Puigdemont y la cúpula de Junts estudian apoyar una moción de censura instrumental «con un candidato que no sea Feijóo»

En el PSOE se agarran a la tesis de que los separatistas vuelven a ir de farol.

De que, como otras veces anteriores, a la hora de la verdad pesará más en su ánimo el temor a un gobierno PP-VOX que el deseo de fumigar de una vez a Pedro Sánchez.

Pero ya veremos.

El anuncio de Carles Puigdemont y la cúpula de Junts per Catalunya, ha encendido las alarmas en Moncloa. El próximo lunes, en Perpiñán (Francia), decidirán si rompen en definitiva con el PSOE tras un prolongado periodo de desencuentros y promesas incumplidas.

Este encuentro no solo servirá para materializar el divorcio, sino que también abordará una propuesta que podría reconfigurar el panorama político: la posibilidad de respaldar una moción de censura instrumental que obligue a convocar elecciones generales inmediatas, siempre que el candidato no sea Alberto Núñez Feijóo.

La acción podría salir si se elige una figura «externa, respetada y con auctoritas», alguien que no genere rechazo ni entre conservadores ni nacionalistas catalanes

El descontento de Junts hacia el Gobierno de Pedro Sánchez podría haber alcanzado un punto crítico.

La formación independentista sostiene que los Acuerdos de Bruselas —firmados para facilitar la permanencia del líder del PSOE en Moncloa— han derivado en «dos años sin cumplimiento». Además, recuerdan que fue un acuerdo de investidura, no de Gobierno.

Esta acusación es contrarrestada por Sánchez, quien defiende los avances logrados y pide paciencia, aunque admite que algunos compromisos dependen de otros actores en el Parlamento. El presidente asegura que los progresos en Cataluña desde 2018 son evidentes, subrayando además que debe prevalecer el diálogo, aunque reconoce que aún hay «carpetas» pendientes por resolver, como la cesión de competencias en materia migratoria o el uso del catalán en Europa.

El apoyo a una moción de censura

La propuesta de una moción de censura instrumental lleva semanas circulando en los círculos de Junts, pero ahora comienza a tomar forma.

Se contempla presentar un candidato consensuado, posiblemente una figura independiente y respetada —incluso ha salido a relucir el nombre de Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución—, con el único fin de convocar elecciones urgentemente. Esta opción excluye expresamente a Feijóo, líder del PP.

Junts se niega a compartir proyecto con Vox y mantiene relaciones deterioradas con Feijóo, quien según fuentes del partido catalán, ha presionado en Europa contra la lengua catalana y no ha mostrado disposición al diálogo.

La intención detrás de esta moción es evitar que Sánchez continúe gobernando sin el apoyo de Junts.

Además, busca frenar el ascenso de partidos como Alianza Catalana en las elecciones municipales, donde la formación liderada por Puigdemont siente amenazada su posición local. Esta dinámica recuerda a la competencia entre Vox y el PP a nivel nacional.

Por su parte, el PP ha optado por mantenerse al margen: frente a la posibilidad de una moción instrumental, fuentes oficiales han declarado que «el PP no comenta especulaciones sobre lo que pueda opinar otro partido», dejando abierta la puerta para valorar cualquier propuesta que surja públicamente.

El proceso interno: consulta a la militancia y cálculo electoral

Nada se llevará a cabo sin contar con la aprobación de las bases: la dirección de Junts ha confirmado que cualquier decisión final será sometida a consulta entre sus militantes, como ya sucedió con el Acuerdo de Bruselas en 2023.

El cálculo electoral es fundamental.

Junts busca que las elecciones generales se celebren antes de las municipales previstas para 2027. De esta forma, pretende evitar la erosión que está sufriendo en lo local y recuperar votos del centro catalanista que han migrado al PSC liderado por Salvador Illa y de la derecha que está prefiriendo a Alanza Catalana, presentándose ante el electorado como la formación que pone fin a un ciclo lleno de incumplimientos y que no se somete ni al PSOE ni a las derechas nacionales.