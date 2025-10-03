La UCO revela entregas de dinero en efectivo del PSOE a Ábalos y Koldo

La escena se repite una y otra vez en las páginas del atestado: sobres que circulan discretamente, mensajes telefónicos que confirman entregas de efectivo, movimientos de dinero que no encajan con las cuentas oficiales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dibuja, en su último informe, el retrato de un exministro que habría convertido el efectivo en su combustible político y personal.

José Luis Ábalos, ex titular de Transportes e histórico dirigente socialista, aparece señalado como destinatario habitual de dinero en metálico procedente de la sede del PSOE en la calle Ferraz. Los investigadores han constatado que, al menos entre 2018 y 2023, recibió pagos en sobres gestionados por su entonces asesor de confianza, Koldo García.

Las pruebas hablan por sí solas. En septiembre de 2018, Patricia Úriz —ex pareja de Koldo— le enviaba un mensaje directo: “Ya tengo el sobre de Ferraz”. Minutos después, la conversación dejaba claro el destino del dinero: “El sobre de Víctor a mi mesa y el de Ferraz a la mesa del ministro”. Esa mesa, según la Guardia Civil, no era otra que la de Ábalos.

El informe, de 289 páginas, no se limita a consignar conversaciones. Los agentes han rastreado ingresos en efectivo por un total de 60.270 euros cuya procedencia no se puede justificar, además de retiradas sospechosas de cajeros que alcanzaron picos inusuales en 2020. El patrón observado es inequívoco: los flujos de efectivo se reducen en paralelo al auge de los pagos opacos documentados en la investigación.

La UCO concluye que Ábalos no solo habría manejado fondos opacos procedentes del propio PSOE, sino que también habría recibido contraprestaciones vinculadas a contrataciones públicas.

En este sombrío escenario, destaca la figura de Víctor de Aldama, cuyo papel como mediador financiero alimenta una red de favores y repartos de sobres que apuntan directamente tanto a Koldo García como al exministro.

Hoy, Ábalos se encuentra bajo la lupa del Tribunal Supremo, aferrado a su condición de aforado pero sin poder escapar al cerco judicial que lo investiga por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

El caso Koldo, lejos de agotarse, sigue destapando un sistema de engranajes ocultos donde las decisiones de Gobierno se habrían comprado al contado, con el dinero doblado y sellado en sobres que viajaban desde Ferraz hasta los despachos ministeriales.