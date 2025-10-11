El próximo viernes 17 de octubre a las 18:15 h, el Club Empel de Barcelona acogerá el evento “Política en Z: los jóvenes y su futuro”, una cita que busca dar voz a las inquietudes y aspiraciones de la Generación Z en temas clave como la inseguridad, la vivienda y la educación.

Organizado con el propósito de fomentar el debate y la participación juvenil en la vida pública, el encuentro reunirá a algunos de los referentes más destacados del panorama joven en Cataluña y España.

El acto contará con la participación de:

Julia Calvet, portavoz nacional de VOX Jóvenes y diputada en el Parlament de Catalunya.

Alberto Tarradas, diputado de VOX en Cataluña.

David Izquierdo, portavoz nacional de Jóvenes Patriotas.

Además, estará presente el equipo de Jóvenes Patriotas en Cataluña, que compartirá su visión y propuestas sobre los principales retos que afronta la juventud española.

Durante la jornada, los asistentes podrán dialogar directamente con los ponentes, compartir experiencias y debatir abiertamente sobre las preocupaciones que más afectan a su generación. “Política en Z” se plantea como un espacio dinámico, participativo y cercano, pensado para que los jóvenes tomen la palabra y expresen su compromiso con el futuro de España.

La entrada tiene un coste simbólico de 3 euros, e incluye una bebida. Los pagos se realizarán en efectivo en la puerta, y las reservas ya están disponibles a través del enlace oficial de Eventbrite:

https://politicaenz.eventbrite.es

“Política en Z: los jóvenes y su futuro” promete ser una tarde diferente, llena de ideas, debate y compromiso con el porvenir de la juventud española.