CIS de Andalucía: Moreno al borde de perder la mayoría absoluta, Vox sube y María Jesús Montero en naufragio total

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, está al filo de perder la mayoría absoluta que ha sostenido desde las elecciones de 2022.

Esta situación se revela en el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), llevado a cabo entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre de 2025.

En este contexto, el PP conseguiría un 40,7% de los votos, lo que se traduce en una estimación de entre 54 y 56 escaños, justo por debajo de los 55 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.

Por otro lado, VOX continúa su ascenso y el PSOE liderado por María Jesús Montero muestra un repunte, aunque aún se encuentra por debajo de los resultados obtenidos en 2022. La crisis sanitaria provocada por los cribados del cáncer de mama ha sido un punto débil para el gobierno de Moreno, aunque su efecto no está completamente reflejado en las encuestas.

En este entramado, la sanidad se posiciona como la principal preocupación para los andaluces. A lo largo de este artículo, se explorarán los antecedentes, las tendencias políticas actuales y las repercusiones que estos resultados electorales podrían acarrear.

Conexión con la crisis sanitaria

Las elecciones autonómicas de 2022 marcaron un cambio político significativo. El PP bajo el liderazgo de Juanma Moreno logró una mayoría absoluta histórica con 58 escaños y un 43,1% de los votos. Este resultado supuso un revulsivo para la política regional, alterando una dinámica que había estado dominada por el PSOE durante décadas. Por su parte, Vox también vio un aumento notable en su influencia, convirtiéndose en una fuerza política relevante en la comunidad autónoma. En este contexto, el PSOE dirigido por María Jesús Montero ha tenido que afrontar importantes retos para recuperar terreno electoral.

El más reciente barómetro del Centra, realizado antes del pico crítico en la crisis relacionada con los cribados del cáncer de mama, muestra una realidad política donde el PP todavía se mantiene como la fuerza principal pero con evidencias de desgaste. Con un 40,7% de los votos, podría obtener entre 54 y 56 escaños, dejándolo al borde de perder la mayoría absoluta. El PSOE, por su parte, ha visto un leve incremento en su intención de voto alcanzando un 23,3%, con expectativas entre 26 y 29 escaños; sin embargo, sigue estando por debajo del umbral psicológico de los treinta escaños obtenidos en 2022. Mientras tanto, Vox sigue creciendo con una intención que lo posiciona entre 16 y 18 escaños. Estas tendencias políticas sugieren que aunque la derecha continúa dominando el panorama electoral andaluz, el PP podría necesitar alianzas con Vox para poder gobernar.

La crisis generada por los cribados del cáncer de mama ha representado un golpe significativo para el gobierno de Juanma Moreno. Aunque las encuestas no capturan completamente las repercusiones debido a que se realizaron antes del punto álgido del problema, parece previsible que el desgaste político del PP aumente a corto plazo. La sanidad se ha convertido en la principal inquietud para los ciudadanos andaluces; esto podría perjudicar gravemente la imagen del gobierno ante las futuras elecciones. La dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, junto a la reacción gubernamental ante esta crisis han sido vistas como grandes quebraderos de cabeza para el partido gobernante. En este escenario complicado, gestionar adecuadamente esta crisis sanitaria emerge como un reto crucial para Moreno.

La situación política actual en Andalucía refleja un momento decisivo. El PP, aunque aún fuerte, corre el riesgo inminente de perder su mayoría absoluta. El repunte del PSOE, bajo María Jesús Montero, aunque aún insuficiente comparado con sus logros anteriores en 2022; y el crecimiento continuo de Vox presentan un panorama donde será esencial saber si el PP podrá contar con su apoyo. La crisis sanitaria ha sido sin duda un factor determinante que podría influir negativamente sobre la imagen gubernamental. Las preocupaciones sobre sanidad son palpables y podrían tener efectos significativos durante las próximas elecciones.

La situación desencadenada por los cribados del cáncer mamario representa uno de los mayores desafíos para Juanma Moreno. Aunque las encuestas no reflejan completamente cómo esta crisis afecta al gobierno—debido a que fueron realizadas antes del momento crítico—es probable que veamos una erosión adicional del respaldo al PP a medida que avance este asunto. La preocupación ciudadana sobre sanidad resuena fuertemente; esto podría impactar adversamente sobre cómo se percibe al gobierno durante las próximas contiendas electorales. La renuncia reciente de Rocío Hernández como consejera ha añadido más presión sobre Moreno y su equipo . Así pues, gestionar adecuadamente esta crisis será fundamental.

El ascenso imparable de Vox

El fenómeno VOX ha sido uno de los aspectos más llamativos dentro del escenario político andaluz recientemente. Su intención electoral se sitúa ahora entre los 16 y 18 escaños lo cual demuestra que se han consolidado como una fuerza relevante dentro del parlamento regional . Este crecimiento suscita interés ya que podría forzar al PP a buscar apoyo entre ellos si desean continuar gobernando. Así pues queda claro: cómo se gestione esta crisis sanitaria junto a cómo Vox se posicione será crucial para entender mejor lo que acontece actualmente.

Las encuestas recientes han tenido consecuencias significativas sobre cómo se presenta la política andaluza hoy día. Aunque no capturan completamente los efectos inmediatos derivados por esta crisis sanitaria específica; sí muestran señales claras sobre un deterioro dentro del PP así como mejoras dentro del PSOE . El avance continuo hacia arriba por parte Vox también merece atención ya que puede obligar al PP a buscar alianzas estratégicas si desean seguir ostentando poder . Por tanto resulta obvio: estas encuestas son piezas clave para desentrañar lo sucedido políticamente hasta ahora.

María Jesús Montero, a la baja

María Jesús Montero, actual vicepresidenta y ministra de Hacienda del Gobierno español, ha sido una figura crítica dentro del ámbito político andaluz. A pesar de mantener niveles relativamente bajos en popularidad personal hasta ahora, su partido ha comenzado a mostrar signos positivos recientes según encuestas . Aunque todavía está lejos del rendimiento electoral obtenido en 2022 por parte del PSOE bajo su liderazgo; su recuperación indica que no están fuera del juego electoral. Así pues, Montero enfrenta ahora una clara misión: recuperar la confianza perdida entre sus votantes y presentar una alternativa sólida frente a Moreno.

Desafíos inminentes para Juanma Moreno

El gobierno encabezado por Juanma Moreno tiene ante sí retos relevantes conforme nos acercamos a nuevas elecciones. A pesar seguir siendo predominante; hay riesgos palpables sobre perder esa mayoría absoluta tan codiciada . La gestión actual relacionada con cuestiones sanitarias resulta ser crucial ya no solo desde una perspectiva política sino también socialmente hablando; pues puede influir fuertemente sobre qué tan bien recibidas serán sus propuestas futuras . Así entonces queda claro: recuperar confianza entre sus votantes debe ser prioridad máxima si desea mantenerse firme frente a adversarios emergentes.

El clima político dentro Andalucía atraviesa tiempos inciertos. Si bien es cierto que el PP continúa siendo predominante; enfrenta riesgos serios relacionados directamente con mantener esa mayoría absoluta deseada. Mientras tanto tanto PSOE como Vox avanzan lentamente pero decididamente hacia metas propias—lo cual hace evidente que será necesario contar con alianzas estratégicas si desean gobernar satisfactoriamente—en especial considerando toda esta incertidumbre actual alrededor temas sanitarios críticos .

Las elecciones autonómicas programadas no solo afectarán directamente lo interno dentro Andalucía sino también podrían tener repercusiones significativas sobre dinámicas políticas nacionales españolas dado cuán importante resulta dicha región respecto total país entero. En este sentido queda claro: partidos políticos deben ofrecer alternativas viables capaces realmente recuperar confianza perdida entre votantes sumidos dudas actuales existentes.

Los principales actores políticos dentro Andalucía enfrentarán consideraciones complejas conforme nos acercamos hacia nuevas elecciones programadas próximamente . Pese continuar siendo dominantes; riesgo visible relacionado directamente mantener esa ansiada mayoría absoluta permanece presente. Por otro lado PSOE bajo liderazgo María Jesús Montero muestra cierta mejora aunque aún insuficiente comparativa pasadas elecciones. Finalmente, Vox persiste creciendo constantemente ; esto implica necesariamente considerar opciones posibles colaborativas futuras si desean continuar gobernando eficazmente.

La problemática surgida alrededor cribados cáncer mama representa sin lugar dudas uno mayor desafíos enfrentados actualmente por gobierno encabezado Juanma Moreno. Aun cuando datos extraídos encuestas pueden no reflejar adecuadamente impacto real generado; resulta previsible observar aumento erosión apoyo hacia PP conforme avancen acontecimientos relacionados directamente dicha problemática señalada anteriormente. Además, atención pública centrarse prioritariamente asuntos vinculados salud puede afectar considerablemente percepción general respecto administración durante próximas contiendas electorales.