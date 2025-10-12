  • ESP
Ayuso acusa a Sánchez de “alimentar el odio” y de renunciar a ser el presidente de todos los españoles

La presidenta madrileña criticó la ausencia de la bandera nacional en el mensaje del jefe del Ejecutivo y lo acusó de gobernar “al sondeo y al guerracivilismo”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovechó este domingo el marco del Día de la Hispanidad para lanzar una dura crítica contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de alimentar “la guerra de trincheras y de odios” y de haber decidido “no ser el presidente de todos los españoles”.

En declaraciones a Telemadrid, Ayuso se refirió a la polémica por la ausencia de la bandera de España en el vídeo que Sánchez publicó en redes sociales para felicitar esta festividad. “España como nación, como proyecto que somos, es lo menos importante para él”, afirmó, acusándole de estar “al sondeo, a la demoscopia, al guerracivilismo y a abrir brechas entre españoles”. La presidenta insistió en que “esto es una cuestión de paciencia hasta que podamos cambiar las cosas”.

Horas antes, Ayuso había difundido en la red social X un mensaje institucional defendiendo que España es “nuestro gran proyecto de futuro en común” y recordando que en esta fecha “celebramos la obra de siglos sin la que no se entendería el mundo”. Según remarcó, no se trata de “idealizar el pasado” sino de “reconocer y proteger nuestras mejores obras” para poder alcanzar nuevos logros.

Durante la jornada, Madrid vivió el desfile militar central de la Fiesta Nacional, con 3.847 efectivos, 74 aeronaves y 162 vehículos recorriendo 1,54 kilómetros desde la Plaza de Carlos V hasta Colón, presidido por los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, quien participó por primera vez en la recepción oficial en el Palacio Real.

