Espinosa de los Monteros, Atenea y el hormiguero liberal: ¿qué pasa en la derecha española?

En el escenario político español, las fuerzas conservadoras viven una primavera caótica. Surgen think tanks, se anuncian nuevas formaciones, resucitan viejos fantasmas y desafían las etiquetas ideológicas. Todo esto mientras el bloque conservador intenta, sin éxito aparente, crear una narrativa que le permita desplazar a Pedro Sánchez del poder. En este marco, el regreso de Iván Espinosa de los Monteros con su reciente laboratorio de ideas, Atenea, junto al anuncio de un nuevo partido liberal por parte de Miriam González Durántez, añaden más combustible a la llama de la efervescencia política.

Espinosa de los Monteros y el laboratorio de la “no izquierda”

El exlíder de Vox ha dado a conocer Atenea como un think tank creado para “desarrollar un programa reformista” y generar ilusión que propicie el cambio político. Espinosa, en un gesto poco habitual en la política nacional, ha instado a PP y Vox a mostrar “generosidad” y a “no confundirse de enemigo”, aludiendo al desgaste que provoca la rivalidad entre ambos partidos. Su propuesta es clara: menos hostilidades internas y más estrategia conjunta contra el actual Gobierno.

Por ahora, Atenea no busca convertirse en partido, sino ser un espacio dedicado a la “sabiduría, estrategia y futuro”. Su estructura es tan variada como ambiciosa: en su equipo se encuentran desde la exVox Inés Cañizares hasta el exPP y expresidente balear José Ramón Bauzá, pasando por el exCiudadanos Fran Hervías y la abogada Guadalupe Sánchez. La fundación pretende influir en la agenda política, centrándose especialmente en temas como la calidad democrática y el Estado de derecho, rodeándose de profesionales con experiencia en diversas trincheras ideológicas.

La presentación de Atenea reunió a numerosas figuras mediáticas y políticas, desde Javier Ortega Smith hasta Cayetana Álvarez de Toledo, incluyendo empresarios y polemistas. Todo ello ocurre en un entorno donde la “no izquierda” busca estrategias para sobrevivir sin autodestruirse.

Miriam González Durántez y la resurrección del centro liberal

El vacío dejado por Ciudadanos continúa pesando sobre la política española. El PP no ha conseguido llenar completamente ese espacio, lo que ha llevado a la familia liberal europea a trabajar en una candidatura reformista y regeneradora. Aquí es donde entra Miriam González Durántez, quien está preparando el lanzamiento de un partido liberal centrado, respaldado por figuras del entorno ALDE-Renew y con un discurso enfocado en modernización institucional, transparencia y regeneración democrática.

Su plataforma España Mejor tiene como objetivo canalizar la frustración ciudadana hacia una política más ética y participativa, poniendo especial énfasis en modernizar la administración pública y combatir el populismo. González Durántez, con experiencia internacional y un perfil tecnócrata, se presenta como una alternativa ante la polarización actual; aunque hay escepticismo sobre las posibilidades reales de consolidar un nuevo centro incluso entre sus propios seguidores.

Entre sus propuestas destacan la eliminación de aforamientos y una apuesta por un patriotismo moderno e inclusivo que se distancie de nacionalismos excluyentes. Este proyecto, que actualmente se define como plataforma ciudadana, podría transformarse en partido si las circunstancias lo permiten.

Vox, el cohete de Alianza Catalana y la batalla del noreste

Mientras Espinosa llama a la unidad y González Durántez explora el centro político, Vox mantiene su impulso frenético. Las encuestas colocan a la formación liderada por Santiago Abascal alrededor del 20% en intención de voto; esto asegura su rol como actor fundamental pero también como foco constante de tensiones internas y externas.

La situación se complica con la aparición de Alianza Catalana en el noreste del país. Este nuevo actor ha alterado significativamente el panorama catalán e amenaza con restar apoyos tanto al PP como a Vox en territorios donde la derecha intenta recuperar terreno. La fragmentación parece acentuarse con cada nuevo participante.

El eje Gaza y las fracturas internas del PP

Por si no hubiera suficiente agitación interna ya, los acontecimientos internacionales han abierto otro frente inesperado dentro del PP. El conflicto en Gaza ha puesto al descubierto las diferencias entre los principales barones populares:

Isabel Díaz Ayuso muestra su apoyo incondicional hacia Israel.

muestra su apoyo incondicional hacia Israel. Alberto Núñez Feijóo defiende el orden internacional mientras condena las masacres contra los palestinos pero con ciertas reservas.

defiende el orden internacional mientras condena las masacres contra los palestinos pero con ciertas reservas. Tanto Alfonso Rueda como Juanma Moreno Bonilla utilizan abiertamente términos como “genocidio”.

Este abanico diverso refleja las dificultades del PP para mantener una voz cohesionada incluso frente a cuestiones internacionales. Sin embargo, hay un único punto coincidente: todos defienden sin fisuras al presidente del Gobierno ante los casos judiciales que le afectan.

Demasiada agitación, poca tranquilidad

La derecha española se encuentra inmersa en un periodo intenso de reconfiguración. Esta etapa está marcada por iniciativas como Atenea, nuevos movimientos liberales emergentes y luchas por definir claramente el espacio centrista. Los movimientos impulsados por Espinosa de los Monteros, así como las acciones decididas de González Durántez junto con la persistencia activa de Vox son solo algunas manifestaciones visibles dentro de esta lucha ideológica que va mucho más allá del simple anti-sanchismo. La derecha persigue crear una narrativa que le permita ser algo más que mera oposición; mientras tanto, la izquierda observa este espectáculo con cierto regocijo.

Curiosidades y datos del caso