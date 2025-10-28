Puigdemont perdona la vida a Sánchez, lo que decepciona a los cafeteros de Junts y envalentona a Aliança Catalana

El suspense político que ha envuelto a Cataluña en las últimas horas ha tenido un desenlace tan esperado como frustrante merced al miedo de Carles Puigdemont.

La dirección de Junts per Catalunya se reunió en Perpiñán, presionada por una militancia dividida y una opinión pública atenta a la posibilidad de una ruptura definitiva con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sin embargo, tras su intervención, el ex presidente decidió no desatar la tormenta: instó a los socialistas a reflexionar y anunció una consulta interna, pero evitó romper por completo las relaciones.

Este gesto trajo alivio a los socialistas, mientras que los “cafeteros” de Junts —los más radicales y puristas— se encontraron entre la decepción y la resignación.

La decisión, ratificada por unanimidad en la Ejecutiva de Junts, marca un paso formal hacia la oposición, aunque sin apoyar una moción de censura del PP ni facilitar un gobierno alternativo.

Puigdemont enfatizó que, cuando Junts tuvo que elegir entre el PP y el PSOE, se decantó por los socialistas. El mensaje es claro: no se trata de ceder el poder a la derecha, sino de influir al máximo en la agenda del Ejecutivo de Sánchez.

Cafeteros en estado de shock y socialistas aliviados

Este movimiento ha dejado a los sectores más duros del partido con un sabor amargo. La militancia radical, que anhelaba una ruptura total y la caída del Gobierno, se siente traicionada y critica al líder por retener poder sin asumir riesgos significativos. En las filas del PSOE, el alivio es evidente: respiran tranquilos aunque sin motivos para celebrar. El Gobierno enfrenta un bloqueo legislativo insostenible, pero sobrevive gracias a la tibieza de Junts y a la falta de alternativas viables.

Desde el lado socialista, la reacción oficial ha sido ofrecer “la mano tendida” y expresar “máximo respeto” hacia las decisiones internas de Junts. En el Ejecutivo confían en que esta ruptura no sea definitiva y que, llegado el momento crítico, Puigdemont mantenga abierto el canal de negociación “votación a votación”.

El desgaste acelerado de Junts: fracturas y dudas

La estrategia del fugado no convence ni siquiera a toda su base fiel. Las tensiones internas en Junts han salido a la luz con fuerza. Un sector considerable dentro del partido aboga por recuperar los principios pactistas de la antigua Convergència y esquivar el caudillismo que muchos dirigentes consideran un lastre para su futuro político. La pérdida de alcaldías y diputados preocupa más que la influencia en Madrid; hay varios cuadros que ven en Puigdemont más un obstáculo que un activo.

Además, el desgaste de Junts se intensifica debido al fracaso en aplicar la ley de amnistía. A pesar de que el Tribunal Constitucional ha respaldado la norma en términos generales, Puigdemont aún no puede regresar a España y sigue dependiendo del veredicto de la justicia europea y del Supremo. La promesa de amnistía, que le permitió sumar apoyos dentro de su militancia y condicionar la investidura de Sánchez, se ha vuelto un boomerang político.

Aliança Catalana: la gran beneficiada

La indecisión y desgaste visible en Junts han favorecido claramente a Aliança Catalana, liderada por Sílvia Orriols. La dirigente ripollesa ha calificado sin tapujos a Puigdemont como un “cadáver político”, lo que le da fuerzas para intensificar su ofensiva tanto en redes sociales como en las calles. Este partido compite por atraer al electorado independentista más radical e intenta aprovechar cada titubeo de Junts para posicionarse como la alternativa auténtica e intransigente.

La presión ejercida por Aliança Catalana es especialmente intensa en aquellos municipios donde Junts teme perder relevancia territorial. La lucha interna se agudiza; los alcaldes del partido exigen una respuesta clara para detener el avance del independentismo más radicalizado, que podría reconfigurar drásticamente el mapa político catalán.

Sánchez y el Gobierno: supervivencia en modo bloqueo

Mientras tanto, Pedro Sánchez enfrenta una legislatura marcada por la supervivencia política. La aritmética parlamentaria es compleja: sin los votos de Junts, su Gobierno queda debilitado e incapaz de aprobar leyes significativas. Desde el PSOE mantienen la esperanza de que esta ruptura sea reversible y que ante el fantasma de un gobierno del PP junto a Vox, Junts retome las negociaciones. Sin embargo, todo parece frágil mientras aumenta su desgaste institucional.

Las cuestiones relacionadas con la oficialidad del catalán dentro de la Unión Europea y con una aplicación efectiva de la amnistía siguen abiertas y son fuente constante de reproches mutuos. Puigdemont acusa al PSOE de tácticas engañosas y falta cumplimiento con lo acordado; mientras tanto, desde el Gobierno insisten en haber hecho lo posible ante una alternativa mucho peor para Cataluña.

El fugado golpista y los puentes no del todo rotos

La figura controvertida de Puigdemont como “fugado golpista” continúa siendo tanto un activo como un problema para el independentismo catalán. No ha cortado todos los puentes; sin embargo, tampoco está facilitando gobernabilidad ni ofreciendo soluciones claras para sus bases. Su círculo cercano cada vez es más reducido; sus críticos sostienen que ha perdido contacto con lo que realmente ocurre en Cataluña hoy día. La consulta interna prevista será crucial para evaluar su apoyo real entre las bases y definir así el futuro inmediato del partido.