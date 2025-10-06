Supermercado de Elvas, caravana en La Moncloa y sin móvil: radiografía de las artimañas fiscales del hermano de Sánchez

La política española a veces parece más un guion de comedia que una realidad, aunque el coste para los contribuyentes no tiene nada de divertido.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha convertido en el protagonista de una historia que pone al descubierto las artimañas utilizadas para aparentar una residencia fiscal en Portugal, mientras disfrutaba de las comodidades que ofrece España.

La investigación realizada por Alejandro Entrambasaguas para ‘El Debate’ ha destapado una trama digna de una serie televisiva, donde hay supermercados portugueses, caravanas estacionadas en La Moncloa y maniobras para evadir el control de Hacienda.

Este episodio protagonizado por el hermano del presidente ilustra cómo las líneas entre lo público y lo privado pueden desdibujarse peligrosamente.

En ocasiones, parece claro que lo ocurrido supera incluso cualquier ficción imaginativa.

El supermercado de Elvas: algo más que leche y pan

Durante varios meses, David Sánchez se trasladaba al supermercado Continente en Elvas, a escasos diez minutos de la frontera, para hacer sus compras. Sin embargo, lo que realmente importaba no era lo que compraba, sino las facturas que guardaba con gran cuidado. Temía que la Agencia Tributaria pudiera solicitarle pruebas sobre su supuesta residencia en Portugal.

‘El Debate’ incluso publicó una imagen del músico saliendo del establecimiento, a veces disfrazado con gorra o gafas de sol, como si fuera un espía en su propia vida cotidiana. Estas facturas se utilizarían como prueba de su vida portuguesa, aunque la investigación señala que Sánchez residía realmente en España y solo cruzaba la frontera para estos trámites.

De la Moncloa al piso de Badajoz: ¿dónde vivía realmente?

La historia se complica aún más. Después de dejar su residencia en la Moncloa, Sánchez se mudó a un piso perteneciente a Rafael Lemus, senador socialista y líder provincial del PSOE, ubicado en la calle Ramón Albarrán de Badajoz. No obstante, ante la magistrada Beatriz Biedma, David Sánchez afirmaba vivir en Portugal. La Agencia Tributaria está investigando si su supuesta residencia fiscal en el país vecino era solo un montaje. Entre las pruebas presentadas por el sindicato Manos Limpias figuran los desplazamientos de su esposa en vehículos medicalizados del complejo presidencial, conducidos por agentes de la Guardia Civil. Además, durante dos años permaneció estacionada una autocaravana propiedad de Sánchez en el aparcamiento reservado de la Moncloa.

La caravana en la Moncloa y el teléfono fantasma

No es común ver una autocaravana ocupando un espacio restringido durante años en La Moncloa. Sin embargo, desde Presidencia del Gobierno confirmaron que el vehículo estuvo allí todo ese tiempo, aunque no quisieron aclarar si se utilizaron recursos públicos para ello. Solo tras la solicitud formal realizada por El Debate se retiró la caravana apresuradamente, después de que el periódico recopilara pruebas fotográficas sobre su larga estancia. Además, salió a la luz que David Sánchez evitaba tener un teléfono localizable para no ser rastreado por Hacienda; una estrategia digna del mejor thriller contemporáneo.

Vivir en la Moncloa a cuenta del contribuyente y simular estar en Portugal

El Ejecutivo ha admitido que los gastos diarios de David Sánchez y su esposa durante su estancia en la Moncloa fueron cubiertos con fondos públicos. Desde Presidencia argumentaron que esta residencia oficial es considerada “domicilio familiar” del presidente. De este modo, esquivaron ofrecer detalles concretos sobre los gastos reales y evitaron brindar transparencia al respecto. Todo esto sucedía mientras presentaban ante Hacienda documentos que acreditaban su residencia portuguesa; una simulación que los investigadores consideran insostenible sin el apoyo directo de Pedro Sánchez y las facilidades brindadas desde su entorno.

Asesoramiento institucional y respaldo político

La compleja trama fiscal incluye también el respaldo por parte de altos funcionarios de la Diputación de Badajoz. Estos asesoraron a David Sánchez sobre cómo manejar sus asuntos con Hacienda tanto española como portuguesa. Correos intervenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil evidencian cómo empleados públicos —incluidos jefes de Recursos Humanos y técnicos— le orientaron sobre los pasos necesarios para establecer su residencia fiscal en Portugal mientras trabajaba para una institución española. Curiosamente, incluso la Agencia Tributaria emitió un informe exculpatorio validando esa residencia fiscal; un privilegio poco común para otros contribuyentes.

Exclusiva y consecuencias judiciales

La exclusiva publicada por Entrambasaguas en ‘El Debate’ ha sido el desencadenante del proceso judicial que ha llevado a David Sánchez a ser acusado por dos delitos relacionados con corrupción. Este caso plantea serias dudas sobre la independencia real de la Agencia Tributaria y sobre los tratos preferenciales recibidos desde el entorno presidencial. Además, se investiga cómo ha podido enriquecerse patrimonialmente el hermano del presidente; ha declarado poseer más de un millón de euros en acciones del BBVA; cifra notable si se contrasta con su sueldo público y que está siendo examinada tanto por la UCO como por la magistrada correspondiente.