Feijóo agita el debate migratorio con la promesa de una ‘visa por puntos’ para quedarse en España

En un clima de creciente inquietud social por la inmigración, Alberto Núñez Feijóo ha puesto el tema en el centro del debate político al anunciar la creación de una “visa por puntos” durante un acto en Murcia, en compañía de los principales barones autonómicos del Partido Popular.

Esta propuesta, inspirada en modelos de naciones como Canadá, Australia o Reino Unido, tiene como objetivo priorizar la entrada de inmigrantes que puedan integrarse adecuadamente y satisfacer necesidades específicas del mercado laboral español.

El sistema de visado que ha propuesto el líder popular otorgaría mayores oportunidades a quienes demuestren “mayor capacidad de integración”, un buen conocimiento de la cultura española y disposición para trabajar en sectores donde hay escasez de mano de obra, como la agricultura o la construcción.

Además, se introduce un componente diplomático: se premiará a los inmigrantes provenientes de países que colaboren activamente con las políticas migratorias españolas, mientras que aquellos que provengan de países que “fomentan el desorden” verán restringida su entrada.

Declaración de Murcia: un pacto político significativo

La propuesta se concretó en lo que se ha denominado ‘Declaración de la Región de Murcia’, firmada por Feijóo junto a los presidentes autonómicos del PP y los responsables territoriales más sensibles a los flujos migratorios, como Canarias, Ceuta y Melilla. El documento incluye compromisos que trascienden el tema migratorio, abarcando también vivienda e infraestructuras. Sin embargo, es la política migratoria la que da un tono más contundente al pacto.

El PP recalca que “incentivar la vía legal es la mejor forma de desincentivar la vía ilegal”, sugiriendo que el nuevo visado actuará como un filtro para asegurar que España reciba a los inmigrantes “que necesita” y no a quienes, según Feijóo, llegan sin intención de integrarse o trabajar.

Requisitos y condiciones: integración, empleo y cumplimiento legal

El plan migratorio del PP se estructura en torno a varios criterios claros:

Puntos por integración : Se valorará favorablemente el conocimiento de la cultura española y la capacidad para integrarse socialmente.

: Se valorará favorablemente el conocimiento de la cultura española y la capacidad para integrarse socialmente. Demanda laboral : Se dará prioridad a aquellos dispuestos a trabajar en sectores con falta de mano de obra.

: Se dará prioridad a aquellos dispuestos a trabajar en sectores con falta de mano de obra. Compromiso desde los países de origen : El visado solo se facilitará a ciudadanos provenientes de países que colaboren con España en cuestiones migratorias.

: El visado solo se facilitará a ciudadanos provenientes de países que colaboren con España en cuestiones migratorias. Cumplimiento normativo: Se prevé la expulsión de inmigrantes que cometan delitos graves o sean reincidentes, incluso por infracciones menores.

Además, el PP propone restringir el acceso a ayudas sociales como el Ingreso Mínimo Vital para los inmigrantes, vinculando su percepción a la búsqueda activa de empleo. Feijóo critica el sistema actual, afirmando que permite que “cualquiera pueda entrar ilegalmente y sin intención de trabajar, empadronarse, solicitar el arraigo sin requisitos ni contrato y luego pedir ayudas”.

Un discurso apoyado por precedentes internacionales

El modelo al que Feijóo hace referencia no es novedoso. En naciones como Canadá o Australia, el visado por puntos lleva años implementándose para seleccionar inmigrantes según su perfil profesional, educativo y lingüístico. El PP adapta estos criterios incorporando un componente diplomático y enfatizando la integración cultural, prestando especial atención al conocimiento del español y a la “proximidad cultural y lingüística”.

Esta propuesta surge en un contexto donde el debate sobre inmigración se ha intensificado tanto en Europa como en España. La presión ejercida por partidos extremistas y las inquietudes sobre seguridad y cohesión social han hecho eco. El discurso de Feijóo busca posicionar al PP como un referente tanto en “firmeza” respecto a asuntos migratorios como también en “apertura” y “convivencia”, diferenciándose así tanto del enfoque permisivo atribuido al PSOE como de la dureza excluyente señalada hacia Vox.

Reacciones y dudas sobre su viabilidad

La propuesta ha reavivado controversias políticas y sociales. Sectores críticos advierten sobre las posibles discriminaciones derivadas del establecimiento de un visado por puntos, lo cual podría complicar el acceso a personas que requieren protección internacional. También se pone en cuestión si es efectivo atar las ayudas sociales a la integración laboral, dado que muchos inmigrantes enfrentan dificultades burocráticas y laborales para regularizar su situación.

Desde el PP apuntan que una inmigración “bien gestionada representa una oportunidad”, mientras que una mal gestionada genera división y precariedad. Feijóo subraya que solo hay una garantía real para una convivencia pacífica: tener “tolerancia cero con el delito”, insistiendo además en priorizar la defensa del Estado derecho y la cohesión social.

Contexto electoral y estrategia política

Este endurecimiento del discurso migratorio por parte del PP surge dentro de un marco competitivo frente a la ultraderecha y durante un ciclo electoral crucial. Los estrategas populares buscan capitalizar las preocupaciones ciudadanas relacionadas con la inmigración mientras responden al avance formativo como Vox, cuya principal bandera política gira precisamente alrededor esta cuestión.

El propio Feijóo ha destacado que “cada inmigrante ni es una víctima como dice el PSOE ni es un delincuente por defecto como sostiene Vox”, defendiendo así una postura intermedia basada en legalidad e integración. Sin embargo, su insistencia en vincular inmigración con delincuencia ha sido interpretada por analistas como un intento claro por atraer al electorado más conservador y distanciarse del Gobierno central.

Un debate abierto

La idea de implementar una «visa por puntos» está llamada a ser uno de los temas centrales del debate político durante los próximos meses. La propuesta del PP no solo reaviva viejas discusiones; también plantea nuevos interrogantes sobre qué tipo de país y sociedad desea construir España ante un panorama global marcado por movilidad constante, retos demográficos e inquietudes sociales.

En Murcia, Feijóo junto con sus barones han dejado clara su hoja de ruta: apuesta por una inmigración selectiva, exigencias claras para integrar e intransigencia ante las violaciones legales. Sin duda alguna, este debate apenas comienza.