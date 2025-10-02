El ‘superdomingo’ electoral en primavera: la jugada coral del PP para empujar a Sánchez a adelantar generales

En los corredores de Génova 13, donde está la sede central del PP, resuena una frase repetida: “Si no hay presupuestos, habrá urnas”.

El Partido Popular, atrapado por el estancamiento que impone VOX en diversas comunidades autónomas, está considerando la posibilidad de un ‘superdomingo’ electoral que podría cambiar no solo la dinámica regional, sino también poner en jaque la estabilidad del Gobierno central.

Las comunidades de Baleares, Andalucía, Extremadura y Aragón se erigen como piezas fundamentales en una estrategia que, si se materializa, intentaría forzar a Pedro Sánchez a anticipar las elecciones generales o, al menos, a actuar antes de lo previsto.

No es la primera vez que la política española se encuentra ante un dilema similar, pero lo novedoso ahora es la coordinación casi milimétrica entre los líderes populares.

La falta de presupuestos y el pulso ideológico que mantiene VOX han animado esta situación.

El partido de Santiago Abascal tiene a los gobiernos autonómicos del PP bajo presión al negarse a aprobar las cuentas hasta que se acepten sus demandas en temas delicados como la inmigración, la memoria histórica o la política lingüística.

El efecto dominó: Andalucía y Castilla y León ya en movimiento

El calendario electoral ya estaba agitado desde antes. En Andalucía hay elecciones programadas, mientras que Castilla y León también está inmersa en su propia campaña. En Sevilla y Valladolid se respira un ambiente electoral palpable; las encuestas –el famoso ‘Barómetro de las encuestas de verdad’– reflejan un desgaste significativo tanto en el apoyo al PP como en la fortaleza de VOX, que está pagando las consecuencias de su estrategia.

Esta realidad también afecta a otras comunidades donde los populares gobiernan en minoría. En Extremadura, la presidenta María Guardiola ha lanzado una advertencia pública: si no se aprueban los presupuestos para 2026, convocará elecciones anticipadas. Este órdago busca presionar a VOX y enviar un mensaje directo a Moncloa. Por su parte, en Aragón, el presidente Jorge Azcón mantiene latente la amenaza de un adelanto electoral, aunque prefiere esperar antes de tomar decisiones drásticas.

El pulso con VOX: exigencias y bloqueos

Vox juega una partida compleja. Por un lado, obstaculiza los presupuestos autonómicos en cinco comunidades gobernadas por el PP, exigiendo concesiones clave para su base electoral: desde recortes fiscales hasta el cierre de centrales nucleares o eliminar políticas relacionadas con la memoria histórica. Al mismo tiempo, evita presionar abiertamente para un adelanto electoral, dejando esa decisión a los presidentes autonómicos mientras adopta una postura incómoda como árbitro.

En Baleares, la tensión es palpable. La presidenta Marga Prohens no ha cedido ante las demandas de Vox sobre política lingüística, lo que ha llevado a prorrogar los presupuestos y genera incertidumbre sobre el calendario electoral. En Murcia y Comunidad Valenciana, las negociaciones han sido más fructíferas; se han logrado acuerdos a cambio de importantes concesiones a la agenda voxista, especialmente en temas relacionados con inmigración y medio ambiente.

El laboratorio valenciano: acuerdos personalizados y presión sobre otros barones

La Comunidad Valenciana ha servido como campo experimental. El presidente Carlos Mazón ha llegado a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de 2025, asumiendo parte de sus postulados sobre inmigración y medio ambiente. Este modelo es lo que Génova espera replicar en otras comunidades con conflictos similares. Desde la dirección nacional del PP se apoya esta estrategia e instan a los barones díscolos a seguir el ejemplo valenciano para evitar el desgaste que podría traer un adelanto electoral.

Sin embargo, las opciones son limitadas. VOX no cede en sus exigencias; aunque no reclama abiertamente elecciones anticipadas, deja claro que cualquier falta de acuerdo será responsabilidad exclusiva del PP. Esta táctica mina la imagen de estabilidad que busca proyectar el partido popular e incrementa la presión sobre Alberto Núñez Feijóo, quien enfrenta el dilema entre ceder más ante VOX o arriesgarse a perder control sobre varias autonomías.

El ‘superdomingo’: riesgos y cálculos políticos

La idea del ‘superdomingo’ electoral cobra fuerza bajo estas circunstancias. Un adelanto coordinado de elecciones en Baleares, Andalucía, Extremadura y Aragón permitiría al PP capitalizar el desgaste del Gobierno Sánchez y probar el estado anímico del electorado antes de unas hipotéticas generales adelantadas. No obstante, esta estrategia implica riesgos considerables: unas autonómicas fallidas podrían fortalecer tanto a la izquierda como a VOX, debilitando aún más la posición del PP.

El cálculo es evidente: si el PP logra buenos resultados en este grupo de comunidades podría obligar a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales anticipadas aprovechando una sensación generalizada de cambio. Pero si todo sale mal… el coste político sería enorme y daría aire fresco al actual inquilino de Moncloa, quien ha sorteado otras crisis con una destreza digna de un funambulista.

Termómetro electoral: encuestas y fatiga del votante

Los sondeos recientes presentan un panorama fragmentado y cambiante. Según el ‘Barómetro de las encuestas de verdad’, el PP aparece como la fuerza más votada en buena parte de las comunidades implicadas; sin embargo advierte sobre el riesgo potencial de desmovilización debido al cansancio del electorado ante una sucesión interminable de comicios y una sensación generalizada de bloqueo institucional. Por su parte, VOX conserva una base leal pero siente el desgaste por su papel ambiguo durante las negociaciones presupuestarias.

El PSOE junto con partidos regionalistas intentan aprovechar esta confusión presentándose como alternativas estables mientras critican las tácticas electorales tanto del PP como de VOX. Aun así, la polarización sigue dominando el escenario político; cualquier error puede cambiar rápidamente las dinámicas existentes.