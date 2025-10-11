Cerdán, siendo secretario de Organización del PSOE, pasaba el mismo día facturas de comida de dos restaurantes

El don de la ubicuidad.

Y una caradura solo equiparable a su afición a la mangancia.

Son las señas de marca del partido de Sánchez y Begoña.

En los últimos meses, el PSOE ha estado en el ojo del huracán debido a un escándalo que ha sacudido los cimientos de la política española.

Santos Cerdán, quien fuera secretario de Organización del partido, se ha convertido en el protagonista de una trama de corrupción que involucra a varios altos cargos.

Aunque no hay evidencia concreta de que Cerdán estuviera organizando almuerzos simultáneos en varios restaurantes, su situación ha puesto al descubierto una red corrupta que afecta a la dirección del partido.

El caso de Cerdán se entrelaza con el de Koldo García y José Luis Ábalos, todos ellos implicados en una trama relacionada con cobros ilegales por adjudicaciones públicas.

Estos tres personajes, junto a Paco Salazar, formaban parte del grupo que acompañó a Sánchez en su gira por España en un vehículo Peugeot, buscando recuperar apoyo dentro del partido.

La implicación de Cerdán ha supuesto un duro golpe para el PSOE, que ya había enfrentado críticas por la gestión realizada por Ábalos y García.

Antecedentes del escándalo

La historia comenzó a desarrollarse cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halló indicios de corrupción en el Ministerio de Transportes durante la gestión de Ábalos. Las pesquisas revelaron que Cerdán, en su rol como secretario de Organización, había estado involucrado en supuestos pagos ilegales relacionados con adjudicaciones públicas. Además, se descubrió que Cerdán poseía el 45% de la empresa Servinabar, una firma implicada en esta trama corrupta. Estos descubrimientos han sido clave para que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decidiera ordenar su ingreso en prisión preventiva. Aunque Cerdán ha negado cualquier irregularidad, su dimisión y el apoyo inicial recibido por parte del PSOE han sido duramente cuestionados tras la condena social a sus actos.

Los secretarios de Organización corruptos del PSOE

El caso de Cerdán no es el único que ha salido a la luz dentro del PSOE. Koldo García y José Luis Ábalos también se han visto envueltos en esta trama corrupta. García fue el primero bajo investigación desde febrero de 2024 por presuntas comisiones ilegales relacionadas con la compra de mascarillas durante la pandemia. Más tarde, Ábalos fue imputado tras solicitarse un suplicatorio por parte del Tribunal Supremo. La implicación de ambos ha resultado ser un nuevo golpe para un partido ya debilitado por las críticas hacia la gestión realizada por ellos.

El Peugeot de Sánchez

El vehículo Peugeot que utilizó Sánchez para recorrer España junto a Cerdán, García y Ábalos se ha convertido tristemente en un símbolo de una época marcada por la corrupción dentro del PSOE. Este grupo, conocido como la banda del Peugeot, ha sido objeto constante de críticas y escándalos. La participación de Cerdán en esta trama ha afectado profundamente al partido, que ya estaba lidiando con las consecuencias de las gestiones realizadas por Ábalos y García.

Condenas y consecuencias

La crisis generada por estos acontecimientos ha tenido repercusiones directas sobre el liderazgo de Sánchez. A pesar de que el presidente del Gobierno ha pedido disculpas públicamente por haber confiado en Cerdán, la dirección del PSOE ha sido cuestionada por su respaldo inicial al exsecretario de Organización. La investigación está desvelando una red corrupta que no solo afecta a los niveles más altos del partido, sino que también está provocando una crisis profunda durante esta legislatura.

En definitiva, lo sucedido con Santos Cerdán pone al descubierto una compleja trama corrupta dentro del PSOE. Su implicación, junto con las de Koldo García y José Luis Ábalos, representa un importante revés para el partido. La crisis resultante está impactando directamente sobre el liderazgo de Sánchez y marca uno de los momentos más críticos vividos hasta ahora. A medida que avanza la investigación, surgen nuevos detalles sobre la extensión real de esta corrupción dentro del partido, dejando al PSOE ante una difícil situación respecto a su imagen pública.