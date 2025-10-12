12-O: Ola de indignación contra Pedro Sánchez

El acto central de la Fiesta Nacional, presidido por los Reyes y celebrado este domingo en Madrid, reunió a miles de personas para rendir homenaje a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo acompañada de una intensa muestra de desaprobación por parte del público, con gritos, silbidos y abucheos que se impusieron al sonido de las bandas militares.

La tensión se hizo visible en la Plaza de Lima poco antes de las 11:00 horas, cuando Sánchez apareció en la zona de autoridades. Entre los gritos más escuchados destacaron el habitual “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!” y un repetido “¡fuera, fuera!”, que resonaron desde las gradas y calles próximas pese al fuerte dispositivo de seguridad de Moncloa. El contraste fue evidente: mientras los monarcas eran recibidos con vítores y aplausos de “¡Viva el Rey!”, el presidente socialista enfrentaba una desaprobación generalizada.

El desfile, reducido en su parte aérea a causa de los cielos nublados, contó con la participación de 3.847 militares y la ausencia de la Patrulla Águila, sustituida por la Formación Mirlo. La jornada también conmemoró el 20 aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME), una de las unidades más aplaudidas junto con la Legión.

El malestar hacia Sánchez se vio alimentado por el clima político actual, marcado por las sospechas de corrupción que afectan al PSOE, a su Gobierno y a miembros de su entorno familiar, como su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. Estos casos, junto a sus acuerdos con fuerzas independentistas, han deteriorado su imagen y convirtieron el 12 de Octubre en un escaparate incómodo para el presidente, blanco reiterado de la ira popular.