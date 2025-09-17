Vuelta a España: Sánchez, Marlaska, Otegi y una policía maniatada para alentar a los violentos

Los actos de violencia contra la Vuelta a España no surgieron de forma espontánea, sino que fueron guionizadas al detalle desde La Moncloa.

Contaba Sánchez, cuyo objetivo era tapar un poco la corrupción de Begoña y parientes, con el apoyo entusiasta de la izquierda más extrema y de un PSOE que necesita como el comer excitar los ánimos de su base de votantes para generar tensión.

Y de que la Policía, esa que reprime a lo bestia los que rezan el rosario ante la sede puticlub de Ferraz o carga feroz contra los ciudadanos de bien junto a los Juzgados de Plaza de Castilla, no interviniera con fuerza, no detuviera alborotadores e hiciera nuevamente el ridículo, ya se encargó Marlaska.

No hizo nada, porque tenía órden estricta al respecto, pero la Policía identificó a nueve condenados por kale borroka en Callao y a varios yihadistas durante el tumulto de la Vuelta.

Y la Guardia Civil localizó varios autobuses que llegaron desde el País Vasco a la Sierra de Madrid.

El delegado del Gobierno pidió a los jefes de los policías contención, mientras sabía que había más de 500 radicales en la carrera.

El último tramo de La Vuelta a España quedó eclipsado por un episodio que ha desatado una tormenta política y mediática: el boicot propalestino liderado por Iban Vázquez, portavoz del grupo BDS Madrid (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel), desembocó en enfrentamientos con la policía y la suspensión anticipada de la etapa final.

Una jornada marcada por incidentes, 22 agentes heridos y dos detenidos, pero sobre todo por la constatación de que el deporte es, cada vez más, el tablero donde se juegan las grandes disputas ideológicas del país.

La protesta no solo interrumpió uno de los eventos deportivos más emblemáticos del calendario español, sino que encendió las alarmas en el ciclismo internacional.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) cuestionó abiertamente la capacidad organizativa de España para acoger competiciones deportivas tras ver cómo la seguridad quedaba sobrepasada por los manifestantes.

La primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen, ha cargado sin contemplaciones contra el presidente del Gobierno tras jalear el boicot que acabó reventando la Vuelta Ciclista a España en nombre de Palestina.

“Mi colega español rindió homenaje a los matones”, denunció en sus redes sociales, en un mensaje que evidencia el hastío europeo hacia el marido de Begoña.

El perfil del cabecilla: conexiones políticas y guiños a Bildu

El foco mediático se ha posado sobre Iban Vázquez, quien no solo es conocido por su activismo propalestino sino también por sus vínculos políticos. Este portavoz de BDS Madrid fue apoderado del partido de Yolanda Díaz (Sumar) en las pasadas elecciones generales, un detalle que él mismo se encargó de difundir en redes sociales. Y, como colofón, felicitó públicamente a EH Bildu –el partido liderado por Arnaldo Otegi– por sus resultados en las elecciones vascas del 21 de abril de 2024: “Zorionak, EH Bildu” (“Felicidades, EH Bildu”), escribió celebrando el empate histórico en escaños con el PNV.

Este mensaje no pasó inadvertido. El guiño al partido heredero de Batasuna deja entrever una sintonía ideológica preocupante para sectores amplios de la sociedad española, especialmente al recordar los episodios violentos asociados históricamente a la llamada kale borroka vasca. El paralelismo entre los disturbios en Madrid y aquellos años convulsos no tardó en aparecer en el debate público.

Las sombras sobre el Gobierno: acusaciones de alentar los disturbios

La polémica no termina con la actuación de los manifestantes. Según informaciones surgidas tras los incidentes, varios agentes antidisturbios han revelado que recibieron órdenes expresas desde el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, para “soltar a los violentos embolsados” y evitar cualquier carga policial contundente contra los participantes más radicales. “En ningún momento se nos permitió cargar contra los violentos”, han asegurado miembros del dispositivo policial desplegado esa jornada. Más aún: se les habría enviado sin material adecuado para el control de masas, una decisión que muchos consideran temeraria y políticamente calculada.

Mientras tanto, tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz defendían públicamente las movilizaciones. El presidente llegó a mostrar su “profunda admiración” por la sociedad civil que “se moviliza contra la injusticia”, insistiendo en que España debe tener “voz propia” aunque eso suponga discrepar con socios europeos o internacionales. En paralelo, Díaz jaleaba abiertamente el boicot a Israel durante La Vuelta, afirmando que “la sociedad española no tolera que se normalice el genocidio en Gaza en eventos deportivos”.

Reacciones internacionales y fisuras diplomáticas

La resaca del domingo ha sido amarga. El ministro israelí de Asuntos Exteriores acusó directamente a Sánchez y su Gobierno de “normalizar la violencia política” y animar al sabotaje deportivo; incluso llegó a calificar esta actitud como una “vergüenza” para España. Las consecuencias han ido más allá del mero cruce dialéctico: Israel ha prohibido la entrada al país a Yolanda Díaz y Sira Rego tras las medidas anunciadas por Moncloa contra lo que denominan “genocidio en Gaza”, alimentando una crisis diplomática sin precedentes recientes entre ambos países.

En clave interna, esta escalada verbal y política también ha servido para tapar otros frentes abiertos para el Ejecutivo. Desde algunos sectores se interpreta la ofensiva antiisraelí como una maniobra para distraer la atención sobre escándalos domésticos y consolidar alianzas parlamentarias con fuerzas nacionalistas y radicales.

El ciclismo internacional pone bajo sospecha a España

A día de hoy, 16 de septiembre de 2025, España afronta un serio problema reputacional en el ámbito deportivo internacional. La UCI ha explotado contra Pedro Sánchez por lo sucedido en Madrid y ha puesto en tela de juicio la capacidad organizativa y de seguridad del país para futuros grandes eventos deportivos. Un varapalo que puede tener consecuencias económicas y sociales si otras federaciones siguen ese ejemplo.

Por su parte, Iban Vázquez sigue defendiendo su papel y minimizando los incidentes: “No he visto violencia. Mover unas vallas es molesto pero no lo considero violencia”. Para él, lo importante es visibilizar lo que considera un agravio humanitario mucho mayor, aunque ello implique desbordar dispositivos policiales o tensar hasta el límite la convivencia ciudadana.

Curiosidades políticas y detalles llamativos