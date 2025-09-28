La asociación juvenil MEGA realiza su presentación oficial en Sevilla ante más de treinta jóvenes

En un ambiente cargado de ilusión y compromiso, más de una treintena de jóvenes se dieron cita ayer, sábado 27 de septiembre, en el céntrico local La Revuelta 33, sede habitual del Club de Debate Melchor de Jovellanos, para asistir a un acto histórico: la presentación oficial de la asociación juvenil MEGA, que desde este fin de semana deja de ser un proyecto para convertirse en una realidad organizada.

El encuentro congregó a más de 35 jóvenes sevillanos y andaluces, que acudieron con entusiasmo para mostrar su respaldo a MEGA, nacida con la clara intención de ser un referente en la defensa de la juventud española frente a las amenazas que, según señalaron sus dirigentes, ponen en riesgo el futuro del país.

Una dirección nacional comprometida

El evento estuvo encabezado por la directiva nacional de MEGA, desplazada expresamente para la ocasión: Aitor Navas, presidente; Asier Fernández, portavoz nacional llegado desde Madrid; y Abraham, secretario general. Junto a ellos intervinieron también el portavoz de Andalucía, Ángel Hidalgo, y uno de los fundadores de la asociación, Miguel Ginés, figura clave en la gestación del movimiento.

El acto comenzó con un solemne minuto de silencio en recuerdo de Charlie Kirk, gesto que subrayó el vínculo internacional de la organización y su conexión con referentes juveniles de la derecha en todo el mundo.

Discursos contra la censura mediática y la inmigración ilegal

El primero en tomar la palabra fue Asier Fernández, quien denunció la campaña de desprestigio llevada a cabo por ciertos medios de comunicación, que han tildado a MEGA de “ultras” y “fachavales”. “Lejos de debilitarnos, sus ataques no hacen sino multiplicar nuestra fuerza y nuestras visualizaciones”, subrayó con aplausos de los presentes.

A continuación, el secretario general Abraham se mostró contundente al criticar la inmigración ilegal, vinculándola directamente con el incremento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Sus palabras encendieron los ánimos de los jóvenes, que respondieron con vítores a la defensa de un modelo de nación fuerte y soberana.

Apoyos nacionales e internacionales

Durante el encuentro se proyectaron varios vídeos de apoyo a MEGA enviados por figuras relevantes del ámbito político y cultural. Entre ellos destacaron el saludo de Cocorobato, diputado de Vox por Granada, y el mensaje de Robert, líder de la juventud republicana de Donald Trump en Nueva York, quien instó a los jóvenes españoles a no ceder ante el avance del progresismo globalista.

El fundador Miguel Ginés recordó los orígenes del movimiento y explicó la misión principal de MEGA: organizar a la juventud española en defensa de la tradición, la libertad y la soberanía nacional.

El presidente marca el rumbo

El discurso de cierre corrió a cargo del presidente Aitor Navas, que lanzó un mensaje directo y sin concesiones: “El futuro de los jóvenes está en peligro. La política ‘woke’ y el relativismo cultural quieren arrebatarnos nuestra identidad, pero no lo permitiremos. España necesita una juventud fuerte, orgullosa de su historia y de sus valores”.

Sus palabras, pronunciadas con firmeza, fueron recibidas con una ovación cerrada y cánticos de apoyo a la nación.

Celebración con sabor andaluz

Tras las intervenciones, los jóvenes asistentes compartieron un tapeo en un ambiente de hermandad y camaradería, donde no faltaron los gritos de “¡Viva España!”, que resonaron con fuerza en las paredes del local.

Con este acto, MEGA se consolida como una organización juvenil dispuesta a plantar cara a la hegemonía cultural progresista y a defender un proyecto político y social anclado en la tradición, la soberanía y la esperanza en una juventud que no se resigna a ser silenciada.