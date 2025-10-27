¡Puigdemont rompe con Sánchez pero refuerza al yerno del proxeneta!

En La Retaguardia de este lunes 27 de octubre, Eurico Campano analiza con el número 2 del PP Vasco, Carlos García, y con el director de ElCatalán.es, Sergi Fidalgo, la complicada situación de Pedro Sánchez tras perder el apoyo del prófugo Puigdemont.

Y es que la política española ha comenzado la semana con movimientos inesperados tras la decisión de Carles Puigdemont de dar un portazo a Pedro Sánchez en Perpiñán. El delincuente prófugo ha decidido retirar el respaldo de Junts al Gobierno, lo que permite la aparición de nuevos actores en el independentismo. Mientras tanto, la relación con el PSOE se adentra en una fase incierta que podría alterar el equilibrio de poder tanto en Madrid como en Barcelona.

Tras haber perdido las últimas elecciones generales en 2023, Pedro Sánchez se empeñó en seguir en el poder reuniendo todos los apoyos parlamentarios que le dieran 176 escaños con los que superar la investidura, pero a cambio de pactar con grupos parlamentarios de muy diferentes ideologías y tras los cuales están nada menos que 20 partidos políticos diferentes. Eso incluye a los golpistas catalanes y hasta al comando político de ETA en el Congreso. Superada la investidura con esa amalgama política, la relación entre Junts y el Gobierno de Sánchez ha estado marcada por una tensión permanente. El acuerdo alcanzado en Bruselas, que prometía una ley de amnistía total junto a diversas concesiones para Cataluña, se ha visto frustrado por los recelos del núcleo duro juntero y los incumplimientos denunciados desde Waterloo: ausencia de competencias en inmigración, falta de oficialidad del catalán en Europa y la amnistía estancada en el Supremo. Con los sondeos mostrando un desgaste para Junts y el crecimiento de alternativas como Alianza por Cataluña, Puigdemont se encuentra acorralado.

En este panorama, la dirección de Junts ha convocado su ejecutiva en Perpiñán, donde Puigdemont ha declarado la ruptura definitiva del pacto con Sánchez y ha retirado su apoyo parlamentario al Ejecutivo. Esta decisión será ratificada por los militantes esta misma semana.

La salida de Junts del bloque de investidura no significa que el Gobierno caiga inmediatamente, al menos por ahora. El partido ha decidido no unirse a una moción de censura junto al PP y Vox, conscientes del coste electoral que podría acarrear alinearse con la extrema derecha. Se limitarán a dejar de respaldar al PSOE en las votaciones y a congelar las reuniones con el mediador internacional en Suiza.

No obstante, este movimiento abre espacio para nuevas figuras dentro del panorama catalán. La relevancia de Alianza por Cataluña crece según los sondeos, poniendo en jaque a Junts como referente independentista. Mientras tanto, Salvador Illa y el PSC permanecen al acecho, listos para sacar provecho del desgaste ajeno.

Además, esta ruptura refuerza a ciertos personajes dentro del ámbito político catalán, como Jordi Turull, secretario general de Junts, así como otros miembros que buscan posicionarse ante este nuevo escenario. En medio de esta reconfiguración, no faltan toques folclóricos: entre los círculos independentistas circula el apodo «yerno del proxeneta», un sobrenombre irónico utilizado en redes y tertulias para referirse a figuras emergentes vinculadas a Aliança.

Las consecuencias para el Gobierno y la legislatura

La decisión adoptada por Junts complica las cuentas parlamentarias para Sánchez, que se queda sin opciones para aprobar presupuestos ni otras leyes fundamentales. El presidente del Gobierno ha respondido con frialdad, afirmando que cumplirá con los compromisos «que están en su mano» y que se reunirá con Puigdemont «cuando corresponda». Sin embargo, desde dentro del PSOE se reconoce que la legislatura podría enfrentarse a un «otoño caliente», marcado por la amenaza constante de elecciones anticipadas y una posible moción de censura instrumental.

Para Junts, esta ruptura también representa un riesgo considerable: si no logra canalizar el descontento independentista, podría ser engullido por nuevas formaciones y perder peso en el Congreso. Así pues, será la militancia quien tenga la última palabra; los días venideros serán cruciales para definir el rumbo del partido.