¡Patxi cobra en efectivo y Puente da hostias a los periodistas! ¡El lado más salvaje del PSOE al descubierto!

En La Retaguardia de este miércoles 8 de octubre, Eurico Campano desmenuza la prepotencia, chulería y mentiras de los socialistas cuando les descubren sus corruptelas y la prensa les pregunta por ellas. Estarán en el programa Eduardo García Serrano, Mariano Calabuig y Coto Matamoros.

Y es que este martes en los pasillos del Congreso de los Diputados donde la tensión es palpable y los rumores circulan más rápido que un café caliente, Patxi López ha protagonizado otro episodio que demuestra su cinismo y su costumbre de decir lo que haga falta para tratar de justificar o desviar la atención de la montaña de corrupción que tiene el Gobierno de Sánchez, la familia de Sánchez y el partido de Sánchez.

El portavoz socialista, con un gesto nervioso y respuestas confusas, intentó justificar los pagos en efectivo dentro del partido como si fuera una práctica común, generando más dudas que certezas. “Así se hace en el Congreso”, llegó a afirmar, solo para ser corregido poco después por su propio grupo parlamentario y por la institución misma: en la Cámara Baja, los pagos se realizan mediante transferencia, no en metálico.

La explicación de López no logró acallar la controversia sobre la supuesta caja B del PSOE, un término que resuena en la opinión pública y evoca los peores fantasmas de la financiación irregular en la política española. Mientras tanto, el partido se encuentra atrapado en sus propias contradicciones y la cúpula socialista activa su modo contención, lanzando mensajes de calma que pocos parecen aceptar fuera de Ferraz.

Las sospechas se centran en pagos en metálico a altos cargos socialistas, especialmente José Luis Ábalos y Santos Cerdán, nombres recurrentes en el círculo cercano a Pedro Sánchez. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con imágenes de sobres y billetes, documenta desembolsos que superan los 90.000 euros e incluso sobrepasan los límites legales de pago en efectivo: 2.500 euros hasta 2021, y 1.000 euros desde entonces.

Ante la presión ejercida por los periodistas, Patxi López recurrió a una defensa habitual: “Todo está auditado por el Tribunal de Cuentas”. Sin embargo, tanto este organismo como las auditorías externas han dejado claro que su capacidad para detectar una caja B es inexistente: revisan lo que se les presenta pero no investigan más allá ni pueden garantizar que no existan fondos paralelos. Además, cabe mencionar que el Tribunal de Cuentas está presidido por Enriqueta Chicano, cuya cercanía al entorno socialista ha sido objeto de críticas por parte de la oposición.

Puente y la ‘diplomacia’ de la bronca

Mientras el PSOE intenta apagar el fuego del efectivo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha elevado aún más la tensión política con su estilo directo y a veces agresivo. Puente, habitual protagonista en titulares gracias a sus respuestas contundentes y enfrentamientos con periodistas, ha vuelto a generar momentos tensos con la prensa al calificar de manipuladores a quienes indagaban sobre la presunta caja B y los pagos en sobres. Su estrategia recuerda más a un boxeador callejero que a un portavoz gubernamental: aquí parece que lo mejor es atacar.

Este clima confrontativo se ha trasladado a las sesiones de control, donde los diputados del PSOE han optado por una defensa cerrada y frecuentemente áspera frente a las preguntas formuladas por la oposición y los medios. Las referencias a las “mordidas” y las insistencias sobre céntimos incluidos en los sobres como prueba de que no hay comisiones han provocado más risas —y no precisamente entre los socialistas—.

Contradicciones, nervios y un PSOE a la defensiva

El nerviosismo entre los portavoces socialistas es evidente. El discurso oficial intenta despejar dudas alegando normalidad en los pagos en metálico; sin embargo, las rectificaciones públicas dejan entrever un partido acorralado. Las instituciones muestran fisuras: mientras Patxi López defendía una práctica común en el Congreso, desde Moncloa y la Cámara Baja se apresuraban a desmentirlo.

Para colmo, el Partido Popular junto con otros grupos opositores demandan explicaciones públicas así como resguardos bancarios que certifiquen el origen y destino del efectivo. Mientras tanto, los socios de investidura prefieren mirar hacia otro lado para evitar verse involucrados en un escándalo que podría salpicar toda la izquierda parlamentaria.

Claves y curiosidades del escándalo

La defensa de los céntimos: El argumento estrella del PSOE sostiene que si los sobres contenían céntimos no podían ser mordidas. Todo un ejercicio creativo.

El argumento estrella del PSOE sostiene que si los sobres contenían céntimos no podían ser mordidas. Todo un ejercicio creativo. Auditorías limitadas: El Tribunal de Cuentas se erige como escudo pero reconoce no poder certificar la inexistencia de cajas B. Las auditoras privadas evitan implicarse más allá para proteger su independencia (y reputación).

El Tribunal de Cuentas se erige como escudo pero reconoce no poder certificar la inexistencia de cajas B. Las auditoras privadas evitan implicarse más allá para proteger su independencia (y reputación). Puente como azote mediático: Óscar Puente se afianza como el portavoz más combativo del grupo; su habilidad para desviar la atención hacia titulares polémicos lo convierte en figura central.

Óscar Puente se afianza como el portavoz más combativo del grupo; su habilidad para desviar la atención hacia titulares polémicos lo convierte en figura central. El Senado como excepción: En esta Cámara Alta sí se aceptan pagos en metálico siempre que haya justificación documental; sin embargo, el Congreso únicamente realiza pagos por transferencia.

En medio de este vodevil político español queda claro que cuando surgen escándalos relacionados con financiación o portavoces indomables nunca decepcionan. Los próximos días prometen seguir llenos de atención mediática; no sea cosa que algún socialista tenga que pagar el café… ¡en efectivo!