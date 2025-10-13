La UCO de la Guardia Civil apunta claramente a una financiación ilegal del PSOE

Son más culpables que Judas.

Y están pillados.

Un sobre con el emblema del PSOE, una cifra escrita a mano que no concuerda, y diálogos entre colaboradores que mencionan billetes con nombres tan curiosos como “chistorras” o “lechugas”: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vuelto a centrar su atención en las cuentas socialistas, poniendo el foco en José Luis Ábalos y su círculo cercano.

El documento, entregado al Tribunal Supremo, revela pagos en efectivo por un total de 60.270 euros que no están justificados, así como fondos del partido que, según la UCO, no figuran en la contabilidad oficial. Esto ha desencadenado un nuevo cruce de acusaciones entre el gobierno y la oposición.

La controversia se centra en cómo se gestionaron los gastos y salarios de Ábalos durante su mandato como ministro y secretario de Organización del PSOE.

El informe policial documenta desembolsos en efectivo, algunos realizados directamente en la sede de Ferraz, y señala una “falta de concordancia” entre los importes reflejados en las nóminas, donaciones y cuotas respecto a los ingresos efectivamente recibidos.

Un ejemplo claro: en junio de 2019, el partido comunicó a la UCO que el pago a Ábalos debía ser de 321,29 euros, sin embargo, el sobre encontrado contenía 826,73 euros. Según los socialistas, esta diferencia se debe a gastos de manutención para el equipo organizativo, aunque la UCO enfatiza que no todo está debidamente documentado.

Desde el PSOE han sido rápidos en defender la legalidad de sus cuentas, aunque con argumentos poco convincentes o con lecturas interesadas de los informes de la UCO.

¿Llevas escuchando al PSOE y al equipo de opinión sincronizada decir que el último informe de la UCO dice que los pagos a Àbalos y su contabilidad concuerdan perfectamente? Ayer, con el Informe de la UCO en mano y con las hojas concretas, desmonté la nueva propaganda del PSOE.… pic.twitter.com/7gjZeKWlOZ — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) October 9, 2025

Aseguran que “todos los pagos están declarados y auditados por el Tribunal de Cuentas” y que “no existe financiación ilegal”. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que los informes policiales “demuestran que nunca ha habido financiación ilegal del PSOE”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recomienda prestar atención a la famosa página 28 del informe, donde se detalla que los cobros de Ábalos están correctamente declarados ante la Agencia Tributaria y el Congreso.

El interminable juego de acusaciones

Sin embargo, el documento de la UCO va más allá de lo que sostiene oficialmente y menciona “fuentes de ingresos no declaradas” que parecen ser más comunes de lo previsto. En las conversaciones intervenidas se hace referencia a entregas de dinero en efectivo que no aparecen entre los documentos proporcionados por el partido. El PP y Vox han aprovechado esta situación para exigir la dimisión de Sánchez y elecciones anticipadas, argumentando que el PSOE ha institucionalizado la corrupción desde Moncloa.

La UCO destaca en su informe patrimonial que no todos los importes liquidados por caja han podido ser confirmados. Además, algunas entregas en efectivo solo son conocidas gracias a las conversaciones recuperadas entre los investigados. Este extenso informe, con más de 300 páginas, detalla cómo se recogían los pagos en sobres dentro de Ferraz para ser distribuidos entre Ábalos y su asesor Koldo García, con cantidades que no aparecen reflejadas en las cuentas oficiales.

Fondos en efectivo y contabilidad paralela

Uno de los aspectos más polémicos del informe es el detalle sobre los fondos en efectivo provenientes del PSOE fuera del registro oficial. La UCO identifica un total de 60.270 euros en ingresos no justificados entregados a Ábalos y señala pagos mensuales cuyo respaldo documental es insuficiente. No obstante, el partido sostiene que todos sus pagos cuentan con justificantes adecuados y que las sumas declaradas como donaciones y retribuciones coinciden con los datos oficiales. Sin embargo, tal como ha indicado la UCO: “dentro de las evidencias examinadas emergen otros pagos en efectivo realizados por el PSOE, sin respaldo documental ni información al respecto”.

La jerga utilizada por los implicados —con términos como “chistorras” para referirse a billetes de 500 euros— ha alimentado diversas interpretaciones. Algunos ven un intento por ocultar el destino real del dinero; otros lo consideran simplemente un folklore peculiar dentro de su organización interna. En cualquier caso, parece más propio de una novela policíaca que de la gestión seria de un partido político.