Podemos tensa la cuerda con Sánchez y eleva al máximo la tensión en el bloque Frankenstein para forzar elecciones anticipadas

En los pasillos del Congreso, el runrún es constante: Podemos ha decidido tensar la cuerda hasta límites inéditos, desafiando no solo al Gobierno Sánchez, sino a todo bloque Frankenstein que sostiene la legislatura.

La formación morada, liderada por Ione Belarra e impulsada en la sombra por Pablo Iglesias, ha convertido el “no a todo” en bandera y amenaza con hacer saltar por los aires la frágil aritmética parlamentaria que da oxígeno al Ejecutivo.

Las últimas 48 horas han sido especialmente frenéticas: denuncias, amenazas de alianzas insólitas y un enfrentamiento público con los socialistas han elevado la tensión hasta cotas desconocidas.

El Ejecutivo y sus aliados habituales —ERC, Bildu, BNG, ademas de los derechistas PNV y JUNTS— asisten atónitos al endurecimiento de la estrategia de Podemos, que parece decidida a forzar un adelanto electoral para ajustar cuentas no solo con el PSOE, sino también con Sumar, su principal adversario en el terreno de la izquierda alternativa.

La maniobra, según interpretan desde el entorno presidencial, sería un intento de capitalizar el descontento y recuperar el espacio político perdido frente a Yolanda Díaz y los suyos.

Si algo queda claro en este curso político es que la cuerda está tan tensa que, si se rompe, nadie sabe exactamente quién acabará recogiendo los pedazos.

Entre denuncias y enfrentamientos: Belarra y Montero, cara a cara

El último episodio de este serial lo protagonizó Ione Belarra, quien no dudó en elevar el tono durante la sesión de control, acusando al Gobierno de tibieza con Israel y de recurrir a la fuerza contra manifestantes en la reciente Vuelta. La respuesta airada de María Jesús Montero, vicepresidenta segunda, evidencia el hartazgo socialista: “No estamos entendiendo la posición de Podemos, ni en este tema ni en muchos otros. ¿Por qué ese intento de aparentar que cosas que antes apoyaban, ahora no?”.

El desencuentro no se limita a lo discursivo. Podemos ha presentado una denuncia contra el Ministerio de Economía por presunta prevaricación administrativa omisiva. Acusan al departamento de Carlos Cuerpo de no haber detenido el comercio de armas con Israel ni el tránsito de material militar, pese a las reiteradas solicitudes formales desde febrero de 2024. La denuncia sostiene que esta inacción facilita la comisión de crímenes internacionales y exige identificar a los responsables directos de la supuesta omisión administrativa.

Entre octubre de 2023 y abril de 2025, Podemos denuncia que se han formalizado al menos 40 contratos con empresas israelíes o sus filiales por valor de 1.041 millones de euros, lo que consideran una infracción grave y una “complicidad con el genocidio” por parte del Ejecutivo de Sánchez. El Gobierno, por su parte, se siente “maltratado” por la postura de sus antiguos socios y acusa a los morados de electoralismo y de buscar el enfrentamiento sistemático.

El modelo Junts y el bloqueo parlamentario

El giro estratégico de Podemos recuerda a la táctica de Junts per Catalunya: aprovechar la debilidad del Gobierno para exprimir al máximo su capacidad de influencia y obtener réditos políticos a golpe de órdagos parlamentarios. La formación de Belarra ha blindado sus líneas rojas para apoyar los Presupuestos de 2026, exigiendo, entre otras cosas, una reducción legal del 40% en los precios del alquiler y la ruptura total de relaciones con Israel. Para Hacienda, estas demandas son “del todo inasumibles”.

En paralelo, el partido morado amenaza con provocar una nueva derrota parlamentaria al presidente socialista al oponerse frontalmente a la ley impulsada por Junts para delegar competencias de inmigración a la Generalitat. Salvo sorpresa mayúscula, la norma decaerá el próximo martes, lo que evidenciará la debilidad aritmética del Ejecutivo y su creciente dependencia de unos socios cada vez más díscolos.

El Ejecutivo de Sánchez, acostumbrado ya a la imprevisibilidad de Junts, reconoce que la actitud de Podemos le resulta aún más desconcertante. Mientras Sumar y ERC tratan de reconducir la legislatura, los morados se enrocan en el “no a todo”, bloqueando cualquier avance y complicando la aprobación de medidas clave como los Presupuestos Generales. El ambiente en el Parlamento se ha vuelto irrespirable, con recelos cruzados y acusaciones veladas de traición y electoralismo.

Detrás de la escalada de Podemos subyace una batalla por el liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE. Iglesias, Belarra y Montero parecen convencidos de que solo una ruptura traumática con el Gobierno puede devolverles el protagonismo y el electorado perdido. Algunos dirigentes del partido lo dicen sin tapujos: “A nosotros nos hundió el PSOE”.

Sumar, por su parte, observa con preocupación la deriva de sus antiguos compañeros de viaje. Yolanda Díaz y su equipo intentan mantener la calma, pero temen que el enfrentamiento abierto acabe dinamitando las posibilidades de reeditar el bloque progresista en el futuro. En privado, voces del Gobierno asumen que, si Podemos mantiene el pulso, la legislatura podría embarrancarse antes de tiempo, abriendo la puerta a un adelanto electoral que ninguna de las fuerzas de izquierda desea realmente.