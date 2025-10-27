Puigdemont rompe con Sánchez y la derechista Junts amenaza con montar con el PP una moción de censura

A los sanchistas de La Moncloa no les llega la camisa al cuello.

Disimulan, pero sudan frío, esperando lo que llegue de Perpiñán.

La política española, siempre propensa a los giros sorpresivos, vive este lunes 27 de octubre de 2025 uno de sus momentos más intensos con la decisión de Carles Puigdemont de romper relaciones con Pedro Sánchez.

Aunque el desenlace se vislumbraba tras semanas de advertencias, no por ello resultó menos impactante.

La dirección de Juntos por Cataluña se reunió en Perpiñán y, por primera vez desde la investidura, decidió retirar su apoyo parlamentario al presidente del Gobierno, a la espera de que la militancia valide esta medida en una consulta interna que tendrá lugar esta misma semana.

La puesta en escena no podía ser más elaborada: Puigdemont, asentado en la localidad francesa a escasos veinte kilómetros de la frontera, se rodeó de su círculo más cercano para lanzar un ultimátum definitivo. El mensaje, según fuentes cercanas a él, es claro: “se rompe y punto”.

La frustración acumulada por lo que Juntos considera “incumplimientos constantes” del PSOE en temas como la amnistía y los avances para el reconocimiento del catalán en Europa ha colmado la paciencia del líder independentista.

Puigdemont convoca a las bases: la consulta, clave en el relato

No es la primera ocasión que Juntos recurre a su militancia para respaldar decisiones cruciales. Siguiendo el ejemplo de ERC o la CUP, Puigdemont someterá esta ruptura al voto de las bases en una consulta vinculante. Este método ya se utilizó para validar tanto el acuerdo de investidura con Sánchez como para decidir sobre su salida del Gobierno bajo Pere Aragonès. El objetivo es doble: legitimar esta maniobra y compartir responsabilidades ante un electorado que siempre exige acciones contundentes frente al Estado español.

La cita programada para esta semana busca movilizar a una militancia que, mayoritariamente escéptica respecto a los pactos con Moncloa, parece alinearse más con los sectores “duros” que con el ala pragmática del partido.

El tablero cambia: ¿y ahora qué?

La decisión adoptada por Junts no solo desestabiliza las cuentas parlamentarias de Sánchez, sino que también abre un escenario inexplorado en esta legislatura. Con sus siete diputados, este partido independentista es esencial para mantener tanto la mayoría necesaria para investir un nuevo Gobierno como para aprobar los Presupuestos. Sin su respaldo, el Ejecutivo queda expuesto a una geometría variable y a acuerdos puntuales con formaciones que cada vez exigen condiciones más difíciles de aceptar.

La posibilidad de una moción de censura está presente en el aire del Congreso. Fuentes cercanas a Junts indican que están esperando una llamada del PP para explorar esa opción. Sin embargo, hasta ahora, el entorno de Puigdemont muestra reticencias ante un cambio gubernamental que podría significar el fin de la amnistía y un endurecimiento del trato hacia el independentismo. La situación se encuentra marcada por un delicado equilibrio entre castigar a Sánchez y temer un giro conservador que complique aún más su agenda soberanista.

El PSOE ante el escepticismo y el reto

Desde Moncloa, han reaccionado con una calma tensa. Sánchez ha minimizado públicamente las consecuencias de esta amenaza y ha reiterado su disposición a cumplir los acuerdos “cuando sea necesario”. No obstante, en privado, los socialistas son conscientes de la gravedad del momento y están buscando alternativas para salvar la legislatura sin depender exclusivamente del apoyo de Junts.

Algunos expertos sugieren que, pese a esta ruptura formal, Junts podría continuar respaldando ciertas iniciativas puntuales beneficiosas para Cataluña. Esto deja en suspenso el futuro de proyectos clave como los Presupuestos Generales del Estado o la conocida Ley Bolaños. Por su parte, el Gobierno confía en que el temor a elecciones anticipadas actúe como freno ante una posible alianza entre Juntos, PP y VOX.

Las razones profundas: frustración y presión electoral

Las causas detrás de esta ruptura radican principalmente en una sensación generalizada de estancamiento. Junts acusa a Sánchez por no haber avanzado lo suficiente en aplicar la Ley de Amnistía —vital para facilitar el regreso de Puigdemont a Cataluña— y por relegar las cuestiones lingüísticas a un segundo plano, pese al reciente acuerdo alcanzado con Alemania para promover el catalán dentro de la UE.

El contexto electoral también influye: Alianza Catalana va ganando terreno según las encuestas y existe competencia interna dentro del espacio independentista. Por ello, Puigdemont busca recuperar protagonismo y evitar ser visto como cómplice de un Gobierno que —según sus palabras— no ha cumplido lo pactado. Este movimiento arriesgado refuerza su liderazgo entre sus seguidores y le permite capitalizar ese creciente descontento.

¿Moción de censura inminente?

En el Congreso, el PP observa atentamente cómo se desarrollan los acontecimientos. No es un secreto que llevan tiempo tanteando a Junts para valorar una posible moción de censura. Sin embargo, las desconfianzas mutuas y las dificultades para encontrar un candidato consensuado —Feijóo carece del respaldo necesario mientras VOX impone sus condiciones— complican cualquier acuerdo. Por ahora, Junts prefiere mantener cierta incertidumbre mientras evalúa sus opciones.

A pesar de ello, no descartan presentar una moción instrumental o incluso dejar caer al Gobierno durante una votación clave. Esto podría provocar elecciones anticipadas; algunos estrategas creen que este escenario beneficiaría tanto a los independentistas catalanes como vascos si se consolida un sentimiento anti bipartidista entre los votantes.