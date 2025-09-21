El socialista Sánchez suplica al golpista Puigdemont que reciba otra vez al chavista Zapatero

Es de vergüenza.

Se agarra Pedro Sánchez al cargo de presidente como guacamayo a la percha y dará al golpista Carles Puigdemont lo que le pida, sin pausa y sin límite.

España vive uno de los capítulos más críticos de esta legislatura, con el marido de Begoña Gómez navegando en aguas turbulentas, forzado a tender puentes con Carles Puigdemont.

Se trata de mimar hasta la náusea al líder de Junts per Catalunya, fugado, golpista y figura central del independentismo catalán.

Tras el sonado fracaso de la reunión del pasado jueves, el PSOE juega a fondo la carta José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente socialista, embajador de facto del chavismo venezolano y gran comisionista, ha asumido el rol de mediador en un intento desesperado por desbloquear la legislatura.

El escenario no podría ser más frágil. El PSOE, sin los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2026, se ve obligado a cortejar al bloque independentista de derechas, liderado por Junts, que mantiene una postura implacable.

La presión es asfixiante: los neoconvergentes han rechazado ya varios proyectos clave del marido de Begoña y han cerrado la puerta, de momento, a respaldar los Presupuestos.

En el centro de la discordia está la cesión de competencias, especialmente en materia de inmigración, un punto donde Junts exige un traspaso integral que no encuentra consenso ni siquiera entre los socios de la investidura.

Es un órdago político en toda regla, y Sánchez, consciente de que su liderazgo pende de un hilo, no tiene más remedio que multiplicar las concesiones para mantener a flote su Gobierno hasta 2027.

Zapatero, el embajador de Maduro

Lo de Zapatero no tiene un pase. Abandonando temporalmente sus funciones como comisionista y representante del chavista Nicolás Maduro, ejerce ahora de embajador sin cartera de Sánchez. Su reunión con Puigdemont, inicialmente prevista en Suiza, se trasladó a Bruselas, y ahí puede que vuelva en breve.

¿Cómo hemos llegado a esto?

Pero la situación no se limita a estas negociaciones de alto voltaje. Paralelamente, el tablero político se complica con el auge de las llamadas “embajadas” catalanas, impulsadas por el líder socialista catalán Salvador Illa.

Estas delegaciones, que prometían ser “reordenadas”, no solo no han disminuido, sino que han crecido hasta alcanzar las 24 oficinas en todo el mundo, con un coste anual que ronda los 30 millones de euros. Lejos de ser meros instrumentos de proyección cultural, estas embajadas operan, según fuentes políticas, como una red diplomática paralela que desafía la acción exterior del Estado español.

Nuevas aperturas en países estratégicos como China, Canadá y Jordania refuerzan la percepción de que el independentismo catalán no solo mantiene su pulso dentro de España, sino que también proyecta su influencia en el escenario internacional.

Un Gobierno en el alambre

Sánchez, atrapado en este delicado equilibrio, ha solicitado con urgencia una nueva reunión con Junts antes de que finalice septiembre.

El tiempo apremia. Unas elecciones anticipadas serían un golpe devastador no solo para el PSOE, sino para la gobernabilidad del país.

Sin embargo, el presidente ha admitido, con un toque de ironía, que las noticias sobre las negociaciones entre Zapatero y Puigdemont llegan antes a los periodistas que a él mismo.

¿Cálculo? ¿O una señal de la opacidad que rodea estas conversaciones?

Sea como fuere, la falta de claridad en este proceso subraya la fragilidad de las alianzas que sostienen al Gobierno.

El independentismo, mientras tanto, no cede terreno. Junts, liderado por un Puigdemont que parece disfrutar de su posición de fuerza, mantiene sus exigencias sin titubear.

Al mismo tiempo, las “embajadas” catalanas no solo crecen en número, sino que influyen en debates internacionales sobre la lengua catalana y las competencias autonómicas, desafiando abiertamente la narrativa del Estado.

Las cartas están echadas y el PSOE, a tumba abierta, claudicará en todo lo que le exijan los enemigos de la democracia española, mientras el independentismo consolida su proyecto tanto dentro como fuera de España.

Un otoño de incertidumbre

Hay más cosas. Hoy, 21 de septiembre de 2025, las “embajadas” catalanas no son un detalle menor.

¿Hasta dónde está dispuesto a ceder Sánchez? ¿Podrá Zapatero, con su experiencia y su controvertido legado, tender un puente que evite el naufragio?

Mientras las negociaciones avanzan en Bruselas y las embajadas catalanas se multiplican como la peste.