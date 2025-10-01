No es novedad, porque el marido de Begoña ha perpetrado más cabriolas que un acróbata de circo.

Y lo de cambiar de postura, de opinión o de principios es en el amo del PSOE su razón de ser.

No iba a ser diferente con Gaza o los palestinos, entre otras razones porque su antisemitismo es tan impostado como su fe en la democracia.

La política española siempre sorprende con giros inesperados, pero la última maniobra de Pedro Sánchez ha dejado atónito incluso al analista más escéptico.

El presidente del Gobierno, famoso por su capacidad para adaptarse a las circunstancias, ha pasado en pocos meses de ser un férreo defensor del reconocimiento de Palestina a aplaudir entusiastamente el plan de paz para Gaza presentado por Donald Trump.

Este cambio ha generado una profunda grieta en su coalición con Sumar y ha desatado un verdadero torbellino en la opinión pública y en los medios internacionales.

De defensor pro-palestino a aliado de Trump

La cronología de este vaivén es digna de mención. En mayo de 2024, Sánchez se mostraba en foros internacionales como el gran paladín de la causa palestina, coordinando esfuerzos para el reconocimiento de Palestina como Estado junto a Irlanda y Noruega, y advirtiendo que España no aceptaría otra frontera que la establecida en 1967.

Este cambio ha sido tan abrupto que hasta los más incrédulos dentro del PSOE se han visto obligados a revisar dos veces el comunicado del Ministerio de Exteriores: España “saluda” ahora el plan de 20 puntos propuesto por Trump, que incluye la creación de un gobierno interino en Gaza bajo su presidencia, la desmilitarización del territorio y la eventual posibilidad de negociar un Estado palestino.

El mensaje lanzado por Sánchez en X fue claro: “España da la bienvenida a la propuesta de paz para Gaza promovida por EE UU. Es hora de poner fin al sufrimiento”.

En el mismo mensaje, el presidente español reiteraba su apoyo a la solución de dos Estados; aunque, tras lo observado, parece que el concepto de “solución” es tan maleable como su propia chaqueta.

El ‘chaquetero’ Sánchez y la reacción airada de Sumar

Este giro no solo ha sorprendido a los medios internacionales; también ha provocado una fuerte reacción entre sus socios en Sumar. La formación liderada por Yolanda Díaz ha criticado abiertamente a Sánchez por “alinearse con la política exterior de la derecha global” y por “traicionar el mandato progresista” que une a ambos partidos, según han expresado destacados miembros del grupo. La ruptura es tan significativa que algunos analistas ya hablan de la mayor crisis interna desde su investidura, e incluso circulan rumores sobre un posible adelanto electoral.

Sumar, que ha hecho bandera contra la intervención israelí en Gaza, no oculta su malestar ante lo que consideran un “cambio radical” sin precedentes. Sus portavoces han recordado que hasta hace poco tiempo el Ejecutivo se jactaba de estar “en el lado correcto de la historia” y liderando la presión internacional contra el gobierno de Netanyahu. Ahora, el relato oficial gira hacia hacer “todos los esfuerzos negociadores para poner fin a la guerra”, alineándose con las posturas defendidas desde Washington y Bruselas.

Mentiras, cambios repentinos y habilidad política

No es nuevo que Sánchez sea acusado de cambiar su postura según las circunstancias. Tanto sus oponentes políticos como una parte considerable del periodismo han señalado su historial lleno de contradicciones: desde los indultos a los líderes catalanes hasta su gestión respecto a la amnistía, pasando por sus vaivenes en políticas fiscales y sociales. No es sorprendente que ya se le conozca en ciertos círculos como el “chaquetero Sánchez”, un político capaz de reinventarse continuamente y sobrevivir a cualquier escándalo.

La prensa internacional, que alguna vez le apodó “Peter The Handsome” durante tiempos más favorables, ahora le dedica titulares mucho menos benevolentes. En The Times, se menciona un Sánchez “acorralado por escándalos y falta de transparencia”, mientras otros medios europeos destacan cómo ha disminuido la calidad democrática y la reputación institucional en España bajo su dirección. Publicaciones como Financial Times, Le Monde y The Guardian han emitido análisis críticos sobre cómo se ha deteriorado la imagen del Gobierno español y cómo crece la inestabilidad interna del PSOE.

El antisemitismo fingido y una estrategia ruidosa

Uno de los episodios más sorprendentes recientes ha sido el juego ambiguo del Gobierno con respecto al antisemitismo. Mientras Israel acusaba a España de adoptar una postura “hostil y antiisraelí”, el Gobierno respondía enfáticamente ante las “calumniosas acusaciones”, defendiendo su compromiso con los derechos humanos y la paz. Sin embargo, algunos columnistas como Alfonso Rojo sostienen que las críticas al antisemitismo del “marido de Begoña” son más bien una táctica calculada; una cortina para ocultar escándalos relacionados con corrupción y desviar así la atención pública.

En esta línea, hay quienes comparan el aparente activismo pro-palestino reciente de Sánchez con su nuevo entusiasmo por el plan estadounidense. Se señala así una clara contradicción entre lo dicho y lo hecho. La estrategia parece ser evidente: cuando arrecian las tormentas políticas internas, nada mejor que agitar debates internacionales e intentar posicionarse como defensor global de los derechos humanos; aunque eso implique cambiar radicalmente sus posturas.

Deterioro internacional e inicio del apodo «Tricky Peter»

El daño reputacional no es algo novedoso; sin embargo, esta acumulación constante de escándalos ha situado a Sánchez bajo un intenso escrutinio por parte tanto de medios europeos como norteamericanos. El sobrenombre «Tricky Peter» ya circula entre periodistas anglosajones y diplomáticos; un reflejo claro del creciente recelo hacia la fiabilidad del presidente español en cuestiones internacionales importantes.

El último escándalo relacionado con corrupción dentro del partido socialista —con la dimisión reciente de Santos Cerdán— ha terminado por socavar aún más esa imagen externa cada vez más vista como débil e ineficaz. Las portadas internacionales retratan un “penoso espectáculo” protagonizado por un presidente que parece suplicar perdón mientras enfrenta una oposición interna creciente junto con presión social constante.

Datos curiosos sobre esta situación

El plan propuesto por Trump, ahora respaldado por Sánchez, incluye como novedad principal un “Consejo de Paz” dirigido por Trump mismo; esto ha suscitado bromas sobre quiénes serían elegidos para resolver conflictos internacionales entre exlíderes.

Sumar está considerando presentar una moción en el Congreso para obligar al Gobierno a esclarecer su posición respecto a Gaza; esto podría derivar en votaciones políticamente intensas.

En semanas recientes, medios israelíes han calificado a Sánchez como un “enemigo declarado”, mientras que publicaciones francesas y británicas debaten si este cambio es táctico o simplemente refleja una falta total dirección diplomática.

Expertos internacionales advierten que este nuevo enfoque sitúa a España alineada con Estados Unidos y Europa; aunque ello podría costarle credibilidad entre aliados árabes así como movimientos solidarios con Palestina.

El sobrenombre «Tricky Peter» ya resonó durante debates políticos en Bruselas y Washington; evocando al emblemático «Tricky Dick» Nixon; lo cual deja claro el nivel actual desconfianza hacia Sánchez globalmente hablando.

Solo el tiempo determinará si esta nueva vuelta le asegura su permanencia política o si finalmente este «chaquetero Sánchez» acaba solo en escena internacional; mientras Sumar comienza a hacer las maletas ante titulares cada vez más críticos provenientes desde fuera.