¡El CNI y la DEA investigan a Zapatero por China y por los narcos venezolanos!

En La Retaguardia de este jueves 23 de octubre, Eurico Campano analiza con Julián Salcedo y Daniel Lacalle las investigaciones sobre el ex presidente del Gobierno Jose Luis Rodríguez Zapatero y sus actividades como lobbista, intermediario o conseguidor de dos sanguinarias dictaduras, China y Venezuela, y el actual Ejecutivo español.

Y es que Zapatero ya no es solo un exjefe del Gobierno español; su nombre se ha convertido en el eje central de investigaciones internacionales que levantan ampollas. Lo que en un principio fueron rumores en círculos diplomáticos ha evolucionado, en cuestión de semanas, hacia una tormenta que sacude las relaciones internacionales. La DEA estadounidense y el CNI español han activado un complejo mecanismo de indagaciones que abarca desde los elegantes despachos de Madrid hasta las oscuras oficinas de Caracas y los influyentes lobbies de Pekín.

Todo comenzó con la aparición de pruebas sobre movimientos financieros y relaciones peligrosas entre el expresidente y los gobiernos de Nicolás Maduro y la cúpula del Partido Comunista Chino. En el centro del asunto, se encuentran operaciones financieras, contratos de consultoría, conexiones familiares y un sorprendente aumento patrimonial que ha encendido las alarmas en la comunidad internacional.

Las pesquisas realizadas por la DEA han revelado una compleja red de transferencias bancarias que, según fuentes del ámbito de inteligencia, habrían permitido a Zapatero multiplicar su patrimonio inmobiliario más de 90 veces desde su rol como mediador de la narcodictadura venezolana. El rastro del dinero lo lleva a bancos en Suiza, Panamá, Andorra, Portugal y España. La mayor parte de estos fondos provendría de empresas estatales petroleras venezolanas, supuestamente vinculadas a cuentas asociadas a consultorías y fundaciones controladas por cercanos al expresidente.

La UCO (Guardia Civil) ha detectado movimientos patrimoniales sospechosos, incluyendo la venta rápida de dos propiedades lujosas en Madrid por más de dos millones de euros cada una.

(Guardia Civil) ha detectado movimientos patrimoniales sospechosos, incluyendo la venta rápida de dos propiedades lujosas en Madrid por más de dos millones de euros cada una. La DEA ha colaborado con el Banco de España para cruzar datos confidenciales y determinar el monto exacto de los pagos regulares enviados desde Caracas.

ha colaborado con el Banco de España para cruzar datos confidenciales y determinar el monto exacto de los pagos regulares enviados desde Caracas. Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe del servicio secreto militar venezolano que actualmente colabora con las autoridades estadounidenses, estaría dispuesto a revelar nombres y cifras sobre políticos europeos beneficiados por los fondos chavistas, poniendo a Zapatero entre ellos como prioridad.

Si estas evidencias se ratifican, el expresidente podría enfrentarse a acusaciones por blanqueo de capitales, evasión fiscal y financiación ilícita internacional. Este caso ya ha sido calificado por analistas como “el mayor escándalo político desde los GAL”, lo que podría salpicar no solo a Zapatero sino también al conjunto del socialismo español.

La sombra china: lobbies, espionaje y la implicación del CNI

El otro gran frente se abre en la conexión Madrid-Pekín. El CNI ha estado vigilando las actividades del expresidente en el Gate Center, un think tank que dirige desde la calle Velázquez en el barrio Salamanca. Según informes recientes, allí operaron empresas relacionadas con el empresario chino Fangyong Du (conocido como Miguel Dhul), quien es considerado un agente influyente para Pekín y potencial espía del régimen chino según el propio CNI.

Du habría jugado un papel crucial en la creación del lobby prochino liderado por Zapatero e impulsó la entrada de la multinacional tecnológica Huawei en contratos públicos sensibles como el sistema policial de escuchas o el 5G.

en contratos públicos sensibles como el sistema policial de escuchas o el 5G. El CNI llegó a emitir un informe recomendando denegar a Du la nacionalidad española debido a su consideración como “riesgo para la seguridad nacional”.

Las hijas de Zapatero han sido contratadas para labores comunicativas tanto para Gate Center como para Huawei justo cuando se intensificaban los vínculos empresariales entre España y China.

La situación resulta especialmente inquietante para los servicios secretos españoles. Existen sospechas fundadas sobre si el círculo cercano al expresidente se ha convertido en un núcleo clave para las actividades de inteligencia china en nuestro país. Las conexiones documentadas con altos cargos socialistas y empresas estatales chinas han alimentado aún más las dudas sobre si Pekín podría haber obtenido información estratégica o favores políticos desde Madrid.

Vigilancia de la Agencia Antidroga de Estados Unidos y presión internacional

La respuesta desde Estados Unidos no tardó en llegar. Tras diversas alertas diplomáticas emitidas, Washington ha decidido acelerar las investigaciones presionando tanto a las autoridades españolas como a la Unión Europea para esclarecer los vínculos entre Zapatero y el cártel de los Soles, una estructura narcotraficante liderada por Diosdado Cabello en Venezuela.

La DEA ha solicitado formalmente a la justicia española información bancaria y fiscal relacionada con Zapatero y su círculo cercano.

El escándalo alrededor del contrato entre Huawei y el Ministerio del Interior ha servido como catalizador para que Estados Unidos intensifique su análisis sobre las actividades comerciales y mediaciones del expresidente español favoreciendo intereses tanto chinos como venezolanos.

Recientemente, el Parlamento Europeo votó para incluir al cártel de los Soles como organización terrorista; sin embargo, sorprendentemente se encontró con la oposición del PSOE. Esto reavivó debates sobre la influencia venezolana en la política española.

Entre silencio y diplomacia: el futuro político de Zapatero

Por ahora, Zapatero mantiene un perfil bajo, refugiándose tras su habitual discurso diplomático mientras lleva a cabo labores como mediador internacional. Sin embargo, cada día crece más la presión judicial y mediática. Las piezas del rompecabezas internacional comienzan a encajar en una narrativa donde confluyen poder económico, espionaje geopolítico.

Las relaciones entre Zapatero y Nicolás Maduro, así como con empresarios chinos cercanos parecen fortalecerse ante las crecientes sospechas sobre su papel como facilitador. La Guardia Civil junto con la UCO han intensificado sus esfuerzos recopilatorios mientras medios internacionales ya anticipan un posible “terremoto político” si se confirman estas acusaciones.

Se estima que Zapatero habría incrementado su patrimonio inmobiliario más de 90 veces desde que comenzó su mediación con Venezuela según registros públicos filtrados. Por su parte, Fangyong Du fue considerado un “riesgo para la seguridad nacional” por parte del CNI quien le negó posteriormente la nacionalidad española. Eso en lo relacionado al área china de actividad del ex presidente. Pero en el área venezolana, el panorama tampoco es muy positivo para ZP. El “Pollo” Carvajal podría destapar una red política europea financiada desde Caracas con ramificaciones directas en España.

Y para acabar de rematar los frentes abiertos, queda por dilucidar cómo es posible que hasta las hijas de Zapatero participen en proyectos realizados con Huawei, la misma empresa china para la que su padre intermedió en la extensión de redes de comunicación 5G en España.