La UCO de la Guardia Civil sostiene que Mariano Moreno Pavón, ex tesorero del PSOE, tenía «conocimiento directo» del apaño.

Con pruebas contundentes, los agentes detallan que el tipo -a quien ha colocado Sánchez en un puesto de relumbrón y con un sueldo opíparo para que ni sienta la tentación de ‘cantar’— estaba al tanto de la mecánica interna con la que el partido realizaba entregas de sobres con dinero en metálico.

El ‘custodio de los secretos’ de Ferraz acabó en la presidencia de ENUSA gracias a las gestiones de Adriana Lastra con María Jesús Montero y la razon extraoficial es muy simple: «Hacía la vista gorda con los tickets de gastos».

La sede nacional del Partido Socialista Obrero Español, situada en la calle Ferraz, vuelve a ser protagonista de titulares y debates, esta vez por un asunto que evoca tiempos pasados, más relacionados con el “papel y sobre”: la existencia de una caja B y la financiación ilegal dentro del partido.

La investigación, revelada en exclusiva por el periodista Alejandro Entrambasaguas para El Debate —quien, por cierto, tiene un talento especial para destapar verdades ocultas—, coloca al tesorero socialista, Mariano Moreno Pavón, en el centro de la controversia debido a su “conocimiento directo” sobre la entrega de sobres con dinero en efectivo en la sede.

La Guardia Civil ha presentado un informe contundente que sostiene que el tesorero no solo estaba al tanto de las transacciones, sino que además gestionaba personalmente los movimientos de efectivo que circulaban por Ferraz, aunque todavía se desconoce su destino o procedencia.

Esta revelación ha desatado una verdadera ofensiva judicial y política, con el Tribunal Supremo y Vox como actores principales en este drama.

El Supremo toma cartas en el asunto

El caso ha dado un giro inesperado digno de una serie televisiva tras la citación judicial emitida por el magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso en el Supremo. Este ha convocado a declarar al exgerente del PSOE y a una trabajadora de la Secretaría de Organización. ¿El objetivo? Aclarar el destino y la legalidad de ciertos pagos en efectivo que, según las indagaciones realizadas por El Debate y la Guardia Civil, no coinciden con los registros oficiales del partido. La declaración está programada para el 29 de octubre y busca esclarecer las supuestas entregas de dinero a José Luis Ábalos y Koldo García, dos nombres que ya resonaban en otros escándalos judiciales recientes.

Curiosamente, los implicados han optado por guardar silencio: tanto Ábalos como Koldo García han decidido ejercer su derecho constitucional a no declarar. Este mutismo, lejos de calmar las aguas turbulentas, ha incrementado las sospechas y aumentado la presión sobre la dirección socialista.

Vox mueve ficha: denuncia por financiación ilegal y blanqueo

En paralelo a los avances judiciales, Vox ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía contra el PSOE por presuntos delitos de financiación ilegal y blanqueo de capitales. Esta denuncia se basa en las revelaciones periodísticas y policiales que sugieren una estructura paralela de financiación destinada a canalizar fondos opacos hacia el partido y algunos de sus miembros. No es la primera vez que Vox adopta un papel beligerante contra el Gobierno; sin embargo, esta vez las circunstancias y seriedad de las acusaciones han conseguido que su denuncia resuene más allá del mero titular.

Entre los puntos destacados se encuentran:

La existencia de comunicaciones y registros sobre entregas de dinero efectivo que no figuran en la contabilidad oficial.

Las conexiones entre mensajes, liquidaciones de gastos y movimientos financieros que sugieren una operativa similar a la que llevó a otros partidos al abismo.

Los testimonios de empresarios y excolaboradores como Aldama, quienes han admitido haber realizado pagos significativos “que decían ir destinados al partido”, pero cuyo rastro se pierde entre los balances públicos.

Aldama y el “mucho dinero” que iba para el partido

Uno de los momentos más incómodos para Ferraz ha surgido gracias al empresario Aldama, quien ha declarado con una franqueza poco común que “gran parte del dinero que les he dado decían que iba para el partido”. Sus declaraciones recogidas también por El Debate han reavivado el debate acerca de cómo se financian los partidos en España y la opacidad con la que se manejan donaciones, pagos e influencias.

No se trata únicamente de un asunto contable: detrás de estos movimientos persiste la sospecha de una red clientelista donde favores cruzados habrían podido prosperar durante años con la complicidad de altos cargos socialistas.

El blindaje de Sánchez al tesorero investigado

Como si se tratara de una jugada maestra en ajedrez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió hace meses “blindar” al tesorero Mariano Pavón otorgándole un puesto en una empresa pública junto a un sueldo nada despreciable: 245.000 euros. Esta maniobra buscaba apartar a Pavón del foco mediático y judicial tras conocer que la UCO le tenía bajo su lupa. Sin embargo, este movimiento solo ha servido para aumentar las sospechas alimentando así narrativas sobre opacidad interna.

Ferraz, entre auditorías y comparecencias

La respuesta oficial del PSOE hasta ahora ha consistido en auditorías internas junto a promesas de transparencia y comparecencias ante el Congreso. Sin embargo, según analistas, estas acciones no han logrado apagar el fuego mediático ni convencer a los ciudadanos. Las medidas anunciadas por Sánchez han sido calificadas como “insuficientes” o incluso “cosméticas” por numerosos medios; mientras tanto, partidos opositores exigen investigaciones parlamentarias más profundas.

Algunos datos reveladores sobre este caso son:

Las investigaciones policiales sugieren que parte de las “mordidas” terminaron enriqueciendo directamente a ciertos dirigentes socialistas.

Aunque inicialmente el Tribunal de Cuentas no detectó irregularidades, ahora la Guardia Civil indica que los balances no coinciden con los movimientos reales.

Las auditorías externas propuestas por el partido han sido rechazadas por importantes firmas del sector debido a falta acceso esencial a información clave.

Curiosidades y datos sorprendentes

La exclusiva sobre este escándalo fue firmada por Alejandro Entrambasaguas, quien anteriormente destapó otros casos relacionados con financiamiento dentro del partido.

El modelo operativo conocido como “sobres en Ferraz” recuerda episodios oscuros vividos por otros partidos; sin embargo, esta vez afecta directamente al núcleo duro del Gobierno español.

La intervención del Supremo ha sido necesaria después de salir a luz informes policiales junto con revelaciones periodísticas; esto demuestra cómo puede influir una investigación rigurosa.

Los silencios estratégicos adoptados por los implicados han resultado contraproducentes; lejos de apaciguar las aguas han intensificado tanto la presión mediática como pública sobre ellos.

En definitiva, cuando se escucha ruido político en España es señal inequívoca: algo oscuro está ocurriendo. Y parece que desde Ferraz siguen repartiendo sobres con bastante actividad últimamente.