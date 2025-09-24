Cinco jueces identifican a Pedro Sánchez como el ‘Señor X’ en el enchufe ilegal de su hermano músico

Lo han pillado.

El actual vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz e imputado en la causa, Ricardo Cabezas, afirmó que Pedro Sánchez le comentó que tenía un hermano músico durante un mitin en Badajoz en la primavera de 2017.

Esa frase, que parecía inofensiva, se ha convertido en el eje de un escándalo que podría afectar al presidente del Gobierno.

Cinco jueces de la Audiencia Provincial de Badajoz han confirmado el procesamiento de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente, por presunta prevaricación y tráfico de influencias en su contratación como jefe de la oficina de artes escénicas de la Diputación pacense.

También están implicados en este asunto una decena de cargos socialistas, entre ellos el ex presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.

La idea de que Pedro Sánchez carecía del poder político necesario para “colocar” a su hermano ha sido, según los documentos judiciales, completamente desmentida.

La Audiencia considera “inverosímil” que se creara la plaza de coordinador de los conservatorios de Badajoz sin que los altos cargos supieran que el beneficiario sería el familiar del entonces aspirante a liderar el PSOE.

De este modo, el tribunal respalda la instrucción llevada a cabo por la juez Beatriz Biedma, quien ha recopilado pruebas contundentes a lo largo de casi un año.

El tiempo no perdona. Desde la primavera de 2017, Pedro Sánchez se esforzaba por recuperar el liderazgo del PSOE tras ser destituido meses antes. En ese mismo periodo, según las declaraciones de varios imputados, el nombre de David Sánchez comenzó a resonar en la Diputación pacense. Ricardo Cabezas, diputado de Cultura, declaró ante la juez que fue el propio Sánchez quien le mencionó a su hermano músico justo después de un mitin, durante los meses en que se estaba preparando la plaza.

La Audiencia ha identificado hasta cuatro falsedades en la versión oficial presentada por los implicados. En primer lugar, el ex presidente socialista de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, afirmó no haber tenido participación alguna en el fichaje. Sin embargo, correos electrónicos y testimonios desmienten esa afirmación: Gallardo estaba al tanto y participó activamente en toda la operación.

En segundo lugar, tanto David Sánchez como su asesor Luis Carrero dieron por hecho, antes incluso de que se publicaran las bases del concurso, que ambos trabajarían para la Diputación. Un mensaje enviado por David (“En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo”) resultó crucial para las investigaciones judiciales, ya que anticipaba su nombramiento antes del inicio del proceso selectivo.

En tercer lugar, la carta enviada por Pedro Sánchez a los militantes socialistas para defender a su hermano ha sido refutada punto por punto por la Audiencia Provincial, que ha determinado que existió influencia directa y que las plazas fueron creadas “ad hoc” para los implicados.

Por último, los autos judiciales enfatizan que la versión según la cual Pedro Sánchez no tuvo intervención alguna en el proceso es insostenible: las conversaciones informales en el mitin, así como la presentación de su hermano a un diputado del PSOE y las coincidencias temporales refuerzan la hipótesis sobre un “traje a medida” diseñado para David Sánchez.

Conexiones, favores y silencios incómodos

Este caso ha revelado una compleja red de favores donde se entrelazan tanto la política nacional como la extremeña. El nombre de Luis Carrero, ex asesor del Gobierno central, aparece como vínculo entre Moncloa y la Diputación. Según los documentos judiciales, Carrero ya colaboraba con David Sánchez en Moncloa antes de ser incorporado a dicha institución provincial. Para la magistrada es poco creíble que los dirigentes socialistas desconocieran lo ocurrido dado el volumen de correos y gestiones previas a su nombramiento.

La Audiencia Provincial ha echado por tierra las defensas presentadas por Gallardo y Carrero al calificar como “fraude de ley” las maniobras mediante las cuales varios diputados socialistas renunciaron a sus escaños para dilatar el procesamiento del ex presidente de Diputación, quien finalmente ha terminado sentado en el banquillo.