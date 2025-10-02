Sánchez recompensa a Óscar López tras maniobrar para alejar a Begoña Gómez: la curiosa meritocracia del ‘pelotillero’ eterno

Durante la noche del 1 al 2 de abril de 2024, Óscar López, entonces director del Gabinete de la Presidencia, realizó una llamada al empresario Juan Carlos Barrabés con una solicitud tan clara como significativa: “Por favor, saca a Begoña de la ecuación”.

El mensaje era inequívoco: alejar a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, de cualquier controversia que pudiera afectar al Gobierno.

El entorno era complicado: un medio buscaba la versión de Barrabés sobre la célebre carta de recomendación firmada por Gómez.

Solo cinco meses después de aquella conversación nocturna, López recibió el premio en forma de una nueva cartera ministerial: Transformación Digital y Función Pública.

La gestión del escándalo no ha pasado desapercibida y ha suscitado una serie de dudas sobre el funcionamiento interno en la cúspide del Gobierno.

En la Moncloa, los ascensos parecen estar estrechamente vinculados a la destreza para apagar fuegos ajenos, especialmente cuando afectan al círculo más cercano al presidente.

De la discreción a la polémica: el currículum de un superviviente

La trayectoria de Óscar López es un relato clásico en política, pero también el camino de un auténtico superviviente.

Su carrera se ha caracterizado por su capacidad para permanecer, adaptarse y resistir, incluso cuando los resultados electorales o las turbulencias internas del partido lo han dejado en una posición desfavorable.

En Castilla y León, su paso fue breve e irrelevante. En las elecciones autonómicas de 2011, López firmó el peor resultado histórico del PSOE en esa región, logrando solo 29 escaños frente a los 53 del PP liderado por Juan Vicente Herrera. Ni carisma ni apoyo entre la militancia local; aquel “paracaidista” que llegó para “coser” el partido terminó “descosiéndolo”.

Desde entonces, le acompaña el apodo de “pelitillero”. Su habilidad no se encuentra en su capacidad oratoria ni en un liderazgo carismático, sino en tejer redes internas y sobrevivir a cada tempestad. Aunque nunca ha sido una figura popular fuera de los pasillos de Ferraz, sí ha sido esencial para aquellos líderes que han necesitado un operador discreto.

En 2012, asumió el puesto número tres del PSOE bajo Rubalcaba , aunque su estrella se apagó rápidamente con la llegada de Pedro Sánchez .

, aunque su estrella se apagó rápidamente con la llegada de . En 2015, fue nombrado portavoz socialista en el Senado, aunque dimitió tras la salida forzada de Sánchez en 2016.

No dudó en respaldar a Patxi López frente a Sánchez durante las primarias de 2017, lo que le costó varios años en el ostracismo.

frente a Sánchez durante las primarias de 2017, lo que le costó varios años en el ostracismo. Con el tiempo y una lealtad (oportuna) renovada, Sánchez lo rescató primero para presidir Paradores y luego para liderar su gabinete antes de convertirlo en ministro.

¿Un ascenso por méritos o por silencios?

La secuencia es tan reveladora que resulta difícil no interpretarla como un reconocimiento a su fidelidad y habilidad para manejar crisis incómodas. La frase “saca a Begoña de la ecuación” se ha transformado en un mantra dentro de un estilo político donde lo primordial no es tanto la transparencia como desactivar escándalos con eficacia. El Gobierno ha calificado la conversación entre López y Barrabés como un simple “intercambio de información”, pero tanto la oposición como gran parte de la opinión pública perciben el ascenso de López como un pago por sus servicios prestados en salvaguardar el entorno presidencial.

Mientras tanto, el caso que involucra a Begoña Gómez sigue generando titulares y controversias. Las acusaciones populares sostienen que ella utilizó recursos públicos para fines personales, apoyándose en su asesora Cristina Álvarez. El juez Juan Carlos Peinado ha impulsado esta investigación, que podría terminar ante un jurado popular si avanza hacia juicio oral.

La penosa y ridícula carrera de un “pelitillero” profesional

El camino político de Óscar López es visto por muchos como una crónica sin destellos propios; sin embargo, posee un instinto infalible para estar siempre cerca del poder. Sus críticos dentro del PSOE en Castilla y León aún recuerdan su paso con desdén: “no lograba simpatías ni entre sus compañeros ni entre los votantes socialistas”. En Madrid, su imagen fría y calculadora le ha traído tanto enemistades como recompensas. La decisión tomada por Ferraz al nombrar a López como “controlador” del PSOE en Madrid tras la caída de Lobato ha sido vista como otro movimiento estratégico para reforzar la influencia del círculo presidencial.

Sin grandes logros electorales ni iniciativas transformadoras destacadas, López representa como pocos ese perfil político anclado al aparato; siempre alerta ante cualquier movimiento del líder. Su historia es la del “pelitillero” que siempre logra salir adelante pese a los contratiempos —aunque sea dejando tras él una estela de críticas y algún que otro comentario sarcástico entre los veteranos del partido.

Consecuencias políticas y judiciales: un tablero en ebullición

La designación de Óscar López como ministro no solo reaviva el debate sobre cómo se valoran los méritos dentro de la política española; también añade otro elemento al ya tenso clima institucional actual. La oposición demanda aclaraciones sobre las verdaderas razones detrás del ascenso y su relación con cómo se gestionó la crisis relacionada con Begoña Gómez. La defensa gubernamental se limita a resaltar la experiencia y “lealtad” del nuevo ministro sin entrar en pormenores sobre las maniobras previas a su nombramiento.

Por otra parte, avanza la causa judicial contra Gómez; todo indica que esta batalla política y mediática seguirá ocupando titulares durante los próximos meses. La estrategia destinada a “sacar de la ecuación” a la esposa del presidente no parece haber calmado las aguas; más bien lo contrario.

Curiosidades y datos para la hemeroteca

La célebre frase “saca a Begoña de la ecuación” ya circula por los pasillos del Congreso como símbolo directo del estilo diplomático característico made in Moncloa.

Entre las filas socialistas en Castilla y León, el paso por allí de López se recuerda con ironía y resignación: marcando el peor resultado electoral jamás registrado junto al récord negativo de «paracaidismo» político.

A pesar de su escasa popularidad, López ha ocupado casi todos los puestos intermedios dentro del PSOE y ha sobrevivido bajo cuatro secretarios generales diferentes.

El caso relacionado con Begoña Gómez se ha convertido en una mina inagotable para memes e ironías en redes sociales; donde ya se considera a López como uno más dentro del clásico panorama político.

Con todos estos elementos encima de la mesa, queda claro que el surrealismo sigue siendo parte integral de la política española: mientras algunos ven crisis insalvables, otros vislumbran oportunidades; si hay que “sacar a alguien fuera”, siempre habrá algún “pelitillero” dispuesto a hacer lo necesario.