Ayuso reivindica “el orgullo de ser españoles” en el homenaje a la Bandera y Desfile Militar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido este domingo 12 ce octubre, al solemne acto de homenaje a la Bandera Nacional y Desfile Militar por el Día de la Fiesta Nacional, presidido por Sus Majestades los Reyes, donde ha expresado el “orgullo de saber que somos parte de una de las mejores naciones del mundo”.

“Somos hispanos, somos españoles” que celebran “lo que nos une, esta gran obra que une almas a los dos lados del Atlántico, más de 600 millones que compartimos una forma de ver la vida”, ha destacado en declaraciones a Telemadrid antes del inicio del Desfile.

En este acto central, la Comunidad de Madrid ha estado representada por siete efectivos: dos del Cuerpo de Bomberos regional, en una bomba rural pesada (BRP); tres del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) en una ambulancia UVI móvil, y dos trabajadores de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), en un todoterreno. Además, en el acto homenaje a los caídos y en el de arriado de la bandera, han participado un bombero y un sanitario respectivamente.