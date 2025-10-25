Lo del PSOE es mucho más que una cloaca: es una cueva de ladrones

Ni Alí Babá.

Entre otras razones, porque en las altas esferas del PSOE hay más de 40 ladrones.

Y todos bajo el paraguas del capo, del n.º 1, del jefe: Pedro Sánchez.

En los pasillos de Ferraz, en la sede-puticlub del partido, el clima es irrespirable.

La avalancha de casos de corrupción que sacude al PSOE ha dejado de ser solo un murmullo en la oposición o un tema recurrente en las tertulias: se ha convertido en una realidad judicial, política y social que puede devorar al partido desde su núcleo.

Si alguna vez se mencionó la palabra “cloacas”, ahora esa metáfora parece insuficiente.

Lo que se vive en el socialismo español recuerda más a una cueva, no a esas que los espeleólogos exploran por ocio, sino a aquellas que, según cuentan las leyendas, ocultan tesoros mal adquiridos y secretos inconfesables.

El caso Santos Cerdán: el epicentro de la trama

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en el punto de mira a Santos Cerdán, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de secretario de Organización del PSOE y era uno de los hombres más cercanos a Pedro Sánchez.

Este documento, filtrado en junio, es contundente: Cerdán manejó más de 600.000 euros en comisiones ilegales a cambio de contratos públicos, una red que abarca proyectos en Murcia, Logroño, Sevilla e incluso la autovía A-68. La gravedad del caso no solo radica en las cifras o en la magnitud del entramado; las grabaciones y mensajes recuperados sugieren una manipulación durante las primarias socialistas que llevaron a Pedro Sánchez al liderazgo en 2014, mediante la introducción de votos fraudulentos.

Cerdán ya ha dimitido y enfrenta cargos por organización criminal y cohecho.

Su declaración voluntaria ante el Tribunal Supremo podría ser clave para una investigación que podría tambalear los pilares del Gobierno. La reacción de Sánchez ha sido tan calculada como predecible: negar cualquier implicación y acusar persecución política, mientras destacados miembros del partido reclaman transparencia.

Un historial que no se borra: de los ERE al caso Koldo

La corrupción dentro del PSOE no es un fenómeno nuevo ni aislado.

Al revisar el historial judicial del partido, se evidencia que el PSOE posee el lamentable honor de encabezar la lista de escándalos en diversas comunidades autónomas. El caso ERE de Andalucía continúa siendo el mayor desfalco registrado en democracia, con más de 800 millones de euros malversados y condenas para expresidentes autonómicos como Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Aunque recientemente el Tribunal Constitucional ha reducido algunas sentencias, el daño causado a la imagen del partido es irreversible.

Por otro lado, la trama Mediador, conocida como caso “Tito Berni”, ha revelado una red de favores políticos, sobornos, fiestas y drogas liderada por el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, mientras que el caso Koldo investiga adjudicaciones irregulares durante la pandemia, poniendo bajo escrutinio al exministro José Luis Ábalos y sus conexiones con varias autonomías gobernadas por socialistas.

Además, se suman las indagaciones actuales sobre el entorno familiar del presidente: su esposa, Begoña Gómez, está imputada y su hermano David Sánchez enfrenta acusaciones por tráfico de influencias. Todo esto ocurre mientras la credibilidad del partido se desploma ante los ojos del público.

Leire Díez: la fontanera del PSOE y el enigma del “uno”

La figura de Leire Díez ha emergido como una especie de fontanera dentro del partido, hábil para navegar entre aguas turbulentas; según las investigaciones judiciales, es un elemento clave en la estrategia socialista para desactivar las pesquisas que afectan tanto a la Moncloa como al propio presidente. Díez, periodista con formación y exteniente alcalde en Cantabria, presume tener acceso directo a Pedro Sánchez, quien en círculos internos es llamado “el uno” —en ocasiones refiriéndose al partido y otras veces al Gobierno— según lo documentado en las notas del comandante Rubén Villalba y conversaciones grabadas dentro del contexto del caso Leire.

En estos audios aparece no solo presumiendo sobre su influencia sino actuando como intermediaria para intentar obtener información comprometida contra la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción; incluso llega a calificar a la UCO como “la Camorra” y asegura contar con el fiscal general como “aliado”. Las reuniones documentadas en el sumario han tenido lugar en un piso ubicado en la calle Diego de León en Madrid; estos encuentros evidencian cómo esta trama está conectada directamente con la cúpula del partido y el círculo cercano a Sánchez.

La corrupción, sin Sánchez, no sería posible

El argumento que sostiene que la corrupción socialista tiene raíces estructurales ha cobrado fuerza con los años. Sin embargo, lo que distingue este momento actual es la implicación directa de su cúpula, así como lo improbable que sería que estas tramas prosperaran sin al menos un conocimiento previo por parte del presidente. Los mensajes intercambiados y testimonios apuntan hacia una cadena jerárquica donde lealtad y resistencia —los lemas preferidos por Sánchez y sus allegados— han servido para encubrir prácticas opacas e incluso presuntamente ilegales.

La respuesta socialista ante esta crisis ha consistido principalmente en distanciarse; han negado lo innegable y han acusado conspiraciones externas mientras las investigaciones avanzan y los datos objetivos pintan un panorama desalentador. En sus declaraciones públicas, Sánchez evita asumir cualquier tipo de responsabilidad e insiste en presentarse como víctima tanto política como mediática.