¿Irá a la cárcel Sánchez? El 43 % de los españoles ve al marido de Begoña en el banquillo por la corrupción

En esta España marcada por un otoño candente, parece cada vez más cercano el momento en que el banquillo judicial se ubique junto a los pasillos de La Moncloa.

Y así se decide el futuro político de Sánchez: tanto entre las urnas como bajo la implacable luz del Senado.

La política española se encuentra en un momento donde los acontecimientos parecen sacados de una novela de intriga judicial.

Un 43 % de los ciudadanos, según la reciente encuesta de Target Point publicada por ‘El Debate’, considera que Pedro Sánchez podría acabar en el banquillo de los acusados por corrupción.

Esta cifra no es trivial: refleja una profunda crisis de confianza en el presidente y en el partido socialista, con consecuencias electorales inmediatas y una presión institucional nunca vista.

El otoño de la corrupción: Sánchez y su círculo bajo el foco

El ambiente político ha sido sacudido por una serie de escándalos que han afectado tanto a la esfera personal como al núcleo duro del PSOE. El denominado “cerdanazo”, que involucra a Santos Cerdán, número tres del partido, ha marcado un antes y un después: los socialistas han visto mermar su intención de voto entre dos y tres puntos en solo unas semanas, cayendo por debajo del 26 %, el porcentaje más bajo desde el inicio de la legislatura. Esta caída no es una mera anécdota; se consolida en todos los sondeos relevantes, mientras PP y Vox avanzan y se acercan peligrosamente a la barrera de los 200 escaños.

La encuesta de Target Point, realizada con mil entrevistas entre el 21 y el 23 de junio, no solo revela esta caída electoral; también indica que un 43 % de los ciudadanos ve probable que Sánchez termine ante los tribunales debido a las denuncias de corrupción que rodean a su gobierno y a su círculo cercano. Además, un abrumador 76 % opina que estos escándalos afectan “mucho o bastante” al liderazgo del presidente, mientras que el 81 % considera que la corrupción dentro del partido repercute directamente sobre su imagen pública.

El Senado como escenario de la verdad

En este contexto convulso, el Senado ha adquirido un protagonismo inesperado. Pedro Sánchez deberá comparecer ante la Cámara Alta para dar explicaciones sobre los escándalos, lo cual hará bajo juramento, enfrentándose a la posibilidad de una condena de hasta un año si incurre en perjurio. Es la primera vez que un presidente del Gobierno se encuentra en una situación donde convergen tan visiblemente la presión judicial y política en un entorno institucional. Esta comparecencia se espera como uno de los momentos más tensos del curso político y podría redefinir cómo percibe la ciudadanía la rendición de cuentas en España.

El hecho de que el líder socialista esté expuesto a una posible pena privativa de libertad por mentir ha avivado el interés mediático y las especulaciones entre la opinión pública. La imagen del presidente bajo la atenta mirada del Senado —un espacio normalmente reservado para trámites menos mediáticos— añade un matiz casi teatral a esta crisis institucional.

Efectos políticos: caída del PSOE y auge de la derecha

Las repercusiones de este “otoño de la corrupción” son palpables en el panorama electoral. El PSOE no solo pierde apoyo popular, sino que enfrenta además una desmovilización interna y una fuga significativa hacia PP y Vox. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo supera ya los 150 diputados con un índice de fidelidad superior al 70 %, mientras Vox, bajo el mando de Santiago Abascal, ronda los 50 escaños consolidando así su papel como fuerza determinante.

La izquierda parlamentaria, con Sumar y Podemos enfrentados y en declive, no logra aprovechar el desgaste socialista. Sumar podría quedar reducida a apenas 8 escaños, muy lejos tanto de sus expectativas como de los resultados obtenidos en 2023. Por otro lado, Podemos supera a Sumar en algunos sondeos pero sigue sin alcanzar a los grandes partidos.

El panorama demoscópico muestra una reconfiguración donde las fuerzas políticas conservadoras refuerzan sus posiciones mientras la izquierda se hunde a niveles no vistos desde hace años. La crisis del PSOE se siente no solo en las cifras; también afecta al estado anímico de una sociedad que observa con asombro y resignación cómo cambia el mapa político nacional.

El desgaste personal de Sánchez y el pulso con la justicia

La presión sobre Sánchez es tanto política como personal. Un 32 % del electorado socialista y un alarmante 51 % del total considera que no tiene energías para continuar al mando del país. Su desgaste físico y psicológico se ha convertido en tema recurrente en tertulias y columnas periodísticas, mientras las investigaciones por corrupción siguen ampliando el círculo alrededor suyo.

El escrutinio judicial también alcanza al entorno cercano del presidente, con procesos abiertos e indagaciones pendientes que afectan tanto a colaboradores directos como a miembros familiares. Aquél que antes presumía ser fuerte ante cualquier adversidad ahora debe lidiar con la amenaza real de imputaciones judiciales; una situación sin precedentes tan intensa en la política española reciente.