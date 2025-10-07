Óscar López: de utilizar las prostíbulos de la familia de Sánchez en su contra a demandar su cierre en Madrid

Tiene el tipo muchas papeletas para acabar como secretario general de ‘Caraduras sin Fronteras’.

En el escenario político español, las contradicciones son más que comunes, pero las que está protagonizando Óscar López alcanza niveles casi surrealistas.

El actual ministro de Transformación Digital es también líder del PSOE madrileño por procedimiento digital de Pedro Sánchez. Vamos, que fue puesto ahí a dedo para desde el Gobierno de la nacional atacar sistemáticamente a la presidenta de una comunidad autónoma.

Claro que una cosa es lo que se pretende y otra lo que se consigue. En el caso de López, él trata de erosionar a Ayuso con todo lo que se le ocurre, pero no consigue más que hacer el ridículo. El penúltimo torpe intento del ex director de Paradores donde Ábalos hacvía sus orgías, ha sido atreverse a demandar que Isabel Díaz Ayuso ponga fin a las saunas-prostíbulo, tales como los que gestionó Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez y padre de Begoña Gómez y donde la esposa de Sánchez realizaba labores de contabilidad pagando a las prostitutas y contratando publicidad en revistas para homosexuales. Y rizando el rizo, López habla de este tema tras haber movido hilos para que los prostíbulos del suegro de Sánchez afectasen al propio Sánchez durante su candidatura a las primarias del PSOE.

La estrategia recuerda a una película de Torrente: en 2017, López apoyó la candidatura de Patxi López en las primarias socialistas y utilizó información sobre los negocios del suegro de Sánchez como un arma política.

Leire Díez, fontanera socialista y figura clave en los escándalos del partido, ha comentado recientemente cómo López y Antonio Hernando intentaron reunir datos para detener el ascenso del yerno del proxeneta.

El fuego amigo nunca había estado tan bien orquestado, y la ironía no pasó inadvertida para Ayuso, quien no dudó en tildar a López como «el primer instigador para promover la investigación sobre las saunas y los negocios del suegro de Pedro Sánchez para utilizarlo contra él».

El PSOE madrileño contra los clubs de alterne

El contexto actual suma una nueva dimensión a esta historia impregnada de vapores políticos. El PSOE madrileño ha presentado una proposición no de ley en la Asamblea autonómica exigiendo la «persecución» de los clubs de alterne y prostíbulos que, según sus denuncias, operan bajo licencias relacionadas con la hostelería. Esta iniciativa apunta directamente a establecimientos como los que regentó Sabiniano Gómez en Madrid, los cuales contaban con licencias de «sauna con servicio de bar», pero que en realidad eran prostíbulos encubiertos.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había anulado previamente la licencia otorgada por el Ayuntamiento para uno de estos locales en el Paseo de la Castellana al comprobar que el proyecto era un engaño: cinco cabinas destinadas a masajes eran solo una fachada para ofrecer servicios de prostitución. El tribunal destapó unánimemente la estratagema utilizada para evadir la normativa municipal y operar un prostíbulo bajo la apariencia legal de una sauna.

La propuesta del PSOE va más allá de una simple prohibición. Reclaman sanciones para quienes consumen prostitución, la creación de una ley integral contra la trata y la prostitución, así como un plan interdisciplinario para apoyar a las víctimas. Entre sus medidas concretas se incluyen todo tipo de ayudas y subvenciones públicas como la creación de una renta social para mujeres prostitutas, ayudas al alquiler, formación y acuerdos con empresas para facilitar su inserción laboral. También sugieren una protección específica para las transexuales que ejercen la prostitución y campañas educativas destinadas a desincentivar el consumo del sexo de pago y combatir la imagen degradante hacia las mujeres.

De la maniobra política al debate social

El cambio en postura por parte de López no pasa inadvertido por su cinismo y descaro. El mismo dirigente que utilizó los prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez como arma arrojadiza contra el hoy presidente del Gobierno, ahora se presenta como defensor frente a los negocios relacionados con el alterne. Con esta maniobra, el PSOE madrileño busca distanciarse cínicamente de prácticas anteriores y posicionarse como abanderado en favor de una sociedad libre de explotación sexual.

La discusión sobre los clubs de alterne y la prostitución ha cobrado renovada fuerza. De manera paralela, la Policía Nacional ha desmantelado recientemente redes criminales dedicadas a la trata dentro locales con licencias hosteleras, como ocurrió en Miguelturra, Ciudad Real, donde se revocó la licencia a un club tras descubrirse la explotación sexual allí existente. La problemática relacionada con prostíbulos disfrazados bajo licencias legales es cada vez más preocupante tanto en el ámbito público como político.

La política madrileña y el reto de la coherencia

La exigencia formulada por López hacia Ayuso para cerrar los prostíbulos operativos bajo licencia hostelera no está exenta de controversia. La presidenta madrileña ha respondido con ironía al subrayar lo incongruente que resulta que quienes jugaron con el asunto relacionado con los prostíbulos ahora pidan su clausura. Mientras tanto, se lleva a cabo un debate en la Asamblea sobre cómo afrontar esta cuestión tan compleja que mezcla seguridad pública, derechos humanos y economía junto con una buena dosis del habitual politiqueo.

La iniciativa socialista también busca instar al Gobierno central a legislar integralmente contra la trata y prostitución; además pretenden dotar adecuadamente a la Estrategia Madrileña Contra la Trata con fines Explotación Sexual. La meta es clara: desincentivar la demanda del sexo pago mientras se genera conciencia social sobre el rechazo hacia cualquier forma de explotación sexual.

En este marco, se entrelazan batallas políticas junto a debates sociales y judiciales mientras sus protagonistas continúan ocupando posiciones clave dentro del Gobierno. López es ahora ministro después haber pasado por Paradores y haber sido jefe del Gabinete de Sánchez. Hernando funge actualmente como secretario de Estado para Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales; ambos han sido rescatados por Sánchez después del torbellino generado durante las primarias.

Curiosidades y datos para recordar

El padre de Begoña Gómez administró prostíbulos en Madrid bajo el disfraz legal de saunas con servicio bar; esto llevó al asunto ante los tribunales.

El Tribunal Superior anuló previamente una licencia concedida por el Ayuntamiento tras destapar este engaño.

Óscar López utilizó esta información contra Sánchez durante primarias; sin embargo, ahora clama por su cierre desde su posición al frente del PSOE madrileño.

El PSOE exige sanciones, apoyo económico y protección especial para mujeres y personas trans implicadas en situaciones relacionadas con prostitución.

La controversia ha llegado hasta la Asamblea madrileña prometiendo seguir generando titulares cargados tanto de vapores como sofocos políticos.

La política española sigue demostrando que entre saunas y primarias, el vapor no solo está presente en los baños; también inunda despachos y hemiciclos.