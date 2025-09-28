Sánchez se la va a jugar apostando a que el miedo a Abascal pesa más que toda su corrupción

Lo tiene muy crudo el caradura.

Pero ya baraja fechas y una de ellas es muy práxima: 7 de enero de 2026.

Porquen el paisano, piensa ya en elecciones por sorpresa.

En el interior de La Moncloa, se respira un clima que oscila entre la preocupación y la esperanza medida.

Los escándalos de corrupción, protagonizados por antiguos colaboradores y miembros de la familia del presidente, amenazan con socavar la credibilidad del Gobierno.

Sin embargo, el equipo cercano a Pedro Sánchez —que incluye tanto a sus asesores más cercanos como a consultores vinculados a su círculo familiar— parece convencido de que la clave para sobrevivir a esta crisis radica en intensificar la polarización.

La lógica es sencilla: si el electorado progresista teme más el ascenso de Santiago Abascal al poder que las consecuencias de los casos de corrupción, esa indignación podría transformarse en resignación o, incluso, en una renovada movilización en apoyo del PSOE.

Los movimientos recientes del Ejecutivo son un claro reflejo de esta estrategia. El plan anticorrupción presentado con gran pompa, que incluye 15 medidas y cuenta con el respaldo de la OCDE, surge en medio de una crisis interna.

En lugar de dar un paso atrás, Sánchez ha decidido optar por el “más difícil todavía”: posicionarse como el único freno ante lo que él describe como la “amenaza ultraderechista” encarnada por Vox. En privado, algunos asesores resumen esta situación con ironía: “La corrupción cansa, pero el miedo moviliza”.

El núcleo de La Moncloa y la estrategia del pánico preventivo

Fuentes cercanas al entorno monclovita indican que el propio presidente, tras considerar dimitir o convocar elecciones anticipadas, ha decidido resistir y aumentar su ofensiva comunicativa. Su reciente comparecencia en el Congreso fue una clara demostración: admitió errores, pidió disculpas y presentó una serie de reformas para proteger la integridad pública. La prioridad para estos estrategas es anestesiar al votante progresista frente a las acusaciones de corrupción, presentando cualquier alternativa —en especial un gobierno PP-Vox— como una amenaza existencial para el Estado del bienestar y los avances sociales.

Este enfoque no es fruto del azar. En su círculo más íntimo, se repite constantemente la consigna de agitar la polarización y consolidar la idea de que cualquier grieta en el frente progresista podría abrir las puertas a un escenario “a lo italiano”, donde la ultraderecha ocupe carteras ministeriales clave. Los expertos que asesoran a Sánchez han transmitido que esta crispación juega a favor del PSOE, siempre y cuando logre situar a Abascal como el “lobo” acechante.

El mensaje dirigido a los votantes es claro: “O nosotros o el caos”.

Se refuerza la noción de que los errores propios son insignificantes comparados con el “peligro” representado por la alternativa.

Los especialistas en comunicación política en La Moncloa apuestan por campañas que combinen autocrítica con advertencias sobre un posible retroceso democrático.

Barómetro de encuestas: la pulsión del miedo en cifras

Las últimas encuestas, publicadas poco tiempo después de la comparecencia presidencial, ofrecen datos que generan tanto confianza como inquietud dentro del Gobierno. El PSOE mantiene una intención de voto cercana al 27-28%, experimentando un ligero desgaste con respecto a meses anteriores sin llegar a desplomarse. El Partido Popular, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, se sitúa entre el 32% y 34%, consolidando su posición principal pero sin alcanzar aún una mayoría suficiente para gobernar sin alianzas incómodas.

Por otro lado, Vox sostiene una base fiel alrededor del 12-14%. Según los analistas demoscópicos, el temor a un gobierno conjunto PP-Vox es uno de los principales factores que retiene a parte del electorado socialista desilusionado. Las valoraciones sobre líderes muestran que Santiago Abascal continúa generando altos índices de rechazo, especialmente entre votantes urbanos, mujeres y jóvenes.

El rechazo hacia Abascal supera el 60% en las grandes ciudades.

Feijóo mejora su imagen, aunque sigue siendo visto como rehén de Vox.

El PSOE confía en que el “voto útil” desde la izquierda se active en el último momento si se presenta como alternativa un Ejecutivo con ultraderecha.

La ofensiva de la oposición: corrupción, dimisión y relato

Mientras Sánchez pone en marcha su plan anticorrupción y solicita confianza al electorado, la oposición no afloja su presión. Feijóo exige elecciones anticipadas y acusa al presidente de “aferrarse al sillón a cualquier coste”, mientras Abascal intensifica sus ataques acusando al presidente de “usar cualquier cortina de humo, incluyendo crisis internacionales, para ocultar los escándalos asociados a su entorno”. El líder de Vox ha insinuado incluso un posible “pucherazo” electoral como parte de una estrategia destinada a minar la confianza pública en las instituciones y alimentar su narrativa sobre una “gran farsa”.

La oposición califica el plan presentado por Sánchez como “cosmético” y afirma que solo busca ganar tiempo.

Vox endurece su discurso acusando al PSOE de formar parte de una “trama mafiosa”.

El PP intenta capitalizar sobre el desgaste socialista pero teme que esta polarización termine beneficiando a Sánchez.

El contexto internacional y el laboratorio de la polarización

No es casualidad que desde Moncloa se observe con atención lo ocurrido en otros países europeos. El auge de las extremas derechas y la fragmentación del voto progresista han servido como laboratorio para aplicar estrategias basadas en el miedo como herramienta movilizadora. En naciones como Francia, Alemania o Italia, los partidos socialdemócratas han logrado resistir gracias a demonizar al adversario; aunque esto suele tener un coste elevado en términos de crispación social y políticas públicas más reactivas que propositivas.

En España, esta combinación entre escándalos relacionados con corrupción y polarización extrema está creando un panorama político donde el miedo puede convertirse paradójicamente en el principal aliado para quienes más tienen que perder.

Curiosidades y datos llamativos

El plan anticorrupción presentado por Sánchez incluye crear una Agencia Independiente de Integridad Pública y utilizar inteligencia artificial para detectar irregularidades en contrataciones públicas.

La OCDE ha respaldado este paquete medidas; sin embargo, algunos expertos dudan sobre su efectividad real a corto plazo.

En un reciente barómetro, un 35% del electorado socialista admite estar “cansado” por los escándalos; no obstante, un 68% asegura que jamás votaría por Vox.

La polarización ha llevado a un aumento del 300% en búsquedas relacionadas con “corrupción PSOE” y “pucherazo electoral” durante la última semana.

Desde su núcleo asesor sostienen que los escándalos no son lo suficientemente graves para hacerles perder poder siempre que se perciba una alternativa arriesgada.

En política, tanto el miedo como la corrupción parecen tener cabida permanente; pero cuando ambos factores se encuentran pueden dar lugar a resultados impredecibles… muchas veces sorprendentes incluso para los estrategas más experimentados dentro de La Moncloa.