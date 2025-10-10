Los mensajes guarros entre Ábalos y Koldo: Viagra, polvos, empalmes y meretrices

El PSOE se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras la revelación de los mensajes privados intercambiados entre Koldo García y José Luis Ábalos, exministro de Transportes.

La reputación pública de ambos se ve comprometida, con diálogos que incluyen referencias a viagra, prostitutas y favores personales a sus seres queridos.

Esta recopilación de mensajes, que permaneció oculta durante meses bajo secreto judicial, trae consigo un aire de escándalo y pinta una gestión del poder que se quedaría corta hasta para una película de Torrente. La difusión reciente de estos whatsapps inéditos, extraídos de informes judiciales, ha dejado atónitos tanto a los militantes socialistas como a la oposición.

Si alguna vez existió la esperanza de que el ‘caso Koldo’ se redujera a un simple incidente administrativo, los nuevos detalles lo transforman en un verdadero escándalo mediático, que amenaza con socavar aún más la credibilidad del liderazgo socialista.

Viagra, polvos y meretrices: los mensajes que lo cambiaron todo

Es poco común que la política española se vea envuelta en detalles tan escabrosos y explícitos. Entre los mensajes destaca una frase que ya se ha vuelto viral en las redes sociales:

«¿Traes azules? Tardan en hacer efecto».

Así preguntaba Koldo a Ábalos sobre el suministro de viagra, en un intercambio que, lejos del recato esperado entre altos funcionarios, transcurre con una sorprendente naturalidad.

Pero la historia no termina ahí. El tono desenfadado con el que ambos abordan temas relacionados con prostitutas y la organización de fiestas privadas en furgonetas —como el famoso “furgón de putas a Teruel”— completa un panorama poco edificante.

“Prepara el furgón para la noche, que las chicas ya están avisadas”, se puede leer en uno de los mensajes, aludiendo a un desplazamiento nocturno que, según los investigadores, no tenía relación alguna con actividades institucionales.

El papel de las prostitutas de Ábalos y los favores personales

La filtración no solo expone la inclinación de los protagonistas por las fiestas privadas; también sugiere un posible uso indebido del cargo para beneficiar a personas cercanas. En varios mensajes se menciona a las sobrinas de Ábalos, quienes son citadas en el contexto de gestiones y favores administrativos.

“Acuérdate de lo de mis sobrinas, que no se quede parado”, suplica Ábalos en uno de los chats, insinuando que la línea entre lo personal y lo institucional era bastante difusa.

Asimismo, la supuesta generosidad de Ábalos hacia sus amantes de pago se hace evidente en mensajes donde se habla sobre regalos, viajes y atenciones especiales dirigidas a ciertas personas. Todo ello parece hacerse siempre con cargo al erario o mediante la influencia del despacho ministerial, según indican los informes policiales.

Impacto político y reacciones

La publicación de estos mensajes ha desencadenado una reacción en cadena dentro del panorama político. El PSOE trata de frenar la hemorragia hablando del aborto, mientras la oposición exige responsabilidades inmediatas y dimisiones. En días recientes, voces críticas dentro del propio partido han pedido explicaciones públicas y el inicio de expedientes disciplinarios. Por su parte, la dirección nacional opta por mantener silencio, esperando que este escándalo se disuelva entre el torbellino informativo.

Las redes sociales no han tardado en convertir este asunto en un hervidero lleno de memes y parodias. El tono desenfadado de los mensajes ha permitido que, más allá del peso real del tema tratado, el caso adquiera una dimensión tragicómica.

“El furgón de la alegría”

“Los azules del poder”

“El ministro generoso”

Estos son solo algunos lemas que han circulado por Twitter y WhatsApp, mostrando una mezcla entre indignación y sorna.

Más allá del cachondeo que estos mensajes chabacanos, casposos y golfos han provocado, hay una consecuencia con la que no caben muchas risas: el Tribunal Supremo ha retenido varios mensajes como parte de la investigación por presunta corrupción y tráfico de influencias. Además, la palabra «azules» en alusión a la Viagra ha alcanzado el top de comentarios en redes sociales como nueva «receta» en la política española. Con este nuevo chusco episodio, el Gobierno de Pedro Sánchez eleva aún más la dificultad de Santiago Segura de hacer una nueva película de Torrente, en esta ocasión con el lamentable personaje metido en política tal y como el directo de cine había declarado que quería hacer.