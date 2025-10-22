La ‘fontanera’ Leire Díez sigue negándolo todo a pesar de los nuevos datos en su contra

Lo ha vuelto a hacer.

Ha sido este miércoles en el programa de Ana Rosa Quintana donde la fontanera Leire Díez ha mantenido su esperpéntica versión de que «está investigando» tramas de corrupción para un libro que va a publicar.

De nada ha servido que Ana Rosa le recordarse la denuncia del fiscal Ignacio Stampa del pasado 4 de junio en la que acusa a la fontanera y al empresario Javier Pérez Dolset de pedirle información sobre supuestas «irregularidades» de los informes policiales presentados en los procesos judiciales que afectan al PSOE y en la Fiscalía Anticorrupción, que impulsa esas diligencias. Además, Stampa grabó la reunión que se prolongó durante tres horas y en donde Leire Díez habría justificado la celebración de la misma con ella y no con Cerdán por ser «la persona designada por el PSOE» para obtener la información sobre las pesquisas judiciales.

Esta última entrevista de Díez se produce cuando se ha publicado en la prensa detalles aún más comprometedores para la fontanera de su reunión con el fiscal Stampa. Detalles como que Díez habría dicho que hay órdenes de Sánchez de «limpiar sin límites» todo lo relacionado con las investigaciones judiciales a su mujer, imputada nada menos que por cinco delitos: corrupción en los negocios, malversación de dinero público, intrusismo profesional, apropiación indebida y tráfico de influencias. Díez ha llegado a retar a Stampa a hacer pública la grabación «y entonces ya veremos».

En su estrategia habitual de negarlo todo pese a la montaña de evidencias que hacen insostenible su versión, Díez ha recordado que «tengo ganas de ir a explicarlo todo. Estoy espeluznada de cosas que se dicen y que son falsas. Esta denuncia parte de recoger noticias que contienen falsedades para hacer de las noticias una querella. Como ya lo de la OPA ha sido la gota que colma el vaso, vamos a empezar a denunciar también todas esas mentiras que han dado pie a esas querellas».

Tres frases que lo cambian todo

Y es que por más que intente distraer la atención y negarlo todo, Leire Díez está imputada por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. El sumario judicial incluye tres afirmaciones cruciales atribuidas a Leire Díez y su círculo cercano, que marcan un punto de inflexión en la investigación:

“ El presidente dio orden de limpiar, caiga quien caiga ”.

”. “ La situación hay que revertirla caiga quien caiga y eso es lo que ha dicho el presidente ”.

”. “Leire insiste que tiene acceso al 1 del Gobierno”.

Estas declaraciones, documentadas en denuncias por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, así como en las anotaciones del comandante Villalba, sugieren que las operaciones no eran meras iniciativas personales de una exmilitante, sino instrucciones provenientes directamente del núcleo del poder ejecutivo.

Leire Díez ha construido su figura en la penumbra. Después de ocupar puestos directivos muy bien remunerados en empresas públicas como Correos y ENUSA a los que nunca habría accedido si no es por ‘dedazo’ del PSOE ahora se ha desempeñado como mediadora en asuntos delicados. Las grabaciones y testimonios la muestran negociando con fiscales y empresarios, ofreciendo favores o lanzando insinuaciones sutiles. El empresario Javier Pérez Dolset, uno de los protagonistas de esta historia, llegó a declarar ante el fiscal Stampa que actuaban “por orden del presidente” tras la imputación de Begoña Gómez, esposa de Sánchez.

El escándalo estalló justo después del misterioso retiro de Sánchez para “reflexionar”. Las investigaciones indican que durante ese tiempo, la actividad de los emisarios socialistas —liderados por Díez— se intensificó notablemente. La consigna era clara: limpiar el entorno judicial y policial de cualquier elemento incómodo, sin importar las consecuencias. Especialmente tras el impacto que supuso la imputación de Begoña Gómez y la indagatoria sobre David Sánchez, hermano del presidente.

Durante esas semanas, tanto la “fontanera” como Pérez Dolset se reunieron con fiscales y otros emisarios buscando información sensible y ofreciendo ventajas procesales o profesionales a cambio. La Fiscalía sostiene que Díez “hablaba en nombre de altas instancias del Estado”, lo cual daba mayor peso a sus propuestas.