La UCO rastrea ahora la ‘sospechosa’ donación de un millón de euros ‘recaudado’ por el PSOE en plena la pandemia

Ni Pedro Sánchez ni el PSOE tienen escapatoria.

La decisión del Tribunal Supremo de citar al exgerente del partido y a una de sus delegadas más cualificadas para prestar testimonio en breve refuerza, sin duda, la necesidad de investigar a fondo la financiación del partido, sobre la que hay los abrumadores indicios.

Ya está documentado que al menos tres dirigentes socialistas de la máxima cualificación –Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García– están inmersos en una trama endémica de corrupción, con el trasiego de millonarias comisiones a cambio de contratos, licencias y obras públicas.

También es un hecho que todos ellos fueron promovidos y protegidos por Sánchez, el marido de Begoña.

El trasiego de sobres con dinero en metálico en la sede de Ferraz, en coincidencia con el manejo de ingentes cantidades de billetes por sus máximos dirigentes y la constatada existencia de negocios con ministerios y autonomías, cierrra el círculo… por ahora.

La política en España se encuentra en una fase de intensa escrutinio, con el PSOE en el centro de las investigaciones relacionadas con la corrupción.

Como desvela hoy el periodista Alejandro Entrabasaguas, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto su mirada sobre una donación de un millón de euros que el PSOE realizó durante la crisis sanitaria del coronavirus.

Este movimiento, autorizado el 11 de mayo de 2020, se presentó como un apoyo a proyectos de investigación en el Instituto de Salud Carlos III.

No obstante, los investigadores han comenzado a sospechar que podría haber sido un método para blanquear dinero o transferir fondos cuyo origen no está claro.

Esta primicia, que no ha sido mencionada como parte de una investigación del periodista Alejandro Entrambasaguas, pone en evidencia un posible vínculo entre la financiación del partido y prácticas corruptas.

La gestión de esta donación recayó en tres figuras del PSOE: el exministro Ábalos, el exgerente Mariano Moreno Pavón, y Santos Cerdán, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.

La UCO está tratando de aclarar si los fondos provenían únicamente de las contribuciones de los militantes o si incluyeron recursos adicionales con procedencia incierta. Asimismo, se investiga si esta donación guarda alguna relación con contratos de emergencia otorgados durante la pandemia, que reportaron importantes beneficios a determinadas empresas.

Este entramado corrupto ya apunta hacia el propio partido, con el presidente del Gobierno atrapado en un mar de interrogantes y sin respuestas contundentes sobre estos asuntos.

Además, la Guardia Civil ha subrayado que Mariano Moreno Pavón, ex tesorero del PSOE, tenía «conocimiento directo» sobre los sobres con dinero en efectivo que se distribuían en la sede del partido, Ferraz.

Estos pagos al contado formaban parte de un sistema paralelo de financiación que no aparecía reflejado en la contabilidad oficial del partido. La investigación judicial avanza junto a la denuncia interpuesta por VOX contra el PSOE ante la Fiscalía Anticorrupción por delitos relacionados con financiación ilegal y blanqueo de capitales.

La situación ha puesto al PSOE en una posición defensiva, con Sánchez bajo presión para aclarar estas irregularidades.

En este clima lleno de sospechas y movimientos irregulares, la UCO ha confiscado numerosos justificantes de pagos del PSOE hallados en la vivienda de Koldo García, exasesor de Ábalos.

Estos documentos evidencian retribuciones en efectivo por gastos como comida y alojamiento, los cuales se pagaban mediante sobres llenos de dinero.

La investigación también ha delineado un circuito de pagos al contado que no estaba declarado oficialmente dentro del partido, lo que ha llevado a citar a declarar tanto a Mariano Moreno como a una trabajadora perteneciente a la secretaría de Organización del PSOE.

Con estas nuevas diligencias, el Tribunal Supremo acota cada vez más su atención sobre la cúpula económica del PSOE, mientras la Guardia Civil continúa su pesquisa apuntando a que esos sobres con dinero no eran prácticas aisladas sino una metodología institucionalizada dentro del partido.

Así las cosas, el PSOE se halla cada vez más acorralado, sin salida ante las acusaciones que lo rodean.