras, suministradores de energía (electricidad, gas, agua), operadores de telefonía, compañías aéreas, ferroviarias, de autobuses, servicios postales y plataformas audiovisuales están entre los sectores afectados. La norma también alcanza a cualquier empresa que preste servicios básicos considerados de interés general.

La novedad radical es que la obligación se aplica con independencia de que la empresa tenga su sede social dentro o fuera de Cataluña. Si un cliente inicia el contacto en catalán, la respuesta —ya sea verbal o por escrito— deberá ser en ese idioma. Se acabó la vieja regla de responder “como mínimo” en castellano; ahora prima el derecho del consumidor a elegir la lengua.

Antecedentes y contexto político

El acuerdo llega en un momento delicado para el Ejecutivo socialista, que necesita los votos de Junts para sacar adelante leyes clave en un Congreso fragmentado. Carles Puigdemont y su formación han logrado colocar el catalán en el centro del debate nacional, blindando su uso en los servicios esenciales y elevando su estatus práctico al de lengua oficial para la atención al cliente en grandes corporaciones. El pacto no solo refuerza la posición negociadora de Junts, sino que también introduce una disposición para evitar que el Estado invada competencias autonómicas en materia lingüística, un guiño a los independentistas catalanes.

El proyecto de ley lleva registradas más de 200 enmiendas y su debate parlamentario ha sufrido retrasos, pero el acuerdo entre Gobierno y Junts ya ha despertado reacciones contundentes. Desde la patronal CEOE se ha calificado la medida como “un atentado a la libertad de empresa”, argumentando que imponer el catalán en toda España supone una carga administrativa y económica adicional para las compañías. Por su parte, Juan Bravo, portavoz económico del PP, ha cargado contra el Gobierno y sus socios: “Podrían, por una vez, proponer algo que no conlleve decrecimiento económico y pérdida de competitividad de nuestras empresas”.

Consecuencias económicas y sociales

La obligación de incorporar personal formado en catalán —y potencialmente también en euskera y gallego— podría tener un impacto significativo en la organización interna de las grandes empresas. No se trata solo de contratar o formar a empleados bilingües; también implica adaptar sistemas informáticos, documentación contractual, comunicaciones corporativas y protocolos internos. Todo ello supone un coste adicional en un contexto económico ya complejo.

El texto legal sigue su tramitación parlamentaria y aún debe superar el debate en comisión y pleno antes de llegar al Senado. Sin embargo, el mensaje político ya está lanzado: la defensa del catalán como lengua vehicular en los servicios esenciales ha traspasado las fronteras autonómicas y se ha convertido en una exigencia estatal para las grandes corporaciones. El Gobierno justifica la medida como una ampliación de los derechos del consumidor; sus críticos ven una concesión política a los independentistas catalanes.