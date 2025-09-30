La Diputación de Badajoz (PSOE) no movió un dedo ante la mudanza a Portugal de David Sánchez para tributar menos

La política española, siempre dispuesta a sorprender, ha añadido un nuevo episodio en el caso de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente Pedro Sánchez y hasta hace poco responsable de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz.

Un documento interno revela que la institución conocía que Sánchez había trasladado su residencia a Elvas (Portugal) con el objetivo de beneficiarse de un régimen fiscal más favorable. Sin embargo, la Diputación, lejos de poner en marcha controles o revisar su situación, prefirió mirar hacia otro lado, tal y como cuenta ‘El Debate‘.

El informe, según ha trascendido, circuló entre diversos altos cargos del ente público que había contratado al hermano del presidente y contenía información sobre cómo David Sánchez tributaba bajo el régimen de residentes no habituales en Portugal.

Esta figura permite reducir el pago del IRPF durante un periodo determinado, siempre que el trabajador resida efectivamente en territorio luso. El documento indicaba que el músico madrileño continuaba desarrollando su actividad profesional en Badajoz mientras pagaba impuestos fuera de España, una situación que, según varios expertos consultados, podría generar incompatibilidades con la normativa laboral y fiscal española.

La respuesta por parte de la Diputación, presidida por Miguel Ángel Gallardo —secretario general del PSOE en Extremadura—, fue justificar la permanencia de Sánchez en su puesto sin abrir ningún expediente. Argumentaron que su contrato permitía desplazamientos y teletrabajo, incluso si sus actuaciones se concentraban mayoritariamente en Portugal y otras ciudades como Madrid o Barcelona. Esta falta de acción institucional ha sido interpretada en ciertos círculos políticos como una muestra de protección hacia el hermano del presidente del Gobierno, justo cuando las acusaciones por nepotismo y trato preferencial estaban en plena efervescencia mediática.

La carrera profesional de David Sánchez en la Diputación de Badajoz ha estado marcada por la controversia desde sus inicios. Entró al cargo en 2017 tras un proceso selectivo cuestionado por su opacidad, lo que llevó a abrir diligencias por presuntos delitos como tráfico de influencias, prevaricación y malversación. Las investigaciones judiciales han apuntado que el puesto creado para él como «coordinador de actividades de los conservatorios», posteriormente renombrado jefe de la Oficina de Artes Escénicas, carecía de justificación real para su categoría directiva o las condiciones laborales asignadas.

Recientemente, la Audiencia Provincial de Badajoz confirmó el procesamiento tanto de David Sánchez como de Gallardo al considerar que hay suficientes indicios sobre irregularidades relacionadas con su contratación y desempeño. Entre los elementos que respaldan esta acusación se encuentran la falta de informes periódicos telemáticos y la entrega tardía de documentación, además del hecho de que su actividad laboral se ajustaba a sus preferencias personales como hermano del presidente.

Es especialmente curioso que durante la instrucción judicial y bajo el foco mediático sobre su gestión, Sánchez decidiera pedir una baja médica justo antes solicitar la rescisión de su contrato. Esta jugada le permitió cobrar prestaciones por parte de la Seguridad Social española mientras le eximía del preaviso laboral correspondiente y le daba libertad para no estar presente en Badajoz. Una maniobra que ha suscitado sospechas sobre un posible pacto entre las partes para facilitar su salida sin consecuencias económicas.

Todas las irregularidades del hermano del presidente

Las andanzas extremeñas de David Sánchez son un compendio de trapicheos de difícil justificación ante la ley para cualquiera que no tenga un enchufe directo con alguien tan poderoso como el presidente del Gobierno. La mudanza a Portugal se llevó a cabo con el claro objetivo de beneficiarse del régimen fiscal luso para residentes no habituales, lo cual implica una notable reducción del IRPF comparado con España.

Además, la Diputación tuvo conocimiento sobre esta estrategia a través de documentación interna y comunicaciones oficiales; sin embargo, no tomó medidas correctivas ni revisó si existía compatibilidad legal en su contrato. Y para más inri, el presidente Miguel Ángel Gallardo ha defendido la legalidad del vínculo laboral argumentando que las críticas provienen de una campaña destinada al «escarnio» y «juicio paralelo», mientras desde el PSOE se sostiene que no hubo trato preferencial.

Este asunto ha generado tensiones dentro del partido e ilustra las dificultades del PSOE para gestionar crisis reputacionales relacionadas con familiares cercanos a altos cargos públicos, especialmente en regiones donde hay un control institucional fuerte.

La historia de David Sánchez Pérez-Castejón pone claramente sobre la mesa el choque entre intereses políticos y administrativos en España. La utilización ingeniosa de vacíos legales para mejorar su situación fiscal junto con la inacción institucional y protección partidaria han alimentado un relato donde nepotismo y clientelismo parecen ser privilegios accesibles sólo para quienes cuentan con los contactos adecuados.

No faltan elementos pintorescos en este culebrón institucional: desde un correo titulado «Hermanísimo» compartido entre responsables educativos justo cuando se anunciaron las bases del puesto hasta correos corporativos vitales desaparecidos durante las investigaciones judiciales. Y qué decir sobre esa curiosa coincidencia entre solicitar una baja médica y renunciar al cargo; algo que le permitió cobrar prestaciones españolas mientras tributa en Portugal. Todo esto parece sacado directamente del manual para futuros aspirantes a puestos directivos públicos.

Como anécdota adicional, esta situación ha convertido a la pequeña localidad portuguesa de Elvas en protagonista involuntaria del debate político nacional. Ha despertado numerosos comentarios sobre las estrategias fiscales empleadas por algunos funcionarios públicos. Mientras tanto, en Badajoz crecen las interrogantes sobre el control interno dentro las instituciones y hasta qué punto nuestro sistema es capaz realmente evitar que estas prácticas se conviertan en norma habitual.