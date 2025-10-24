Leire Díez prometió a Ábalos «desmontar» el caso contra él a cambio de que no ‘cantara’ contra el PSOE

Otra más.

E igual de descarada que las anteriores.

Mientras, se va cerrando el círculo y avanza el caso en los juzgados.

José Luis Ábalos aceptó una cita singular en la oficina de su abogado: la conocida fontanera socialista Leire Díez había solicitado reunirse para discutir su situación judicial. El exministro, acorralado por el controvertido caso Koldo, sospechaba que Díez estaba allí como representante de Ferraz, lo que añadía un trasfondo político considerable al encuentro.

Lo que comenzó como una charla aparentemente ordinaria se transformó rápidamente en una revelación periodística con tintes de thriller político, tal como ha destapado el periodista Esteban Urreiztieta en El Mundo

De acuerdo a la información, la fontanera afirmó actuar “en nombre del partido”, bajo instrucciones directas del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y presentó una oferta que, en cualquier serie de ficción, sería escandalosa: colaborar para frenar las investigaciones judiciales que acechaban a Ábalos y “desmontar todas las actuaciones” relacionadas con el caso Koldo.

Según explicó, se trataba de una simple “operación política” ideada por investigadores “absolutamente politizados”. En un giro digno de novela negra, Díez llegó a afirmar que “el 1 está al tanto”, refiriéndose sin ambages a Pedro Sánchez.

La propuesta venía con una condición clara: si el exministro y su círculo mantenían silencio y no filtraban nada a los medios, el PSOE se encargaría de coordinar toda su defensa legal, incluyendo la de Koldo García Izaguirre. El propósito era evitar que cualquier declaración perjudicara aún más la ya deteriorada imagen del partido gobernante.

Sin embargo, el exministro no otorgó credibilidad a esa afirmación. Cauteloso y escéptico, rechazó la oferta y, según su entorno cercano, nunca volvió a tener contacto con Díez.

Ella admite haber mantenido un “encuentro”, pero niega cualquier mandato por parte de la cúpula socialista o propuesta de ayuda.

Según su relato, la cita tenía un ‘objetivo periodístico’: investigar sobre la aseguradora ING y aprovechar la ocasión para interrogar a Ábalos acerca de su estado emocional y su perspectiva sobre la trama de corrupción socialista. Reconoce que hablaron sobre las cloacas del Estado, pero –insiste– “de las pasadas, no de las presentes”, asegurando que la conversación fue “muy superficial”.

Este relato dual no es nuevo. Otros interlocutores con los que se reunió la fontanera de Ferraz durante esos días coinciden en una narrativa muy parecida a la de Ábalos; sin embargo, ella defiende su derecho como periodista a reunirse con quien estime conveniente y mantener la confidencialidad respecto a sus fuentes.

Por otro lado, el entorno del exministro recalca que “la reunión terminó muy mal”, algo que ella también desmiente rotundamente.

Un modus operandi bajo la lupa judicial

La figura de Leire Díez ha cobrado protagonismo en los últimos meses al convertirse en eje central de un escándalo por presunto tráfico de influencias y cohecho que ya investiga el Juzgado de Instrucción nº9 de Madrid. Su modus operandi, según detalla el sumario, consistía en ofrecer favores políticos y judiciales a cambio de silencios estratégicos y en plantear acuerdos para proteger a altos cargos del PSOE frente a las indagaciones judiciales.

La Fiscalía sostiene que Díez lideró un “plan delictivo” diseñado para desacreditar tanto a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como a la Fiscalía Anticorrupción.

En grabaciones y encuentros documentados se le escucha hablando “en nombre del Estado” y haciendo alarde de acceso privilegiado tanto a Ferraz como a Moncloa.

Pese a las acusaciones, Díez ha pasado al ataque: se presenta como “periodista de investigación” y atribuye los cargos en su contra a un “contubernio mediático”, mientras litiga contra fiscales como José Grinda e Ignacio Stampa, quienes le acusan de sobornos y maniobras coercitivas hacia funcionarios y jueces.

Ferraz, Moncloa y las “cloacas del Estado”

El escándalo no sería tan impactante si no fuera por las constantes referencias sobre la implicación de altos mandos socialistas.

Santos Cerdán, actualmente encarcelado, aparece repetidamente como supuesto instigador detrás de las gestiones realizadas por Díez. La figura de Pedro Sánchez también planea sobre esta historia: audios filtrados y testimonios sugieren que nada sucedía en Ferraz sin su aprobación previa y que la orden para actuar sin límites y frenar «como sea» ciertas investigaciones provenía directamente desde Moncloa.

La fontanera no solo contactó con Ábalos. También buscó información sensible sobre su exasesor Koldo García e incluso ofreció posiciones asesoras a altos mandos de la Guardia Civil a cambio de colaboración; siempre bajo el pretexto del “presidente del Gobierno” o del PSOE. Sus movimientos han quedado documentados mediante grabaciones, mensajes y actas incorporadas al sumario.

Pese a verse implicados y asegurar que la formación política no tiene nada que ver con los ofrecimientos de Díez, el PSOE sigue sin apersonarse en la causa judicial.

El próximo 11 de noviembre será crucial; Díez deberá comparecer ante el juez Arturo Zamarriego.