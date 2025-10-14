El Supremo actúa: el Parlamento Europeo decidirá el futuro judicial de Alvise Pérez

En un giro digno de un thriller político, Luis ‘Alvise’ Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta y reciente eurodiputado, se encuentra ante uno de los desafíos más críticos de su trayectoria. El Tribunal Supremo ha solicitado oficialmente al Parlamento Europeo que se levante su inmunidad parlamentaria para poder investigarlo por financiación ilegal en la campaña de las elecciones europeas de 2024. Este movimiento, dirigido por el magistrado Julián Sánchez Melgar, forma parte de una indagación sobre la procedencia de 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘CryptoSpain’, habría entregado a Pérez poco antes de los comicios.

La solicitud, conocida en el ámbito legal como suplicatorio, será presentada al presidente del Parlamento Europeo mediante el presidente de la Sala Penal del Supremo y la presidenta del alto tribunal, cumpliendo con el protocolo establecido por la normativa comunitaria. No se trata solo de un formalismo: sin el levantamiento de la inmunidad, la justicia española no podrá actuar penalmente contra el eurodiputado, quien, por ahora, continúa disfrutando de todas las prerrogativas que le otorga su escaño en Estrasburgo.

¿De dónde proviene el dinero? La red de las criptomonedas

El origen de estos fondos es, como suele ocurrir en los escándalos políticos más notorios, uno de los aspectos más polémicos. La Policía Nacional sostiene que Pérez recibió donaciones en criptomonedas que se mezclaron con los fondos provenientes de la empresa Madeira Invest Club, propiedad de Romillo, y fueron transferidos a monederos «fríos», es decir, fuera del circuito habitual. Romillo, quien está siendo investigado por una presunta estafa piramidal, afirma que entregó esa suma a Pérez para financiar la campaña de Se Acabó La Fiesta, mientras que Alvise niega haberlo utilizado para tal propósito y asegura que su campaña costó «poco más de 30.000 euros».

La pesquisa policial también revela otras transacciones y plantea la sospecha de que parte del dinero pudo haberse perdido en un asalto sufrido en la casa de Romillo, lo cual añade un matiz casi novelístico al asunto. El Supremo considera que las acciones de Pérez podrían encajar en el delito de financiación ilegal a partidos políticos, tipificado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Pasos legales: cómo opera el suplicatorio

El proceso para levantar la inmunidad en la Eurocámara es riguroso y puede extenderse durante varios meses. Una vez recibido el suplicatorio, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, lo presentará al pleno y posteriormente a la comisión de Asuntos Jurídicos, encargada de estudiar toda la documentación y designar a un ponente para el caso. Este ponente no podrá ser español ni pertenecer al mismo grupo político que Pérez (quien todavía no está adscrito a ninguno), redactará un informe y hará una recomendación sobre si proceder o no con el levantamiento de la inmunidad.

El procedimiento se lleva a cabo a puerta cerrada. Durante este proceso, el afectado tiene derecho a comparecer y defenderse con la ayuda de un abogado. Finalmente, la comisión vota sobre su recomendación; si esta prospera, se llevará a cabo una votación en pleno del Parlamento Europeo mediante mano alzada, donde se requiere mayoría simple. En caso contrario, el eurodiputado tiene derecho a recurrir ante instancias europeas, lo cual podría prolongar aún más este proceso.

Antecedentes judiciales y otros casos abiertos

La cuestión sobre financiación ilegal no es el único problema legal que enfrenta Alvise Pérez. El Supremo también investiga al eurodiputado por haber difundido una supuesta PCR falsificada del exministro Salvador Illa durante las elecciones catalanas de 2021. Además, está bajo investigación por presunto acoso hacia la fiscal especializada en delitos de odio Susana Gisbert, así como otro incidente relacionado con acosos en redes sociales hacia exmiembros del partido. Esta acumulación convierte a Pérez en uno de los políticos más observados por parte del sistema judicial español; sin embargo, hay que destacar que el levantamiento de su inmunidad solo afectará al caso específico mencionado en el suplicatorio.

Cabe recordar que durante los últimos 30 años, cerca de 200 solicitudes para levantar inmunidades han sido tramitadas por la Eurocámara. Estas han abarcado desde infracciones menores hasta graves casos relacionados con corrupción; entre los nombres más sonados se encuentran los líderes independentistas catalanes como Carles Puigdemont.

Implicaciones políticas y legales

La petición realizada por el Supremo no significa necesariamente que Pérez pierda su escaño o sus derechos como eurodiputado . Si finalmente se accede al levantamiento de su inmunidad, podrá ser imputado y juzgado por los cargos que se le atribuyen; sin embargo, podría continuar ejerciendo sus funciones parlamentarias hasta que exista una sentencia firme. Esta decisión surge tras una insistente presión ejercida por parte de la Fiscalía, quien considera justificada esta investigación debido a la gravedad del asunto y los indicios suficientes para avanzar con el caso .

Pese a ello, hay posibilidades reales de que los trámites europeos ralentizen considerablemente todo este proceso. Si Pérez decide recurrir cualquier decisión tomada, esto podría mantener este asunto en un limbo judicial durante meses e incluso años . Mientras tanto, los ciudadanos observan atentamente cómo se entrelazan política y justicia junto con las innovaciones financieras digitales.

Curiosidades y datos destacados

El empresario Álvaro Romillo , conocido como ‘CryptoSpain’, está siendo investigado actualmente por una presunta estafa piramidal ante la Audiencia Nacional; esto añade otra dimensión al caso .

Según Alvise Pérez, su campaña europea costó oficialmente poco más de 30.000 euros; sin embargo, las investigaciones están centradas en los 100.000 euros recibidos en un maletín negro .

En otro ámbito judicial civil, Pérez ha sido condenado recientemente a indemnizar al exministro José Luis Ábalos por difamación; este episodio pone aún más luz sobre las controversias alrededor del eurodiputado .

El levantamiento de inmunidades es un procedimiento común en la Eurocámara; según fuentes europeas se tramitan entre cinco y siete casos cada año; aunque muchos no afectan realmente las actividades parlamentarias .

El destino futuro del eurodiputado Alvise Pérez dependerá ahora del veredicto emitido desde Bruselas y Estrasburgo. Mientras tanto España sigue atenta al desenlace uno de los casos más mediáticos del actual periodo legislativo. Como bien reza un dicho popular entre políticos: aunque tener un escaño puede abrir muchas puertas… también puede cerrar otras.