Las Islas Baleares, conocidas por su atractivo turístico, se ven nuevamente en el punto de mira de la actualidad nacional. Pero esta vez no es por un motivo festivo, sino por algo mucho más serio: la Fiscalía ha puesto bajo investigación contratos irregulares de mascarillas firmados durante la pandemia, en tiempos de Francina Armengol. La situación es alarmante: se estima que hubo un sobrecoste de hasta 12 millones de euros en la compra de material sanitario, un nuevo episodio en la ya extensa historia de corrupción relacionada con el PSOE.

A día de hoy, 22 de septiembre de 2025, las diligencias judiciales se enfocan en los contratos para la adquisición de mascarillas y otros suministros sanitarios firmados en 2020. En aquellos momentos, el miedo al virus y la escasez de material parecían justificar procedimientos urgentes y millonarios. Sin embargo, las investigaciones sugieren que tras la cortina de la emergencia se ocultaron prácticas irregulares, adjudicaciones “a dedo” y, cómo no, una factura final que resulta tan elevada como poco clara.

El modus operandi: contratos exprés, material dudoso y un “stock” sospechoso

Las primeras indagaciones han mostrado que el Gobierno balear, bajo el liderazgo de Francina Armengol, llevó a cabo una compra urgente de 1,4 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, empresa también implicada en el célebre caso Koldo. El precio acordado fue de 3,7 millones de euros. El resultado fue desastroso: mascarillas defectuosas que nunca llegaron a utilizarse y que permanecieron almacenadas mientras otras comunidades luchaban por conseguir material.

Este “acopio estratégico”, según las directrices internas del Govern, debía asegurar hasta seis millones de unidades en los almacenes baleares. Mientras tanto, hospitales del resto del país buscaban desesperadamente recursos para proteger a su personal. Un informe reciente elaborado por la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) pone en tela de juicio todo el proceso de compra y destaca la relación “estrecha” entre Armengol y ciertos miembros implicados en el entramado. También menciona la influencia del Ministerio de Transportes sobre esta operación.

Resulta igualmente sorprendente que el Instituto Balear de la Salud emitiera meses después un certificado que validaba el material adquirido, a pesar de que ya se sabía que no cumplía con los estándares técnicos exigidos. La reclamación del dinero por parte del Govern llegó tres años más tarde y fuera del plazo establecido, justo antes de las elecciones autonómicas que llevaron al PP al poder con Marga Prohens.

La “trama Koldo” y la crónica de una corrupción anunciada

El caso balear no es un fenómeno aislado; forma parte del entramado más amplio conocido como caso Koldo, donde aparecen personajes como Koldo García (exasesor de Ábalos), Víctor de Aldama (intermediario habitual) y otros destacados miembros del socialismo español. La mecánica es siempre similar: empresas sin experiencia previa en el sector sanitario reciben contratos millonarios a través del procedimiento urgente; comisionistas omnipresentes facilitan las operaciones; y los controles administrativos son fácilmente sorteados.

La Fiscalía Europea y la Audiencia Nacional están investigando delitos relacionados con malversación, prevaricación y tráfico de influencias. No obstante, resulta curioso observar cómo el caso balear parece estancarse en los juzgados: tres años después apenas se han llevado a cabo diligencias sobre las compras realizadas para adquirir mascarillas. En contraste, otras ramas del caso avanzan más rápidamente. Esta inacción ha suscitado suspicacias respecto a una posible “inmunidad” del PSOE ante investigaciones incómodas.

Contratos fantasma y empresas improvisadas: la otra cara de la pandemia

El Govern balear no solo recurrió a Soluciones de Gestión para sus compras. Otras firmas como Tyrval Import Export, especializada hasta entonces en mobiliario hotelero, también obtuvieron contratos millonarios para importar mascarillas y equipos protectores. Entre abril y mayo del año 2020, Tyrval firmó tres contratos exprés por un total cercano a 6,46 millones; al menos dos millones fueron abonados por material que nunca llegó o que no cumplió con los requisitos europeos.

La Fiscalía junto con la Policía ahora indagan sobre estos contratos, algunos pagados por adelantado sin una justificación documental adecuada. La Oficina Anticorrupción de Baleares había detectado previamente “múltiples irregularidades administrativas” durante este proceso.

El PSOE, el efecto Sánchez y la epidemia de corrupción

Este escándalo relacionado con las mascarillas impacta directamente sobre la cúpula nacional del PSOE, incluyendo a Pedro Sánchez. No es un caso aislado ni parece ser el último si seguimos observando su ritmo actual. Desde los ERE andaluces hasta el caso Mediador o los sobresaltos surgidos durante la pandemia; parece que la corrupción dentro del socialismo se ha convertido más bien en una epidemia crónica.

La implicación directa de altos cargos políticos junto con reiteraciones en esquemas fraudulentos han convertido este fenómeno en algo estructural dentro del PSOE. Las consecuencias judiciales derivadas del “caso mascarillas” podrían salpicar incluso a Francina Armengol misma e impactar aún más negativamente sobre una imagen gubernamental ya desgastada.

Derivadas políticas y judiciales: ¿qué se juega el PSOE?

El impacto político derivado de este escándalo es considerable. El PP junto con otros partidos opositores han exigido comisiones investigadoras, dimisiones e incluso auditorías exhaustivas sobre todos los contratos sanitarios firmados durante ese periodo crítico. En ambos parlamentos—el Congreso y el Parlament balear—la tensión es evidente: cada nuevo informe proveniente de la UCO incrementa la presión sobre el PSOE y reaviva debates sobre regeneración democrática.

En términos judiciales, el caso sigue abierto sin descartar nuevas imputaciones o ampliaciones hacia otros altos cargos tanto del Govern como del Ministerio mencionado anteriormente. La Fiscalía Europea mantiene activa su investigación aunque hay que reconocer que los tiempos judiciales no siempre coinciden con las demandas sociales.

Curiosidades y datos llamativos

El contrato para las mascarillas fue formalizado después de recibir el material; una práctica prohibida según la Ley General sobre Contratos Públicos.

El precio pagado por cada unidad (2,5 euros) triplica lo que era considerado valor medio en esos días según peritajes incluidos en las investigaciones.

Algunos empresarios involucrados llegaron incluso a reunirse con Armengol durante ese periodo crítico; esto está documentado oficialmente en agendas gubernamentales.

Tyrval Import Export era hasta 2020 un proveedor dedicado a lámparas y grifería para hoteles sin experiencia previa relevante en suministros sanitarios.

En Baleares quedó una estela inquietante tras la pandemia: facturas injustificadas junto a mascarillas defectuosas son solo parte del legado dejado por esta crisis sanitaria.